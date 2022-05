Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Tami Toledo Matuoka, muziekbusinessmentor.

Wie: Tami Toledo Matuoka

Wat: Muziekbusinessmentor

Waarom: Muzikanten moeten tegenwoordig vaak zichzelf managen, maar hebben hier niet altijd de vaardigheden voor. Dit zorgt voor stress en maakt het moeilijk de juiste carrièrekeuzes te maken.

Volgens muziekbusinessmentor Tami Toledo Matuoka is het nu meer dan ooit tevoren verstandig om een goed carrièreplan te maken. Een mentor kan daarbij helpen. "We leven in een wereld waar veranderingen elkaar razendsnel opvolgen. In je eentje daarmee moeten omgaan kan overweldigend zijn."

Toledo Matuoka groeide op in een familie van kunstenaars en muzikanten, en kreeg alles rondom het organiseren van concerten, exposities en andere kunstevenementen al vroeg mee. Nadat ze was afgestudeerd als communicatiewetenschapper, begon ze freelance te werken in de muziekindustrie.

Na afstuderen in het diepe gegooid

Ze deed alles waar behoefte aan was, om ervaring op te doen. Zo was ze boekingsagent, pr-manager, marketeer, grafisch vormgever, tourmanager, producent en fotograaf voor muzikanten. Heel wat ervaringen rijker richtte ze in 2013 haar multiserviceagentschap Tami TM op.

"Door al deze verschillende invalshoeken en contacten die ik had opgedaan, besefte ik dat er onder muzikanten veel behoefte is aan begeleiding", zegt Toledo Matuoka. "Studenten van het conservatorium bijvoorbeeld hebben jarenlang hun kunsten geperfectioneerd, maar worden na hun afstuderen in het diepe gegooid."

Alleen mooi kunnen spelen is niet genoeg. "Je moet ook aan werk komen. Dat vraagt andere skills en kennis."

Buitenlandse muzikanten wegwijs maken in Nederland

Maar Toledo Matuoka helpt niet alleen starters. Ook muzikanten die al een tijd aan de weg timmeren kloppen bij haar aan. "Bijvoorbeeld musici die eerder als sideman professioneel aan het werk waren, maar zich nu als bandleider willen profileren." Ze helpt ook buitenlandse muzikanten die zich in Nederland hebben gevestigd en de markt hier nog niet kennen.

Volgens Toledo Matuoka is het tegenwoordig heel gewoon dat kunstenaars en muzikanten zichzelf managen. "Maar dat brengt ontzettend veel taken met zich mee. Shows boeken, netwerken, promotie maken voor hun muziek en optredens, sociale media bijhouden. Veel van mijn klanten hadden het gevoel dat ze door de bomen het bos niet meer zagen."

Met haar cliënten maakt Toledo Matuoka een persoonlijk plan. "Wat is haalbaar en wat is een duurzame manier van werken voor dat individu of die groep?"

Muzikanten voorstellen aan andere professionals

Toledo Matuoka kan haar klanten een paar taken uit de handen nemen en een routine helpen aanbrengen in verschillende processen. "Ik link mijn klanten aan andere professionals, zoals programmeurs, en leer ze hoe het leuk wordt om sociale media bij te houden en waarom het belangrijk is."

“Je moet steeds jezelf verkopen. Dat kan je een gevoel geven alsof je aan het smeken bent om werk.” Tami Toledo Matuoka

Een ander onderdeel is het vergroten van het zelfvertrouwen van de muzikant. Toledo Matuoka: "Vaak gaat dat ook deels vanzelf, wanneer diegene er steeds meer vertrouwen in krijgt dat die de zaakjes goed kan regelen."

Maar onzekerheid is volgens haar ook iets wat vaak bij kunstenaarschap komt kijken. "Je moet steeds jezelf verkopen. Dat kan je een gevoel geven alsof je aan het smeken bent om werk."

Haar klanten probeert ze hier iets minder persoonlijk en meer zakelijk mee te laten omgaan. Het resultaat is dat de muzikanten de muziekindustrie beter begrijpen. "Daarmee kunnen ze ook betere afwegingen voor hun eigen carrière maken."