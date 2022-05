Sinds twee maanden kan iedereen gebruikmaken van het STAP-budget. Wie een cursus of opleiding wil volgen, kan daar van de overheid tot 1.000 euro voor krijgen in plaats van achteraf een deel terug te krijgen via de belasting. Hoe bevalt de nieuwe regeling? En welke kritiek is er?

In een interview met de Volkskrant noemde verantwoordelijk minister Karien van Gennip het STAP-budget een "raak schot", ondanks technische problemen met het online aanvraagportaal van het UWV. Met name praktisch geschoolden maken gebruik van de nieuwe regeling. Uit cijfers van het UWV blijkt dat meer dan de helft van de aanvragers uit de eerste periode (55 procent) een mbo-opleiding heeft afgerond. Van de aanvragers heeft 45 procent een vast contract.

De zorg is de sector waarin de meeste aanvragen voor cursussen en opleidingen worden gedaan (21 procent). Maar lang niet alle aanvragen zijn voor opleidingen of cursussen die de krapte op de arbeidsmarkt zullen verminderen. Zo valt een cursus nagelstyling of een cursus coaching ook onder deze sector.

Helma Meulenkamp is werkzoekende. Tot ze een nieuwe baan heeft gevonden, wil ze zich graag blijven ontwikkelen. "Met 1.000 euro budget kun je heel veel", zegt ze. "Bijvoorbeeld een assertiviteits- of talencursus volgen. De wetenschap dat dat kan, geeft mij een enorme boost in mijn zoektocht naar een nieuwe baan."

"In mijn ogen is deze regeling beter. Ik kan een opleiding uit eigen zak betalen, maar ik kan me voorstellen dat dat voor veel mensen niet het geval is. Deze nieuwe regeling lijkt mij een goede ontwikkeling."

Hoe zat het ook al weer?

Onder de oude regeling moest je de opleidingskosten zelf voorschieten. Deze kosten (tot 15.000 euro) kon je later aftrekken van je inkomstenbelasting. Onder de nieuwe regeling heeft iedereen recht op 1.000 euro scholingsbudget per jaar bij een aangesloten opleidingsinstituut en betaalt de overheid dit bedrag rechtstreeks aan de opleider.

Volgens Raoel Koole, woordvoerder bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is de nieuwe regeling veel laagdrempeliger. "De oude regeling werkte niet voor iedereen. Met name ouderen, praktisch geschoolden en personen met een lager inkomen maakten er nauwelijks gebruik van." Dat is onder de nieuwe regeling anders.

Nieuwe regeling is zichtbaarder dan de oude

Het is nu niet meer nodig om de kosten eerst voor te schieten en daarna af te trekken van de inkomstenbelasting. Wat ook een verbetering is, is de zichtbaarheid van het STAP-budget. Er wordt veel reclame voor gemaakt. "Als ik wist dat de oude regeling bestond, dan had ik daar gebruik van gemaakt", zegt Meulenkamp.

“Het feit dat de overheid direct de opleider betaalt, maakt het in theorie een stuk makkelijker.” Mathijs van Weerd, content marketeer

Ook Mathijs van Weerd, contentmarketeer bij Xebia Academy, denkt dat de nieuwe regeling een stuk bekender en laagdrempeliger is dan de oude. "Het feit dat de overheid direct de opleider betaalt, maakt het in theorie een stuk makkelijker."

Van Weerds werkgever is aanbieder van IT-opleidingen en -cursussen. Vanaf half mei komt ook dit bedrijf in het STAP-scholingsregister te staan, net als twintigduizend andere gecertificeerde opleidingen. Dit betekent dat mensen die daar een opleiding of cursus willen volgen vanaf dat moment aanspraak kunnen maken op de 1.000 euro van de overheid. "We merken dat veel mensen zich al laten registeren in de hoop dat ze gebruik kunnen maken van het STAP-budget. Het is populair."

“We betreuren het dat mensen soms lang in de wachtrij hebben gestaan en in sommige gevallen uiteindelijk niet aan de beurt zijn gekomen.” Tof Thissen, UWV WERKbedrijf

Er zijn ook tegenstanders van de nieuwe regeling. Heel wat mensen hebben zich er negatief over uitgelaten, met name op sociale media. Ook in de Tweede Kamer klinkt er kritiek.

SP-Kamerleden Peter Kwint en Bart van Kent hebben na de eerste subsidieronde Kamervragen gesteld aan minister Van Gennip. Ze willen onder meer weten waarom er geen rekening is gehouden met de grote aantallen aanvragers en hoe wordt bepaald welke opleiders in het scholingsregister terechtkomen.

Potje is snel leeg

Door de populariteit van het STAP-budget raakt het potje snel leeg. Per jaar is er slechts 200 miljoen euro beschikbaar, verspreid over zes aanvraagtijdvakken.

Ook Meulenkamp had hier last van. "Ik wil graag een cursus schuldhulpverlening volgen met het STAP-budget, maar moet wachten tot de start van de volgende aanvraagperiode. Wachten tot er weer budget beschikbaar komt, is niet leuk, maar alsnog beter dan het zelf moeten voorschieten."

"Bij de aanvraagronde van 1 maart hebben 36.000 mensen een budget aangevraagd. We betreuren het dat mensen soms lang in de wachtrij hebben gestaan en in sommige gevallen uiteindelijk niet aan de beurt zijn gekomen om een aanvraag in te dienen", vertelt Tof Thissen, directeur van UWV WERKbedrijf.

In enkele gevallen zijn aanvragen gedurende het proces zelfs afgebroken. "Dat mensen daardoor teleurgesteld zijn, begrijp ik heel goed", zegt Thissen. Ook de aanvraagronde van 1 mei was populair: zo'n 30.000 mensen deden een vooraanvraag. Hoeveel mensen het budget precies hebben aangevraagd en ontvangen, is nog niet duidelijk.