Jaarlijks emigreren zo'n 40.000 Nederlanders naar het buitenland. Hoe bevalt het werken in hun nieuwe (tijdelijke) thuisland? En willen ze eigenlijk nog wel terug naar Nederland? Deze keer spreken we Feline Janssens in Canada.

Wie: Feline Janssens

Feline Janssens Functie: Productspecialist bij softwareleverancier Lightspeed

Productspecialist bij softwareleverancier Lightspeed Waar: Montreal, Canada

Montreal, Canada Sinds: 2022

Hoe ben je in Canada terechtgekomen?

"Ik werkte in Nederland ook al voor Lightspeed. Daar zag ik dat er een vacature openstond voor precies dezelfde functie, maar dan in Montreal. Omdat ik er al eerder op uitwisseling was geweest tijdens mijn studie, wist ik hoe leuk de stad was. Ik heb meteen gevraagd of ik kon reageren op de baan."

En hoe reageerde je baas?

"Heel enthousiast. Bij Lightspeed kun je sowieso op afstand werken en vanuit alle internationale kantoren. Er werd meteen een meeting geregeld met het kantoor in Montreal. Toen ik het was geworden, heeft m'n werkgever me goed geholpen. Ze hebben zelfs een werkvisum voor me geregeld. Dat heeft veel stress weggenomen."

Wat is Montreal voor stad?

"Een heel diverse stad, er wonen mensen met verschillende achtergronden. Daarnaast zie je veel Franse invloeden terug in de stad. Er zijn veel Franse restaurantjes, bakkers waar je stokbroden en croissants kunt kopen."

“In Nederland was ik naar klanten toe toch net iets directer. Hier moet je er wat meer omheen praten.”

Moest je ook nog ergens aan wennen?

"In de winter kan het hier -30 graden worden. Daar schrok ik wel een beetje van. Je moet veel laagjes aan en een dikke jas. In de zomer kan het dan weer heel warm worden. Montreal staat ook wel bekend om de koude winters en hete zomers. Een airco in huis is geen overbodige luxe."

"Het viel me ook op dat Canadezen erg netjes zijn. Ik zat met vrienden in het park en net voor sluitingstijd nam iedereen al zijn troep mee en lieten ze het park schoon achter. Dat is in het Vondelpark wel anders."

Hoe bevalt het op het Canadese kantoor?

"Het team is heel internationaal, dus cultuurverschillen merk ik niet echt. Mensen zeggen wel dat Nederlanders altijd erg direct zijn. Dat klopt denk ik wel. In Nederland was ik naar klanten toe toch net iets directer. Hier moet je er wat meer omheen praten. Dat moest ik mezelf in het begin echt aanleren."

Heb je al veel vrienden gemaakt?

"Tijdens mijn uitwisseling had ik al wat mensen leren kennen waar ik nu mee kan afspreken. Dat mijn huisgenoot Canadees is helpt ook, via haar ontmoet ik weer andere mensen. Daarnaast doe ik ook veel leuke dingen met mijn collega's. Wat ook heel leuk is, is dat mijn Nederlandse collega's binnenkort hiernaartoe komen voor een beurs. Ik heb ontzettend veel zin om hen weer te zien."

Wat doe je het liefst in het weekend?

"Ik ga graag de natuur in, hier kun je kiezen uit verschillende natuurparken. Ik kan niet wachten tot het herfst is, dan krijgen de bomen de meest prachtige kleuren. Doordeweeks ga ik graag uit eten of even wat drinken in de stad. Hier heerst meer de cultuur van buiten de deur eten, waardoor het ook wat goedkoper is."

Hoelang ben je van plan te blijven?

"Voorlopig zit ik hier nog goed. Dit was sowieso een meerjarenplan, ik wil hier graag wat op gaan bouwen. Het heeft me altijd leuk geleken om in een ander land opnieuw te beginnen. Ik geloof wel dat dat goed gaat komen, ik voel me hier heel erg thuis."

Mis je dan niets van Nederland?

"Drop! Je kunt hier wel drop krijgen, maar geen honingdrop, die vind ik het lekkerst. Maar mijn vrienden en familie mis ik natuurlijk nog veel meer. Wat ik ook mis, is ergens makkelijk heen kunnen fietsen. Er zijn hier wel fietspaden, maar die liggen niet overal."