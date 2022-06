De zomers in Nederland worden gemiddeld steeds warmer en daardoor moet je vaker werken op hete thuiswerkplekken, in oververhitte kantoren of buiten in de volle zon. Welke rechten hebben werknemers tijdens hete dagen?

Op hete zomerdagen wil iedereen het liefst naar het strand of het zwembad, maar dit is niet altijd mogelijk. Soms moet er - met frisse tegenzin - gewerkt worden. Toch heeft de warmte ook invloed op je prestaties. De productiviteit neemt namelijk steeds verder af naarmate de temperatuur stijgt.

"Je concentratie wordt minder en dus ook je prestaties op werk", zegt Johan Spierings, directeur en bedrijfsarts bij Next Bedrijfsartsen. "Daarnaast is het ook gewoon niet comfortabel om veel te zweten tijdens je werk."

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt dat de ideale zomertemperatuur tussen de 23 en 26 graden ligt. Is het warmer dan 26 graden en moet je buiten extra lichamelijke inspanningen leveren? Dan dient de werkgever maatregelen te nemen. Bij kantoorwerk ligt de grens wat hoger: op 28 graden. Wie buiten écht extreme inspanningen levert, heeft bij een maximum van 25 graden (met voelbare luchtstroom) al extra rechten.

Ventilatie op kantoor moet in orde zijn

Wat voor extra maatregelen moet de werkgever treffen? Het ministerie adviseert op zijn website om in ieder geval voor luchtige werkkleding en voldoende drinkwater te zorgen. "Ook is het belangrijk om de ventilatie op kantoor goed op orde te hebben", vertelt Spierings. "De hitte op de werkvloer wordt niet alleen veroorzaakt door de buitentemperatuur. Elke werknemer is ook warmte aan het produceren, dus eigenlijk is iedereen zelf ook een persoonlijk kacheltje."

Daarom moeten bedrijven dus goed bekijken hoeveel mensen per vierkante meter aanwezig zijn. "Als je in je eentje in een kantoortuin werkt, dan is een open raampje vaak al voldoende. Maar bij een groter aantal werknemers moet de werkgever wel een airco of goede ventilatie overwegen." Zeker in een industriële omgeving of als er intensief gewerkt wordt. "De apparaten geven ook warmte af. En je moet wel goed kunnen afkoelen."

“Je kunt een werkgever niet dwingen om een airco voor je aan te schaffen, maar je kunt wel wat vaker pauze nemen.” Johan Spierings, bedrijfsarts

Bij hitte kunnen bij de werknemers verschillende warmteziektes optreden. "Denk bijvoorbeeld aan een vochttekort met risico op uitdroging of - in hele ernstige gevallen - een hitteberoerte." Spierings adviseert werkgevers daarom ook te zorgen voor voldoende drinkmogelijkheden op de werkvloer of buiten op het veld. "Dan weet je zeker dat de werknemers voldoende water kunnen drinken."

Minder uren werken

Vaak hebben werknemers ook het recht om op een koelere werkplek te werken. "Als het kantoor te warm is, dan kun je aan de leidinggevende vragen of je ergens mag werken waar het koeler is of wat vaker pauze nemen", zegt Spierings. Dit is ook een advies van het ministerie. Zo wordt de werkgever verzocht op hete dagen de werktijden aan te passen, extra pauzes aan te bieden of een tropenrooster in te voeren.

Het is de taak van de werkgever om de werknemer in bescherming te nemen, zo valt te lezen in artikel 6.1 van de Arbowet. Dit geldt dus ook bij hogere temperaturen. "In de wet is geen maximumtemperatuur aangegeven", zegt de woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken. "Je mag dus niet vanwege de hitte werk weigeren. De werkgever en werknemer hebben een verantwoordelijkheid om voor een veilige werkomgeving te zorgen, zodat iedereen door kan blijven werken."

Veilig op je thuiswerkplek

Ook de thuiswerkplek moet een veilige werkomgeving zijn. Spierings: "Je kunt een werkgever waarschijnlijk niet dwingen om een airco voor je aan te schaffen, maar je kunt wel in overleg wat vaker pauze nemen." Dit bevestigt de woordvoerder van het ministerie: "Werkgevers hebben voor thuiswerkers een zorgplicht, maar de vraag moet wel redelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan het inkorten van de werkdag of een werkplek op een koelere plek op kantoor."

En wat als je gewoon moet blijven doorwerken in de hitte? Dan kun je een klacht indienen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. "Maar ga eerst praten met de werkgever", adviseert woordvoerder Elizabeth Palandeng van de Nederlandse Arbeidsinspectie. "Vaak komen jullie dan samen tot een oplossing. Als dit niet lukt, dan kun je inderdaad naar de inspectie stappen. Al komt dat niet vaak voor."