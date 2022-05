De salarissen voor de vitale beroepen zijn al jarenlang punt van discussie. Maar hoe hoog (of laag) liggen de lonen voor deze functies precies? Deze week nemen we het salaris van personeel bij een tankstation onder de loep.

We tanken er brandstof, halen er een snack voor onderweg en nemen er nog snel een bloemetje mee als we onvoorbereid ergens op visite gaan. Veel tankstations zijn dag en nacht open (de onbemande pomp daargelaten). Dat moeten ze ook zijn om de economie draaiende te houden.

Dat betekent ook dat er zeven dagen per week, 24 uur per dag mensen aan het werk zijn. Wat krijgen zij daarvoor betaald?

Wat verdien je als je net begint?

De cao Tankstations en Wasbedrijven maakt onderscheid tussen vijf functiegroepen, legt verantwoordelijk FNV-bestuurder Murat Sekercan uit. Je verdient het minst in functiegroep 1. Dan ben je bijvoorbeeld vakkenvuller of 'junior verkoop'.

Voor iedereen vanaf 21 jaar is het salaris in die functies volgens de cao 1.725 euro (bruto, bij 38 uur). "In de praktijk betalen de meeste werkgevers wel wat meer, zo rond de 1.800 euro", zegt Sekercan.

Hoe maak je stappen?

De salaristabel stopt bij 21 jaar, dus je salaris stijgt niet automatisch naarmate je ouder wordt. Wel is het de bedoeling dat je na een jaar doorgroeit naar functiegroep 2. Dan ben je bijvoorbeeld verkoopmedewerker of snackhoekmedewerker en kun je rekenen op een loon van minimaal 1.989 euro bruto.

Ben je twee jaar in dienst, dan is het gebruikelijk dat je doorstroomt naar functiegroep 3, zegt Sekercan. Dan mag je jezelf senior verkoper noemen en verdien je in ieder geval 2.099 euro. Daarna ben je op de vloer wel zo'n beetje uitgegroeid, tenzij je leidinggevende ambities hebt.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen

Wat is het hoogst haalbare salaris?

Een assistent-bedrijfsleider verdient (minstens) 2.273 euro bruto, een bedrijfsleider of 'shopmanager' 2.422 euro. Maar dat word je volgens Sekercan niet binnen drie jaar.

Bovendien is die rol niet voor iedereen weggelegd. "Er zijn vaak ook andere collega's die dezelfde functie ambiëren en je moet echt goed zijn in je werk."

Zijn er nog extra's?

Vakantiegeld (8 procent van het brutojaarsalaris), 25 doorbetaalde vakantiedagen per jaar en extra bovenwettelijke vakantie-uren als je langer dan tien jaar in dienst bent. Ben je 25 jaar in dienst, dan krijg je een (bruto) maandsalaris cadeau, bij een veertigjarig jubileum twee maandsalarissen.

“Veiligheid is en blijft een uitdaging, vooral in de avonduren.” Murat Sekercan, FNV

Voor werken op feestdagen ontvangen werknemers een toeslag van 50 procent. Daarnaast is er een overwerkvergoeding. Voor de eerste vier overuren per week komt er 25 procent per uur boven op je salaris (als je die overuren gewerkt hebt op feestdagen is het 85 procent). Voor verdere overuren in dezelfde week krijg je 50 procent.

"De wat grotere tankstations hebben soms extra regelingen waarmee ze in positieve zin afwijken van de cao", zegt Sekercan.

Voor welke uitdagingen staat de beroepsgroep?

Tankstations hebben, net als veel andere bedrijven, moeite om voldoende personeel te vinden en te behouden. Groot punt van aandacht is ook het waarborgen van de veiligheid van medewerkers. Sekercan: "Dat is en blijft een uitdaging, vooral in de avonduren. Agressie en geweld nemen toe."

Omdat medewerkers soms helemaal alleen werken, staan ze achter de kassa in een 'kooi', achter kogelvrij glas. "Ook hangen overal camera's. De vakbonden en de werkgevers blijven met elkaar in gesprek over hoe we die veiligheid nog verder kunnen optimaliseren."