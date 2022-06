Jaarlijks emigreren zo'n 40.000 Nederlanders naar het buitenland. Hoe bevalt het werken in hun nieuwe (tijdelijke) thuisland? En willen ze eigenlijk nog wel terug naar Nederland? Deze keer spreken we Bas Sijmons in Hongkong.

Wie: Bas Sijmons

Bas Sijmons Functie: Senior Manager International Tax and Transaction Services bij EY

Senior Manager International Tax and Transaction Services bij EY Waar: Hongkong, China

Hongkong, China Sinds: 2021

Hoe ben je in Hongkong terechtgekomen?

"EY biedt werknemers de mogelijkheid om na een aantal jaar in Nederland op uitzending te gaan naar het buitenland. Om op die manier internationale ervaring op te doen. Ik moest door COVID-19 best lang wachten op mijn uitzending. Toen ik hoorde dat ik naar Hongkong mocht, was alles in Nederland weer richting normaal aan het gaan. Ik dacht dat dat in China ook wel zou gebeuren, maar daar heb ik me in vergist."

Hoe is het daar nu?

"Het is een gekke tijd om hier te zitten. Nu is de situatie weer redelijk normaal, maar dat kan van de een op de andere dag veranderen. Hongkong hanteert een zerocovidbeleid. Zodra er besmettingen zijn, gaat alles meteen dicht."

“Je moet overal een mondkapje op. Ik draag er zelfs een achter mijn bureau op het werk.”

"Ook moet je als je de stad binnenkomt in hotelquarantaine. Toen we hier aankwamen hebben mijn vriendin en ik drie weken in een hotelkamer van 10 vierkante meter gezeten. Je moet sowieso overal een mondkapje op. Ik draag er zelfs een achter mijn bureau op het werk. Maar de onzekerheid is het vervelendst. Je weet niet hoe het gaat lopen."

Wat deden jullie toen alles nog dicht was?

"Hongkong is omringd door zee en natuur. We hebben veel mooie wandelroutes gelopen. Zelfs in de wintermaanden was het daar goed weer voor, ze kennen hier geen koude winters. Mijn werk kon ik gelukkig makkelijk op afstand doen."

"Maar het idee was wel dat ik vanuit hier naar omringende landen kon reizen om klanten te bezoeken. Bijna alle meetings zijn nu digitaal en dat is niet altijd even makkelijk: in Azië is het belangrijk dat je elkaar in de ogen kunt kijken. Dit culturele verschil kende ik al. Ik had in Nederland al veel Aziatische klanten. Maar bij EY is er ook een speciaal Aziëteam dat je hierop voorbereidt zodat het contact goed verloopt."

Wat vind je het leukst aan de stad?

"Mijn familie zei van tevoren: er is geen enkele stad die aan Hongkong kan tippen. Dat is ook echt zo. Je ziet overal wolkenkrabbers. Er zijn veel rooftopbars, restaurants en uitgaansgelegenheden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook naar het strand, of dus de natuur in om te wandelen."

"Maar het is ook een hele drukke stad. Ik heb nog nooit zo veel mensen bij elkaar gezien. De appartementen zijn daarom heel klein, in een keuken kun je je kont haast niet keren. We hadden ervoor gekozen om onze spullen te laten verschepen vanuit Nederland. Dit was achteraf gezien niet de beste keuze. Het is een enorme uitdaging gebleken om een iets ruimer appartement te vinden waar alles in paste."

Wat mis je aan Nederland?

"Iedereen ontbijt hier met een warme maaltijd, voornamelijk noedels. Ik zou 's ochtends graag weer eens goed vers brood willen eten. Daarnaast mis ik mijn familie en vrienden natuurlijk. Ze kunnen vanwege de restricties eigenlijk niet langskomen. Dat vind ik soms lastig."

Hoelang blijven jullie nog?

"In principe duurt een uitzending tussen de twee en drie jaar, om ook anderen de kans te geven te gaan. Maar als het beide partijen bevalt, kun je langer blijven. We hebben het ondanks de omstandigheden enorm naar ons zin."

"Wat ik wel hoop is dat we op korte termijn naar andere landen kunnen reizen. Dit is een perfecte uitvalsbasis om bijvoorbeeld naar Indonesië of Thailand te gaan. Als dat weer kan, maken we die drie jaar makkelijk vol."