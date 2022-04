Jaarlijks emigreren zo'n 40.000 Nederlanders naar het buitenland. Hoe bevalt het werken in hun nieuwe (tijdelijke) thuisland? En willen ze eigenlijk nog wel terug naar Nederland? Deze keer spreken we Kitty in Griekenland.

Wie: Kitty Kerstholt

Kitty Kerstholt Functie: callcentermedewerker Teleperformance

callcentermedewerker Teleperformance Waar: Ithaka, Griekenland

Ithaka, Griekenland Sinds: 2019

Hoe ben je in Griekenland terechtgekomen?

"Ruim drie jaar geleden mocht ik naar het eiland Ithaka voor een klein reisbureau waar ik eerder in Nederland voor gewerkt had. Inmiddels werk ik daar niet meer, maar ik ben wel op het eiland gebleven. Zo is het ook bij mijn vriend gegaan: hij komt uit Engeland, maar kwam hier ooit terecht voor een vakantie en is toen niet meer weggegaan."

Wat voor werk doe je nu?

"Ik werk vanuit huis voor het callcenterbedrijf Teleperformance. Dat is ideaal. Ik heb lang in de toerismebranche gewerkt, had het altijd druk en maakte lange dagen. Nu heb ik een erg relaxte baan en als het werk klaar is, is het ook echt klaar. Ik kan daarna bijvoorbeeld meteen in de tuin aan de slag. We leven hier veel buiten en meer back to basics."

Past dat goed bij je?

"Zeven jaar geleden ben ik naar de Canarische Eilanden vertrokken. Dat had ik toen binnen een dag besloten. Sindsdien neem ik al mijn beslissingen op deze manier. Ik leef mijn leven zoals het op me afkomt en doe waar ik me goed bij voel. Natuurlijk houd ik wel rekening met anderen, maar iedereen weet dat ik afwisseling nodig heb."

Waarom wilde je graag weg uit Nederland?

"Ik heb me in Nederland nooit echt thuis gevoeld. Ik paste niet goed in het normale plaatje, denk ik. Hier voel ik me ontzettend goed. Het eiland trekt een bepaald type mens aan, dat moet je ook wel zijn om hier te kunnen leven. Je moet makkelijk zijn. De stroom valt weleens een halve dag uit in de winter en er is niet altijd wifi. Maar dan ga ik gewoon naar het café in het dorp. Een filmavondje moet je daarom altijd wel plannen, want streamen lukt hier niet altijd."

Wat maakt het eiland zo bijzonder?

"Ithaka, ook bekend als Itháki, heeft een belangrijke plek in de Griekse mythologie. Zo gaat het verhaal van de Odyssee over de reis van Odysseus, de koning van Ithaka, terug naar huis."

"Ik heb veel vrienden die net als ik ook niet-Grieks zijn. We zeggen vaak tegen elkaar: 'Wat een geluk dat we hier mogen wonen'. Het is niet alleen het blauwe water of de uitzonderlijk groene omgeving, maar er hangt hier een bepaalde, bijna magische sfeer. In de zomer trekt het eiland veel toeristen, maar in de winter kun je hier een kanon afschieten. Die afwisseling tussen druk en rustig is ook wel weer fijn."

Je voelt je er dus thuis. Spreek je ook al een woordje Grieks?

"Amper. Maar dat is hier ook niet per se nodig. Door een grote aardbeving in 1953 is het inwonersaantal op het eiland geslonken van twaalfduizend naar drieduizend mensen. De tweede of derde generatie van de families die toen zijn weggegaan, komt nu weer terug. Ze komen uit voornamelijk uit Zuid-Afrika en Australië, dus wordt er veel Engels gesproken."

Wil je ooit nog terug naar Nederland?

"Ik denk nooit zo ver vooruit. Op korte termijn zouden we graag een eigen huisje of appartement met tuin willen. We wonen nu in het huis van vrienden dat we aan het opknappen zijn. Het is erg lastig om aan een woning te komen. Er staat veel leeg, alleen wordt bijna alles dat leegstaat in de zomer verhuurd, is het van mensen die bijvoorbeeld de rest van het jaar in Athene wonen of families willen het niet verkopen. Ontzettend zonde."