De salarissen voor de vitale beroepen zijn al jarenlang punt van discussie. Maar hoe hoog (of laag) liggen de lonen voor deze functies precies? Deze week nemen we het salaris van installatiemonteurs onder de loep.

Ze zijn de mensen die zonnepanelen op daken leggen en alle infrastructuur in gebouwen aanleggen, onderhouden en repareren. Installatiemonteurs zijn onmisbaar, zeker ook met het oog op de energietransitie. Wat krijgen zij betaald voor dit werk?

Wat verdien je als je net begint?

In de gloednieuwe cao Metaal & Techniek, waar zo'n 320.000 werknemers onder vallen, is het startsalaris in functiegroep D 2.318 euro bruto (vanaf 1 juli, op basis van 38 uur). De meeste monteurs beginnen volgens FNV-bestuurder Metaal & Techniek Jacqie van Stigt in deze schaal, als hulpmonteur.

Maar het betreft een minimum-cao; werkgevers betalen doorgaans al jaren 15 tot 20 procent meer. "En nu de personeelstekorten groot zijn, is dat waarschijnlijk nóg meer. We hebben er weinig zicht op hoeveel dat precies is, maar ik sprak recent een ervaren monteur die er 50 procent op vooruit zou gaan bij een concurrerend bedrijf. En zzp'ers kunnen wel 75 tot 100 euro per uur vragen voor hun diensten."

Hoe maak je stappen?

Je gaat in loondienst automatisch elk jaar een stapje omhoog in je schaal, maar volgens Van Stigt gebeurt dat in de praktijk ook wel sneller. Heb je eenmaal de nodige ervaring en kun je zelfstandig aan de slag, dan kom je als installatiemonteur doorgaans terecht in schaal E, F of G. Schaal E loopt van 2.390 tot 2.729 euro, schaal F van 2.509 tot 2.926 euro en schaal G van 2.710 tot 3.123 euro.

In een functiewaarderingssysteem is precies vastgelegd hoe elke afzonderlijke functie wordt beloond. Wil je meer verdienen dan 3.123 euro per maand, dan zal je je moeten specialiseren in bijvoorbeeld nieuwe technieken.

Wat is het hoogst haalbare salaris?

Salarisschaal J is de hoogste in de cao. Die begint bij 3.538 euro en eindigt na tien functiejaren op 4.280 euro. Voor uitvoerende functies is dat theoretisch het hoogst haalbare minimum. Maar als je leidinggevende wordt, kun je boven dit niveau uitstijgen, zegt Van Stigt.

Zijn er nog extra's?

Die zijn er. Voor overuren (buiten het weekend of feestdagen) geldt een toeslag van 0,78 procent boven op het maandsalaris voor de eerste twee uur en 0,89 procent voor de uren daarna. Op zaterdagen krijgen werknemers die buiten hun dienstrooster werken ook 0,89 procent boven op hun maandsalaris. Op zon- en feestdagen is dat 1,12 procent.

“Buiten de cao om zullen veel bedrijven nu ongetwijfeld retentiebonussen en arbeidsmarkttoeslagen bieden om mensen vast te houden en aan te trekken.”

Ook reistijd, uren 'buiten het dagvenster' en 'verschoven uren' worden in sommige gevallen vergoed met een bepaald percentage van het salaris. Werknemers die in ploegendiensten werken, krijgen 14 procent boven op hun maandsalaris.

"Buiten de cao om zullen veel bedrijven nu ongetwijfeld retentiebonussen en arbeidsmarkttoeslagen bieden om mensen vast te houden en aan te trekken. Het tekort aan deze mensen is structureel. Op bedrijfsniveau zijn er nog allerhande extra toeslagen mogelijk."

Voor welke uitdagingen staat de beroepsgroep?

"Werkgevers leggen enorme druk op installatiemonteurs om heel veel uren te draaien", zegt Van Stigt. "Dat is begrijpelijk, want bedrijven hebben opdrachten die gebonden zijn aan deadlines. Met de steeds krapper wordende arbeidsmarkt is de druk op het zittende personeel te groot. Mensen werken te lang te veel."

Een belangrijke uitdaging is dan ook het gezond houden - zowel fysiek als mentaal - van werknemers. Een andere is het up-to-date blijven in een veranderende wereld. "Installatiemonteurs spelen een cruciale rol in de energietransitie, verduurzaming en vergroening. Maar dat vergt wel de nodige kennis van nieuwe technieken. Ze moeten constant bijblijven in hun vak."