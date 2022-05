Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Edwin Rasser (33), kinder-dj.

Wie: Edwin Rasser

Edwin Rasser Wat: kinder-dj

kinder-dj Leukste aan het werk: "Dat kinderen nog zo openstaan voor nieuwe ervaringen en ook nieuwe soorten muziek. En dat je lekker gek kunt doen."

Tussen de kinderen voelt kinder-dj Edwin Rasser zich thuis. "Misschien komt het doordat ik er zelf van houd om lekker gek te doen", zegt hij. En dat is volgens hem ook nodig in zijn beroep. "Om de kinderen een beetje uit hun schulp te halen en te laten dansen, moet je zelf het allergekst van iedereen durven te zijn. Dan creëer je een veilige sfeer, waarin niemand zich gegeneerd hoeft te voelen."

Affiniteit met de jeugd heeft Rasser altijd gehad. Vanaf zijn achttiende deed hij in de zomers animatiewerk op campings in Frankrijk. Dat bleef hij lange tijd naast zijn fulltimebaan als webdeveloper doen. Later zette hij een bedrijf op voor kinderdiscofeestjes.

Rasser: "Het was voor mij een logische stap, omdat ik al sinds mijn vijfde ook zelf dj'de." Toen dat steeds meer aandacht van hem vroeg, stopte Rasser met zijn baan in loondienst. Inmiddels mag hij zich al zeven jaar fulltime kinder-dj noemen.

Kennismaken met nieuwe muziekstijlen

Wekelijks gaat hij soms wel tientallen verjaardagspartijtjes, eindfeestjes van groep acht en optredens in winkelcentra en kinderspeelparken af. De kinderen voor wie hij draait, zijn van basisschoolleeftijd.

Wat het zo leuk maakt om voor kinderen te draaien? "Kinderen zijn nog heel ontvankelijk. Je kunt ze echt meenemen in een show en nieuwe dingen laten ontdekken. Volwassenen hebben een uitgekiende smaak en reageren dan vaak ook negatief op een muziekstijl die ze niet al leuk vinden."

Sommige ouders hebben volgens Rasser de neiging een kinderfeestje totaal te regisseren. "Dan staat er op het schema: 'Om twintig over acht wordt de jarige in een stoel omhooggetild'." Hij grinnikt: "Zoiets valt helemaal niet te regisseren!" De sfeer op een kinderdiscofeestje moet volgens Rasser ontstaan. De eerste vijf minuten kijkt hij vooral wat voor vlees hij in de kuip heeft, waarna hij langzaam het feestje opbouwt.

“In mijn eigen algoritme kom ik de dansjes en muziekjes die hip zijn bij kinderen natuurlijk niet tegen.” Edwin Rasser

In zijn show gebruikt Rasser speelse elementen om een groep kinderen dichter bij elkaar te brengen. "Laatst had ik een kindje dat erg van een heel specifieke rockband hield", vertelt hij. "Door hier een luchtgitaarwedstrijd aan te verbinden, kon ik ook de andere kinderen meekrijgen in deze muziekstijl."

TikTok-dansjes instuderen

Ook speelt Rasser in op TikTok-hits. In zijn vrije uren volgt hij de laatste trends op het socialemediaplatform. "In mijn eigen algoritme kom ik de dansjes en muziekjes die hip zijn bij kinderen natuurlijk niet tegen." Daarom volgt hij - met speciale toestemming - meerdere kinderen op TikTok. Van hen leert hij wat er op dit moment hip en happening is.

De TikTok-dansjes probeert hij, zo goed en zo kwaad als het gaat, ook zelf in te studeren. Lachend: "Maar ik ben een heel slechte danser!" Op een discofeestje laat hij daarom geregeld kinderen die wel goed kunnen dansen het TikTok-dansje op het podium voordoen aan de anderen.

Het leukste vindt Rasser dat hij ook feestjes mag organiseren voor kinderen die zich 'anders dan de rest' voelen. "Dat kan variëren van een kindje dat van een heel andere soort muziek houdt dan haar vriendjes tot een transgender kind", zegt Rasser. In deze kinderen herkent hij zichzelf. Want ook hij heeft zich, mede dankzij zijn kinderlijke enthousiasme, altijd wel een beetje apart gevoeld.