Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars: in deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Kayleigh Assenberg (27), sekstoyconsulent.

Kayleigh Assenberg Wat: Sekstoyconsulent bij Ladies Night

Sekstoyconsulent bij Ladies Night Meestgestelde vraag van klanten: "Waar zit de G-spot?"

"Hoe verschillend vrouwen ook zijn, wanneer je bij elkaar komt en het over intieme zaken gaat hebben, merk je altijd dat je op elkaar lijkt", zegt Kayleigh Assenberg. De Haagse host als consulent bij het bedrijf Ladies Night homeparty's die draaien om het ontdekken van nieuwe seksspeeltjes. Ook deelt ze tips over speeltjes op haar Instagram-pagina.

Als klanten heeft zij groepen vrouwen die qua leeftijd variëren van achttien tot boven de zeventig. Ook qua afkomst zit er veel variatie in haar klantenbestand. "Dat bijvoorbeeld ook Arabische vrouwen seksspeeltjesavonden organiseren, verbaast mensen weleens. Maar ja: ook hun kinderen komen niet van de ooievaar, hoor!"

Assenberg begon haar loopbaan als stagiair bij een webwinkel voor seksspeeltjes. Ze ontdekte al snel dat de branche goed bij haar paste. "Natuurlijk had ik ook vooroordelen", herinnert ze zich. "Ik was bang om terecht te komen in een zaak die door vieze, oude mannetjes gerund werd. Maar de webshop bleek van een heel leuk echtpaar te zijn. Mijn collega's waren jonge, spontane en hoogopgeleide mensen." Volgens Assenberg is het leuke aan de seksspeeltjesbranche dat je er zo lekker open kunt praten over van alles en dat het werk altijd om leuke, spannende dingen gaat.

Van erotisch kaartspel tot zelfstotende dildo

Toen ze later - inmiddels opgeklommen tot de functie van online marketeer - van bedrijf wisselde, miste ze die sfeer dan ook. "Toen bedacht ik dat ik mijn jarenlange expertise ook goed zou kunnen gebruiken als consulent voor Ladies Night." Nu host ze naast haar kantoorbaan bij een technische onderneming in de avonduren of het weekend bijeenkomsten voor Ladies Night. Meestal vinden deze avondjes plaats bij een van de vrouwen thuis, maar soms ook met een grotere groep in een café.

In het assortiment speeltjes dat Assenberg meeneemt, zitten 100 tot 150 stuks. Daar vallen ook producten als glijmiddel, crèmes en erotische kaartspellen onder. "Het hangt van de groep dames af welke speeltjes ik op een avond laat zien. Ik overleg altijd met de gastvrouw", vertelt de consulent. "Is het een avond met jonge meisjes, die nieuw zijn in de toywereld? Of zijn het meer ervaren vrouwen?"

Jonge vrouwen hebben volgens Assenberg vooral interesse in vibrators (instapmodellen) om zelf plezier mee te hebben. "De meer ervaren vrouwen staan vaak ook open voor bijvoorbeeld speeltjes die je samen met een partner kunt gebruiken of geavanceerdere toys, zoals een zelfstotende dildo."

Oma, moeder en (klein)dochter in dezelfde groep

Wat de Ladies Night volgens Assenberg zo bijzonder maakt, is de vertrouwelijke sfeer. "Ik doe ook mijn best om die te creëren. We beginnen altijd rustig. Bijvoorbeeld met het testen van een parfum." Ook probeert ze de verschillende karakters in te schatten. "Je hebt er tussen die meteen roepen en grapjes maken. Maar je hebt ook de terughoudendere vrouwen. Die neem ik vaak aan het einde, wanneer de rest napraat, nog even apart voor een gesprekje in kleinere kring."

Assenberg wordt vaak genoeg ook zelf verrast, bijvoorbeeld wanneer een oma, moeder en (klein)dochter samen in een groep zitten. "Ook zat er een keer een dame van in de zestig. De hele avond zei ze niets, maar aan het einde plaatste zij de grootste bestelling." Lachend: "Tja, stille wateren hebben diepe gronden, denk ik dan."