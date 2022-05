Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Mariken Schenkeveld, natuurlijk plaagdierbestrijder.

Wie: Mariken Schenkeveld

Mariken Schenkeveld Wat: Heeft een zaak in natuurlijke plaagbestrijding en adviseert kwekers en bedrijven

Heeft een zaak in natuurlijke plaagbestrijding en adviseert kwekers en bedrijven Hoe: Ze verkoopt bijvoorbeeld lieveheersbeestjes die bladluizen eten of aaltjes die naaktslakken ziek maken.

Mariken Schenkeveld heeft thuis verschillende koelingen vol insecten en ander klein gedierte staan. Ze is namelijk ondernemer in de natuurlijke plaagdierbestrijding, en dus de hele dag met allerhande beestjes in de weer. Zo adviseert ze kwekers bijvoorbeeld hoe ze bladluis kunnen tegengaan met lieveheersbeestjes. "Biologische tuinbouw is de toekomst", stelt ze. "En gelukkig zijn we er hier in Nederland al koploper in."

De tuinbouw is geen nieuwe wereld voor Schenkeveld: als tiener werkte ze in haar vrije tijd al in de kassen. Ze vond het ontzettend gezellig én het wekte haar interesse in de bloementeelt.

Na de havo ging Schenkeveld naar de hogere tuinbouwschool. Haar eerste baan kreeg ze bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in natuurlijke bestrijding, en zo kwam ze in aanraking met de wereld waarin ze nu haar eigen bedrijf runt.

Beestjes tussen de vleeswaar en de melk

Toen ze net haar eigen bedrijf had, lagen de bestrijdingsbeestjes in haar eigen keukenkoelkast. Maar met haar eerst verdiende geld kocht ze er toch een professionele koeling bij: "Dat was toch wel wat frisser voor mijn vleeswaren en melk", zegt ze met een lach.

Nu is het in het voorjaar en de zomer echt aanpoten in haar zaak. Drie keer per week worden er dan nieuwe beestjes met een koerier bij haar gebracht. De meesten gaan direct, vers door naar de klant. In de koeling staat een voorraad.

“Het lieveheersbeestje eet wel door, of de luis resistent is of niet.” Mariken Schenkeveld

Haar klanten zijn grote bedrijven, maar ook particulieren. Werk heeft ze genoeg, maar volgens Schenkeveld mag er nog meer aandacht komen voor natuurlijke bestrijding. "Het is goed voor mens en milieu', zegt ze. "Het is tijd dat het gif nu helemaal uit de schappen gaat!" Niet elk plaaginsect hoeft volgens haar bestreden te worden: "Een naaktslak in de tuin is prima. Het wordt pas vervelend als je sla hebt staan en deze steeds aangevreten wordt."

Klonen van de moeder

Schenkeveld is eindeloos geboeid door hoe de natuurlijke wereld werkt, en hoe alles er eigenlijk heel goed geregeld is. "De natuur zit prachtig in elkaar", licht ze toe. "Neem een bladluis. Deze baren enorm veel nakomelingen, die eigenlijk allemaal klonen zijn van de moeder."

“Met producten uit de biologische tuinbouw kan er weleens een luisje of een misvormd blaadje bij zitten.” Mariken Schenkeveld

Dat is dan ook precies de reden waarom chemische bestrijdingsmiddelen op den duur niet goed werken tegen bladluis: "Als de moeder resistent is tegen het middel, zijn al haar nakomelingen en hun nakomelingen dat ook. Want ze zijn genetische klonen. Met biologische bestrijding heb je daar geen last van."

Consumenten willen volgens Schenkeveld steeds vaker onbespoten producten hebben van biologische teelt, maar voor velen is het toch ook wennen dat de natuur niet maakbaar is. "Mensen - en vooral winkeliers - willen onbespoten groenten en fruit, maar tegelijkertijd een glad, perfect rond glanzend appeltje. Maar met producten uit de biologische tuinbouw kan er weleens een luisje of een misvormd blaadje in je product zitten."