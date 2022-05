Je scrolt door wat vacaturesites en plots maakt je hart een sprongetje: dit is jouw droombaan. Snel lees je de vacature door, maar jouw cv sluit niet aan op de gestelde functie-eisen. Heeft het dan nog zin om te solliciteren? Zeker, zeggen de experts. Dit zijn hun tips om toch te laten zien dat je een goede kandidaat bent.

Het vinden van je droombaan is zo makkelijk nog niet. Bestaat dé droombaan eigenlijk wel? Voorzitter Justine Feitsma van CNV Jongeren merkt dat de druk bij jongeren om de baan van hun dromen te vinden vaak hoog is.

"Het is zonde dat de druk zo hoog is, omdat jongeren nog niet eens zoveel werkervaring hebben om te kunnen weten wat hun droombaan is. Vaak groeit dat met de tijd."

Wil jij solliciteren op een droomvacature, maar ben je bang dat je niet aan de eisen voldoet? Volg deze stappen:

1. Bekijk de gestelde eisen kritisch

De moed kan sollicitanten in de schoenen zinken door een flinke lijst met functie-eisen. "Als uitgangspunt moet je functie-eisen die in een vacature worden beschreven wel serieus nemen", vertelt Joke de Groot, directeur HR Flex bij Randstad Groep Nederland.

"Maar natuurlijk wordt er stiekem altijd een beetje overvraagd. Daar mag je zelf best kritisch op zijn. Is het wel reëel wat er gevraagd wordt? De volgende stap is dat je nadenkt over wat je zelf te bieden hebt."

2. Tel al je ervaringen mee

Neem bij het solliciteren altijd alle ervaringen die je rijk bent mee. Niet alleen de ervaring vanuit werk, maar ook vanuit je hobby's of je thuissituatie. Dat is iets wat veel wordt vergeten, zegt De Groot.

"Mensen geven vaak alleen voorbeelden vanuit hun laatste baan. Dat ze penningmeester zijn geweest bij de voetbalclub of de jaarlijkse familiedag organiseren vertellen ze niet. Je hebt vaak veel meer bagage dan je denkt."

Jongeren geven vaak snel een baan op wanneer in de vacature bijvoorbeeld om veel jaren werkervaring wordt gevraagd, ziet Feitsma: "Jongeren denken soms dat ze nog geen relevante ervaring hebben, maar het tegendeel is vaak waar. Een stage, bijbaan of commissie telt ook als werkervaring mee. Heb je de jaren niet, maar kom je qua ervaring wel in de buurt? Dan zeg ik: gewoon solliciteren!"

3. Laat zien dat je wil groeien

Diploma's zijn in veel vacatures een harde eis: als je chirurg wil worden, zal je een opleiding geneeskunde met succes moeten hebben afgerond. Maar voor veel beroepen geldt dat werkgevers bereid zijn sollicitanten tegemoet te komen als zij zich willen laten bij- of omscholen.

Zeker nu de personeelstekorten groot zijn, zijn bedrijven vaker bereid om mensen alvast aan te nemen en zelf op te leiden of om een opleiding te vergoeden. "Er zijn veel regelingen beschikbaar, denk aan het STAP budget of opleidingsfondsen in de metaal- en technieksector", legt De Groot uit.

“Je moet niet vergeten dat bedrijven zich ook vereerd voelen wanneer iemand passie heeft voor hun zaak.” Justine Feitsma, voorzitter CNV Jongeren

Niet in alle vakgebieden wegen diploma's overigens even zwaar. De Groot: "Diploma's zijn vooral aan het begin van iemands carrière van belang. Hoe ouder iemand wordt, hoe minder belangrijker diploma's zijn. Levenservaring, cursussen en opleidingen tellen dan meer mee."

Het is ook interessant om vanuit een ander perspectief naar de harde eisen te kijken. Feitsma: "Waarom zou een bedrijf iemand willen hebben die helemaal perfect is? Er moet ook ruimte zijn voor ambitie en ontwikkeling. Geef eerlijk aan dat je niet aan een harde eis voldoet en leg uit dat je dit wilt leren."

4. Toon interesse

Alle moeite ten spijt kan het zijn dat het bedrijf een andere kandidaat kiest voor deze vacature. Maar alleen al het feit dat je gesolliciteerd hebt, kan je voordeel opleveren bij een volgende mogelijkheid. Feitsma: "Als je solliciteert en interesse toont in het bedrijf, sta je in ieder geval op de radar. Je moet niet vergeten dat bedrijven zich ook vereerd voelen wanneer iemand passie heeft voor hun zaak."

Ook de kracht van een netwerk wordt nog weleens onderschat, zegt Feitsma. "Vanachter je computer is het lastig om je droombaan te vinden. Bel na de sollicitatie het bedrijf op, ook als ze iemand anders voor de functie hebben aangenomen. Vraag of je een koffiegesprek kunt inplannen. Durf gesprekken te voeren en jezelf neer te zetten."