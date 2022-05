Look-a-likes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Benny Dek-Hölzken (37), buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Wie: Benny Dek-Hölzken

Benny Dek-Hölzken Wat: buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Mooiste aan het werk: "Op de mooiste plekken en onder de gelukkigste mensen mogen werken."

Iedereen heeft weleens een trouwceremonie meegemaakt waarbij je uit verveling de minuten tot de borrel aan het aftellen bent - er wordt niets persoonlijks gezegd, er wordt een bekend riedeltje afgegaan, er mag niet gelachen worden, of het is ontzettend stijf en ouderwets.

Dek-Hölzken wil daar verandering in brengen. Nadat hij zelf met zijn man was getrouwd - en hij de ceremonie helemaal naar eigen hand had gezet - besloot de voormalige theatermuzikant en entertainer zijn diensten te gaan aanbieden als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, oftewel babs.

Gezellige getatoeëerde Brabander

"Veel mensen beseffen niet dat je een keuze hebt in wie jouw ceremonie leidt", zegt Dek-Hölzken. "Je hoeft niet iemand van de gemeente te nemen. Je kunt ook op zoek gaan naar een babs die goed bij jou past. Het is immers een dag die je je voor altijd zult herinneren."

Volgens Dek-Hölzken is hij inmiddels een populaire babs, omdat hij altijd positief is, een gezellige sfeer brengt en het bruidspaar veel persoonlijke aandacht geeft. "Potentiële klanten spotten mij vaak via mijn website of Instagram-profiel", zegt hij. "Daar krijgen ze al een beetje een idee van wat ze kunnen verwachten: een gezellige getatoeëerde Brabander met een hoed op."

BABS Benny, zoals hij zichzelf noemt, leidt zo'n vier à vijf huwelijksceremonies per maand en reist naar de mooiste huwelijkslocaties in binnen- en buitenland. Zo komt hij deze maand bijvoorbeeld in een kasteel en een omgebouwde boerderij en wordt hij meegevlogen naar Italië. "Ik heb het geluk om alleen maar op mooie plekken en met euforische mensen te werken", vertelt Dek-Hölzken.

Aan de keukentafel

Ter voorbereiding op zijn speech spreekt hij af bij het stel thuis. Meestal leert hij ze al meer dan een jaar voor de bruiloft kennen. "We bouwen echt een band op. Vaak voelt het alsof ik er een stel nieuwe vrienden of kennissen bij krijg."

Aan de keukentafel - want dat is vertrouwd en intiem - gaat Dek-Hölzken in gesprek met het aanstaande bruidspaar. Hij vraagt naar hun gezamenlijke verhaal en de mooiste herinneringen aan hun relatie. "Ik let daarbij goed op hun lichaamstaal. Als ik zie dat ze elkaar bij een bepaald verhaal diep in de ogen aankijken, of lachen, dan weet ik: dat moet ik erin hebben."

"Ook mijn Brabantse accent werkt goed om een gezellige sfeer te creëren."

Volgens Dek-Hölzken is het wel belangrijk dat het bruidspaar ongeveer weet wat er in de speech komt. Daarom spreekt hij meestal niet met vrienden of familieleden van het bruidspaar. "Zo'n huwelijksdag is al spannend genoeg, dan wil je niet voor onaangename verrassingen komen te staan." Hij herinnert zich dat hij een keer op de ceremonie van iemand anders was en dat er iets over de bruidegom gezegd werd wat die niet kon waarderen. "Dat wil ik koste wat het kost voorkomen in mijn werk."

Het persoonlijke verhaal

Hij hoopt dat de bruiloftsgasten na de ceremonies positief verrast weglopen. En dat lukt tot nu toe goed. "Mensen complimenteren mij vaak omdat ik de leuke en speciale momenten er goed heb uitgepikt."

Om het persoonlijke verhaal van het bruidspaar heen verwerkt Dek-Hölzken ook wat grapjes in zijn speech. Het mag best romantisch zijn, maar moet volgens hem niet te stijf worden. Dek-Hölzken: "Maar ook mijn Brabantse accent werkt goed om een gezellige sfeer te creëren."