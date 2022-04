Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Lianne Keemink (34), zelfhulpboekenschrijver.

Wie: Lianne Keemink

Lianne Keemink Wat: Zelfhulpboekenschrijver

Zelfhulpboekenschrijver Meest gebruikte tips uit eigen boek: Werken in blokken van 20-25 minuten, beginnen is aan te leren, je moet veel minder dan je denkt en met kleine stapjes kom je het verst.

In het schrijven van zelfhulpboeken heeft Lianne Keemink de ideale combinatie gevonden van de dingen die zij het allerinteressantst vindt: schrijven en mensen. "Ik ben gebiologeerd door alle menselijke processen: denken, voelen, doen, ontwikkelen, groeien: gewoon het leven leven dus", zegt Keemink. Daar gaan zelfhulpboeken volgens haar in essentie altijd over. Keemink leest ze al van jongs af aan. "Al die verschillende mogelijkheden om met het leven aan de slag te gaan, geweldig!"

Keemink werd ontdekt door een literair agent, die terechtkwam op haar blog, waarop ze over zelfhulp, tijdmanagement en persoonlijke groei schreef. In 2018 verscheen haar eerste boek: Je moet (bijna) niks. Inmiddels is het derde boek van Keemink net uitgekomen.

De boeken schrijft ze naast haar andere baan als studentendecaan op een hogeschool. Of ze haar boeken bespreekt met haar studenten? "Nee", zegt ze. "Maar ik geef ze wel vaak de tips die ook in mijn boeken staan. En mijn gesprekken met de studenten inspireren mij voortdurend. Daarom heb ik ze in dit laatste boek ook in het dankwoord genoemd."

“Ik geloof niet in hard en kritisch. Juist met veel empathie en af en toe een klein beetje confrontatie kom je een heel eind.” Lianne Keemink

Idee komt uit het niets

Maar hoe kom je nou op het idee voor een nieuw, briljant zelfhulpboek? Bij Keemink komt zo'n idee vaak als uit het niets: onder de douche, in de auto of in de keuken. "Als ik even helemaal ergens anders mee bezig ben, krijg ik inspiratie", zegt ze. "Vervolgens maak ik een hoofdstukindeling, spar ik erover met mijn redacteur en schrijf ik een eerste versie. Ik werk graag in blokken van twintig minuten en tja, als je dat blijft doen, komt er uiteindelijk een boek af."

In haar boeken combineert Keemink empathie met een liefdevol, maar stevig zetje in de goede richting. "Ik ben behoorlijk genuanceerd en luchtig. Dat past bij mij en mijn lezers: ik geloof niet in hard en kritisch. Juist met veel empathie en af en toe een klein beetje confrontatie kom je een heel eind."

Maar ook voor andere smaken is er volgens haar in zelfhulpboekenland genoeg te kiezen. Ze noemt een paar van haar eigen favorieten: "Personal Development for Smart People van Steve Pavlina, omdat het zo allesomvattend is. Daarnaast vind ik ook de klassieker Eat That Frog van Brian Tracy heel goed."

Beter omgaan met perfectionisme en faalangst

De grootste eer vindt de schrijver als mensen naar haar toekomen om te vertellen hoe haar boeken hen hebben geholpen: "Mensen laten weten hoe ze eindelijk scripties en studies hebben afgemaakt, beginnen aan droomprojecten zoals eigen boeken schrijven, of hoe het ze heeft geholpen met het leren omgaan met perfectionisme en faalangst."

Volgens Keemink is de markt voor zelfhulpboeken in Nederland groot genoeg, maar komt een flinke dosis Hollandse nuchterheid en humor de verkoop van haar boeken wel ten goede. "De hele doe-maar-normaal- en geen-kop-boven-het-maaiveld-stekencultuur gaat wel wat ver in ons land. In plaats van elkaar neer te maaien door te zeggen dat het niet te gek moet, zouden we elkaar alle succes mogen gunnen."