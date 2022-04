Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Noortje Verwiel, employee happiness manager.

Wie: Noortje Verwiel

Noortje Verwiel Wat: Manager of Happiness Team

Of het nou om een avondje uitgebreid Indonesisch koken gaat of om een leuke activiteit organiseren, Noortje Verwiel is op haar gelukkigst als ze anderen blij kan maken. Toen ze dus bij haar werkgever Lightyear (een bedrijf dat onder andere werkt aan de eerste elektrische auto op zonne-energie) kon beginnen als employee happiness manager, voelde ze zich direct op haar plek.

Als employee happiness manager is Verwiel verantwoordelijk voor de bedrijfscultuur en het bewaken van goede interne communicatie, zodat alle medewerkers blij zijn en blijven in hun functie.

“Ik geloof er sterk in dat een succesvol bedrijf begint bij intens gelukkige medewerkers.” Noortje Verwiel

Volgens Verwiel is het heel belangrijk dat werknemers, die hun ziel en zaligheid in het werk stoppen, in ruil daarvoor iets terugkrijgen van de werkgever. "Ik geloof er sterk in dat een succesvol bedrijf begint bij intens gelukkige medewerkers. Mijn doel is om direct of indirect bij te dragen aan dit werkgeluk en daarmee het vetste bedrijf wat er bestaat neer te zetten."

Goochelaar in de online meeting

Op een werkdag ontmoet Verwiel verschillende teams vanuit het bedrijf en bespreekt ze met elke groep onderling hoe de tevredenheid verder bevorderd kan worden.

Om het werknemersgeluk te vergroten, worden er bijvoorbeeld verschillende sociale activiteiten en evenementen georganiseerd. "Tijdens coronatijd ging dat natuurlijk wel moeilijker", geeft Verwiel toe. "We hebben extra ons best moeten doen om werknemers bij elkaar te brengen door bijvoorbeeld lunchwandelingen te organiseren voor medewerkers die dicht bij elkaar wonen en virtuele koffiemomenten en kerstborrels te houden. Tijdens een van onze vergaderingen hadden we zelfs een online goochelaar ingehuurd."

Vooral in moeilijke tijden, zoals tijdens de coronapandemie, is het volgens haar belangrijk om de werknemers extra te ondersteunen. "Tijdens de pandemie las je dat veel mensen een burn-out kregen", zegt ze. "Ook bij Lightyear willen we bewustzijn creëren en proberen een te hoge werkdruk en stress zoveel mogelijk voorkomen. We moeten zorgen voor een leuke en fijne (werk)cultuur voor het team."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen

Steun voor collega's afkomstig uit Oekraïne

Ook de oorlog in Oekraïne leeft volgens Verwiel onder veel van de werknemers. Bij het internationale bedrijf werken ook collega's die afkomstig zijn uit dat land. Sinds de oorlog is er volgens Verwiel een groter gevoel van betrokkenheid en saamhorigheid ontstaan in het bedrijf. "Het laat zien hoe sterk we verbonden zijn als groep."

De collega's zorgen daarbij niet alleen voor elkaar, maar hebben ook tijd en geld over voor het goede doel. "Toen een collega vertelde dat ze naar de grens ging rijden om vluchtelingen op te halen en hulpgoederen te brengen, werd er binnen een paar uur een tikkie rondgestuurd om deze collega financieel te steunen. Ook hebben we meteen een plek ingericht op kantoor om spullen in te zamelen."

Op haar werk als Manager of Happiness Team krijgt Verwiel veel leuke en positieve reacties van zowel vrienden, familie als onbekenden. "Eigenlijk is iedereen heel enthousiast", zegt ze. "In deze tijden, waarin mentale gezondheid veel meer aandacht krijgt, is het niet meer dan logisch dat er ook dit soort nieuwe functies binnen bedrijven ontstaan."