Hoeveel je kunt verdienen in je vak, hangt in Nederland voor een groot deel af van je sector of branche. Maar hoe hoog (of laag) liggen de lonen voor verschillende beroepen precies? Deze week nemen we het salaris van hotelschoonmakers onder de loep.

Schoonmakers komen niet altijd gelegen, maar wat is het op vakantie fijn dat ze de hotelkamer elke dag weer in orde brengen.

Ze werken hard om ervoor te zorgen dat hotelgasten vooral niet worden geconfronteerd met haren of andere viezigheid van hun voorgangers. Maar wat krijgen ze daar eigenlijk voor?

Wat verdien je als je net begint?

80 procent van alle schoonmakers - of ze nu in een hotel werken of elders - valt in schaal 1 van de cao voor schoonmakers en glazenwassers, zegt vakbondsbestuurder Herrie Hoogenboom van FNV Schoonmaak. Die schaal begint sinds 1 april van dit jaar bij 11,83 euro per uur (bruto, net als alle overige in dit artikel genoemde bedragen).

Hotelschoonmakers zijn doorgaans niet in dienst bij de hotels waar ze werken, maar bij schoonmaakbedrijven die door de hotels worden ingehuurd. Iedere schoonmaker wordt geacht in het eerste jaar een basisvakopleiding te doen, die door de werkgever wordt aangeboden en betaald.

Hoe maak je stappen?

Je gaat elk jaar een trede omhoog in de schaal. Zo zit je na een jaar op 12,25 euro per uur, na twee jaar op 12,70 euro, na drie jaar op 13,09 euro en na vier jaar op 13,50 euro. Wil je meer verdienen, dan zal je je volgens Hoogenboom moeten specialiseren of leidinggevende taken op je moeten nemen. "Alles waar meer kennis voor nodig is en waar meer techniek bij komt kijken, wordt iets beter betaald."

“Mensen gaan stuk door dit werk. Haast niemand haalt er werkend zijn pensioen mee.” Herrie Hoogenboom, FMV Schoonmaak

Ontzettend veel scheelt dat niet: schaal 2 begint bij 12,41 euro en loopt tot 14,19 euro. De komende jaren gaan de salarissen wel steeds wat omhoog. Zo eindigt loonschaal 1 per 1 april 2024 net boven 14 euro. Hoogenboom: "Schoonmaak hangt niet meer aan de onderste tiet, maar het is nog steeds geen vetpot. Mensen kunnen niet rondkomen. Parttimers - en dat zijn er veel, want fulltimecontracten zijn er maar weinig - komen amper boven bijstandsniveau uit. Ondertussen werken ze zich wel stuk."

Wat is het hoogst haalbare salaris?

Als je schoonmaakt in hotels en geen neventaken hebt, is dat op dit moment die 13,50 euro. Na vier jaar zit je dus aan je max.

Zijn er nog extra's?

Behalve het wettelijk verplichte vakantiegeld (8 procent) is er een eindejaarsuitkering, die dit jaar 4,5 procent van het brutosalaris bedraagt. Schoonmakers krijgen normaal gesproken ook weekendtoeslagen en een feestdagentoeslag, maar die eerste categorie gaat niet op voor hotelschoonmakers en die tweede slechts voor de helft. Volgend jaar verandert dat en krijgen ook hotelschoonmakers de volledige feestdagentoeslag van 150 procent extra. 's Nachts en 's avonds (vanaf 21.30 uur) is er voor hotelschoonmakers een toeslag van 30 tot 50 procent.

Voor welke uitdagingen staat de beroepsgroep?

De werkdruk is volgens Hoogenboom hoog. Formeel krijgen hotelschoonmakers per uur betaald, maar Hoogenboom ziet in de praktijk dat de tijd die ze aan een kamer mogen besteden dusdanig is afgebakend, dat het feitelijk neerkomt op stukgoed. "Terwijl de ene kamer natuurlijk niet de andere is. Die kamers moeten onberispelijk zijn, zeker in het duurdere segment."

Het werk is bovendien fysiek erg zwaar. "Afgezien van vliegtuigschoonmaak denk ik dat hotelschoonmaak het zwaarste werk is in de sector. Schoonmaak is sowieso een zwaar beroep. Ook door alle repeterende bewegingen." Na verloop van tijd ontwikkelen veel schoonmakers lichamelijke klachten. "Mensen gaan stuk door dit werk. Haast niemand haalt er werkend zijn pensioen mee. Dat geldt voor de hele schoonmaak, maar in hotels helemaal."