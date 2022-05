Jaarlijks emigreren zo'n 40.000 Nederlanders naar het buitenland. Hoe bevalt het werken in hun nieuwe (tijdelijke) thuisland? En willen ze eigenlijk nog wel terug naar Nederland? Deze keer spreken we Martin in België.

Wie: Martin Lacey

Martin Lacey Functie: Assistent Controller bij ICT-dienstverlener Ictivity

Assistent Controller bij ICT-dienstverlener Ictivity Waar: Pelt, België

Pelt, België Sinds: 2002

Hoe ben je bij een functie in België terechtgekomen?

"We komen uit het Noord-Brabantse Valkenswaard, dat ligt vlak bij de grens met België. Daar konden we een appartement kopen, maar voor hetzelfde geld kregen we in Pelt een woning met grote tuin, dus zijn we bijna twintig jaar geleden de grens overgegaan."

Voelde het als emigreren?

"Omdat het nog geen kilometer van de grens is, wonen hier veel Nederlanders. Ik denk dat 30 procent van de bewoners Nederlands is. Maar het blijft wel het buitenland en er zijn ook kleine verschillen. Wat me opvalt is dat het maken van een afspraak met Belgen lastig kan zijn. Soms moet iets tot vier keer verplaatst worden en dan staan ze ineens onverwachts op een avond op de stoep."

“Als je bij de gemeente een formulier in moet vullen, dan kun je bij je werk 'bediende' of 'arbeider' aankruisen.” Martin Lacey

Wat vind je het fijnst aan wonen in België?

"Het leven is hier wel iets meer relaxed, er zijn minder regeltjes dan in Nederland. Daarnaast merk ik dat Belgen een stuk geduldiger zijn. Is er maar één kassa open in een winkel, dan wacht iedereen rustig op zijn beurt. In Nederland was er allang iemand geweest die er wat van had gezegd."

"De gemeente denkt naar mijn idee veel meer mee met de bewoners. Als er overlast is door verbouwingswerkzaamheden in het dorp, wordt iedereen uitgenodigd voor een groot feest. Op die manier win je mensen veel makkelijker voor je en is er minder frustratie."

Merk je nog verschillen op de werkvloer?

"Ik ben altijd voor Ictivity blijven werken, een Nederlands bedrijf, dus die voorbeelden heb ik niet. Maar ik zie wel dat de arbeidsmarkt hier hiërarchischer is opgebouwd. Als je bij de gemeente een formulier in moet vullen, dan kun je bij je werk 'bediende' of 'arbeider' aankruisen. Er wordt dus onderscheid gemaakt tussen kantoor- en werkmensen. Dat heb je in Nederland minder."

Bij Ictivity kennen we een opendeurbeleid: iedereen is welkom om naar de leiding te stappen als er iets is. Ook dat is in België veel minder gebruikelijk. Volgens mij zou ik daarom niet voor een Belgisch bedrijf kunnen werken."

Hebben jullie inmiddels een groot Vlaams netwerk?

"Als je een hond hebt, leer je veel mensen in de buurt kennen. Maar ook als je kinderen hier naar school gaan. Dus we hebben naast Nederlandse vrienden ook veel Vlaamse kennissen."

“Het leven van de kinderen speelt zich helemaal hier af, ze hebben zelfs een Vlaamse tongval.” Martin Lacey

Wat doen jullie het liefst in het weekend?

"De invulling van onze weekenden wordt veelal door de hobby's van onze kinderen bepaald. Een van mijn zoons is gaan schaatsen. Toch weer die Hollandse roots. We gaan ook veel de natuur in. Maar in de tuin zitten is ook heerlijk, we kijken uit op het kanaal. Daardoor voelt het altijd een beetje als vakantie."

Denken jullie weleens na over terugverhuizen?

"Het leven van de kinderen speelt zich helemaal hier af, ze hebben zelfs een Vlaamse tongval. Ik weet niet wat ze hierna willen, daar hebben we het nog niet met ze over gehad."

"Voorlopig zitten we hier goed. Als er iets is, zijn we nog steeds zo bij mijn ouders en schoonouders. Dat was wel wat anders voor mijn ouders, die vanuit Engeland naar Nederland kwamen in de jaren zeventig."

Dus je hebt meerdere nationaliteiten?

"Mensen noemen me ook wel de Nederlandssprekende Engelsman die in België woont. Ik voel mezelf Nederlander en Vlaming, maar als het Engels elftal speelt, gaat hier wel de Britse vlag uit."