Het nieuwe STAP-budget, waarmee Nederlanders 1.000 euro kunnen krijgen voor een opleiding, kon bij de invoering op 1 maart op enorme belangstelling rekenen. Wij vroegen drie succesvolle aanvragers naar hun plannen.

De vraag naar het budget was bij de eerste inschrijfmogelijkheid zo groot dat de eerste aanvragers in een urenlange digitale wachtrij geplaatst werden. Binnen drie dagen was het beschikbare bedrag voor de eerste ronde (32 miljoen euro) verdeeld. Belangstellenden die achter het net visten, kunnen op 1 mei weer een poging wagen.

Volgens de Rijksoverheid hebben 36.000 mensen in de eerste ronde het STAP-budget gekregen. De meeste aanvragers (21 procent) in de eerst ronde werken volgens de Rijksoverheid in de sector Zorg en een "aanzienlijk deel" van de aanvragers is volgens de Rijksoverheid flexwerker.

Het nieuwe STAP-budget is volgens loopbaancoach Tessa Faber laagdrempeliger en voordeliger dan de eerdere regeling voor fiscale aftrek voor scholingskosten.

“Het enige waar ik nog aan twijfelde, was of ik niet een duurdere cursus moest kiezen, puur om het hele budget te benutten.” Sonja Harkema, freelance copywriter

Faber, die zelf ook het STAP-budget aanvroeg: "Voor mensen die voorheen zelf geen opleiding konden betalen of voorschieten, of geen werkgever hebben die deze betaalt, biedt deze nieuwe regeling kans om toch een opleiding te doen. Daarnaast lopen mensen zelf geen financieel risico als ze de opleiding afmaken."

Faber was in eerste instantie helemaal niet van plan om zich aan te melden voor het STAP-budget. "Maar toen ik online het aanmeldproces van anderen volgde, werd ik toch nieuwsgierig. Daarnaast: als loopbaancoach is het ook wel heel goed om te weten hoe het systeem werkt, zodat ik mijn klanten goed kan adviseren."

'Dat het toch zo snel is gelukt, voelt als een cadeautje'

Tot haar grote plezier had ze ook meteen een cursus gevonden die bij haar wensen paste. "De keuze is nu nog niet zo groot, dus dat had ik nog niet direct verwacht. Maar dat het toch zo snel is gelukt, voelt als een cadeautje."

Faber start binnenkort met een driedaagse cursus Emotioneel lichaamswerk. De kosten bedragen 450 euro en zijn dus volledig gedekt. "Ik verheug me er ontzettend op."

Zelfstandig ambulant begeleider Marleen van Meeteren-Braam (40) vroeg 1.000 euro aan voor een cursus bewind voeren bij het LOI. Van Meeteren-Braam: "In de verre toekomst wil ik wat meer de richting van bewind opgaan in mijn carrière, zodat ik minder vastzit aan locaties en reistijd."

Op dit moment brengt Van Meeteren-Braam namelijk veel uren door in de trein. Voor de cursus, die op afstand gevolgd kan worden, is dat wel een uitkomst. "Ik ga mijn treinuren daar nuttig aan besteden."

Meer klanten bedienen in de toekomst

Ook freelance copywriter Sonja Harkema is erin geslaagd opleidingsbudget aan te vragen. Sinds vorig jaar werkt ze als freelancer. Hoewel ze twaalf jaar geleden de opleiding journalistiek volgde en dus goed geschoold is in haar vakgebied, vindt ze het erg fijn dat ze nu de kans krijgt om haar schrijfvaardigheden bij te spijkeren.

"Met de cursus Creatief en Commercieel Schrijven hoop ik handvatten en inspiratie te krijgen om creatiever te schrijven en in de toekomst nog meer verschillende klanten te kunnen bedienen", zegt Harkema.

“Denk goed na over wat je precies wil bereiken met de opleiding. Zoek je verdieping, aanvulling of omscholing?” Tessa Faber, loopbaancoach

Harkema wilde de cursus sowieso al volgen. Dat het STAP-budget die vergoedt, kwam dus alleen maar goed uit. "Het enige waar ik nog over twijfelde, was of ik niet een duurdere cursus moest kiezen, puur om het hele budget te benutten."

Tijd vrijmaken voor de cursus zal volgens Harkema geen probleem zijn. "Het is een kwestie van goed plannen, kijken wanneer je er tijd aan gaat besteden. Maar de cursus die ik gekozen heb, neemt ook maar een dagje in beslag."

Extra subsidie voor ontwikkeladvies

Loopbaancoach Faber raadt iedereen die bij een volgende ronde het STAP-budget wil aanvragen aan ruim op tijd het aanbod te bekijken. "Denk daarbij goed na over wat je precies wil bereiken met de opleiding. Zoek je verdieping, aanvulling of omscholing? Bedenk ook welke mogelijkheden de cursus je op korte en lange termijn zal geven."

Aanvragers moeten er zeker van zijn dat ze de motivatie en inzet voor een nieuwe studie kunnen opbrengen. "Een opleiding naast je werk kost sowieso tijd, energie en organisatie, en begrip van je gezinsleden, als je die hebt."