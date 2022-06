Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Nele Odeur, etnobotanicus.

Wie: Nele Odeur

Nele Odeur Wat: Etnobotanicus

Etnobotanicus Onkruid met geheime superkrachten: Brandnetel

Nele Odeur is afgestudeerd medisch antropoloog en etnobotanicus. Jarenlang verbleef ze in Zuid-Amerika. "Ik leerde daar hoe mensen de natuur bewust inzetten in alle aspecten van hun leven. Van medicijn tot kleding en van voeding tot ritueel." Nu brengt ze deze kennis over op Nederlanders.

De etnobotanicus verbaast zich over hoe weinig mensen in Nederland weten over hun natuurlijke omgeving. "Ze beseffen vaak niet eens meer dat koffie van een plant komt of dat een potlood gemaakt is van een boom. Zonder planten gaan we als mens letterlijk dood. Planten zijn onze voeding, ons medicijn - want ook veel reguliere medicatie wordt nog steeds uit planten gewonnen -, bouwmateriaal, muziekinstrument en genotsmiddel."

Odeur zegt dan ook bang te zijn voor de ontwikkeling van de klimaatproblematiek en vreest dat de mensheid te laat zal inzien dat "geld niet eetbaar is". "Mijn drijfveer in mijn werk is om mensen in Nederland te laten proeven van een levensstijl die verbonden is met de natuur en daarmee ook liefde en respect voor die natuur bij te brengen."

De invloed van planten op het brein

Toen Odeur een aantal jaar geleden aan haar omgeving vertelde dat ze "iets met planten" wilde doen, werd ze niet altijd serieus genomen. "Men verwachtte niet dat ik er mijn fulltime beroep van zou kunnen maken." Maar sinds 2016 runt Odeur haar eigen bedrijf Scent & Spice, waarmee ze cursussen en workshops organiseert. Met succes. Het bedrijf loopt goed en Odeur hoeft er geen ander werk naast te doen.

"Komende zomer staat er bijvoorbeeld een 'breinbuffet' gepland. Een meerdaags evenement waarbij we een reis door het zenuwstelsel maken en leren hoe planten effect hebben op verschillende hersengebieden." De achtergrondkennis voor de workshop haalt de etnobotanicus onder meer uit de neurowetenschappen, fytotherapie en mindfulness.

“Ik wil mensen er bewust van maken dat geluk in henzelf zit, letterlijk in hun brein en zenuwstelsel.”

De "meest banale" onkruiden kunnen volgens Odeur veel nut hebben voor de mens. Zoals de brandnetel, die rijker is aan vitamines en mineralen dan menig kweekgroente en daarnaast medicinale en cosmetische toepassingen kent. "Zo helpt brandnetel - misschien gek genoeg - juist tegen jeuk en reumatische aandoeningen."

Door het inzetten van planten- en kruidenkennis heeft de etnobotanicus haar klanten en cursisten kunnen helpen bij allergieën, huidproblemen en burn-outs. "Ik wil mensen er bewust van maken dat geluk in henzelf zit, letterlijk in hun brein en zenuwstelsel", zegt Odeur.

"En dat planten daar onder andere een grote invloed op hebben. We kunnen alleen gezond zijn als heel het systeem gezond is, dus we moeten ook goede zorg dragen voor de hele natuurlijke wereld om ons heen."