Jaarlijks emigreren zo'n 40.000 Nederlanders naar het buitenland. Hoe bevalt het werken in hun nieuwe (tijdelijke) thuisland? En willen ze eigenlijk nog wel terug naar Nederland? Deze keer spreken we Anna in Oeganda.

Wie: Anna Vos

Anna Vos Functie: products & services manager bij Healthy Entrepreneurs

products & services manager bij Healthy Entrepreneurs Waar: Kampala, Oeganda

Kampala, Oeganda Sinds: 2017

Hoe ben je in Oeganda terechtgekomen?

"De eerste keer dat ik in Oeganda kwam, was om een reisorganisatie te helpen die met spoed een nieuwe medewerker nodig had. Ik zat al langer in de reiswereld en had de juiste ervaring. Het zou voor drie maanden zijn, maar ik ben eigenlijk nooit meer echt teruggegaan naar Nederland.

Ik heb veel op cruiseschepen gewerkt en ruim honderd landen gezien. Oeganda bleef ik het leukste land vinden, dus ging ik terug. Ik zocht niet echt een thuis, ik wilde liever doorreizen en zag dit meer als een tussenstop. Maar ik ben gebleven. Inmiddels heb ik een fijne woonplek, een verloofde en een kindje van vier maanden."

Waar werk je nu?

"Ik ben products & services manager bij Healthy Entrepreneurs, een organisatie die kleine ondernemers helpt om basisgezondheidszorg op te zetten in onbegaanbare gebieden. We geven trainingen, bijvoorbeeld op het gebied van malaria en diarree. Dat zijn aandoeningen waar je niet aan hoeft te overlijden als je de juiste informatie hebt. We kunnen echt het verschil maken.

Het is een internationaal bedrijf. We hebben ook een vestiging in Utrecht, maar het hoofdkantoor staat hier. We geven zoveel mogelijk banen aan Oegandezen, want de werkloosheid is groot. Zo maken we ook sociale impact."

Moest je nog ergens aan wennen?

"Ik ben langer weg uit Nederland dan dat ik er gewoond heb. Inmiddels ben ik ook al behoorlijk 'geafrikaniseerd', maar ik blijf toch Nederlandse. Ik houd van efficiëntie en wil graag samen met mijn team zoveel mogelijk voor elkaar krijgen. Nederlanders denken ver vooruit. Hier moet je heel concrete doelen voor de korte termijn stellen, anders krijg je de Oegandezen niet mee."

Wat is Kampala voor stad?

"Een drukke stad. Ze zeggen dat er overdag twee keer zoveel mensen zijn, 's avonds rijden ze allemaal weer naar huis. Het is ook een heel creatieve stad. Als je een goed idee hebt, dan is hier nog van alles mogelijk. Een vriend is bijvoorbeeld een bedrijf begonnen in elektrische motorfietsen en een vriendin heeft een eigen yogastudio geopend. Die had je hier al wel, maar die waren niet heel goed."

“Oeganda heeft een perfect klimaat: het is nooit koud en nooit te heet.” Anna Vos

En hoe zou je het land omschrijven?

"Het is nu regenseizoen - het regent elke dag even - maar daardoor is het een heel groen land. We leven veel buiten, overal zie je vogels en aapjes. Vanuit ons huis kijken we uit over het Victoriameer, het grootste meer van Afrika. Verder is het heel heuvelachtig en heeft Oeganda een perfect klimaat: het is nooit koud en nooit te heet."

Mis je Nederland?

"Ik mis mijn ouders en broer heel erg en zij missen hun dochter en kleinkind, natuurlijk. Wat ik ook mis, is het even op de fiets kunnen springen om de stad in te gaan. De lucht in Kampala is een stuk vervuilder dan in Nederland. Dat is niet fijn. Daarnaast is het verkeer erg onveilig. Er is laatst een goede vriendin van me omgekomen in een verkeersongeluk.

Er is veel niet goed geregeld in dit land. Zoals gezondheidszorg, het onderwijs, maar bijvoorbeeld ook het aanvragen van een paspoort. Laatst probeerden we er een voor ons zoontje te regelen, dat leverde ontzettend veel rompslomp op."

Maar dat zijn geen redenen om terug te gaan?

"We zijn onlangs verhuisd en hebben de drukte verruild voor het groene deel van de stad. We zitten nu bij mijn schoonfamilie en hopen straks iets voor onszelf te vinden. Omdat mijn partner voor een familiebedrijf werkt, kan hij ook niet weg. Maar dat is geen straf: ik voel me hier enorm thuis. Als je mij tien jaar geleden had verteld hoe mijn leven nu is, dan had ik je niet geloofd."