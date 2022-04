Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Sam van den Haak (40), pubquizmaster.

Wie : Sam van den Haak

: Sam van den Haak Wat : Pubquizmaster

: Pubquizmaster Voor wie: Horeca, teambuildingactiviteiten

Toen Sam van den Haak een pubquiz in het buurtcentrum in haar nieuwe woonplaats Duiven bezocht, hoopte ze daar vrienden van haar eigen leeftijd te vinden. De meeste deelnemers bleken echter 65+, waardoor Van den Haak linea recta doorliep naar de kroeg. "Daar heb ik aangeboden om zelf gratis een paar maanden lang een pubquiz te maken en te presenteren", zegt Van den Haak. "Maar dan voor mensen tussen de 18 en 65."

Quizzen had Van den Haak al gemaakt in haar vorige baan als docent Nederlands, toen ze spelletjesavonden voor haar collega's organiseerde. De kroeg maakte dankbaar gebruik van haar aanbod en inmiddels maakt en presenteert Van den Haak al zeven jaar pubquizen voor verschillende nationale en internationale klanten.

'Klanten ervaren pubquiz als verbindend'

Haar werkdag begint op de hometrainer. Voordat ze begint met het wegwerken van e-mails, doet ze een rondje van 25 kilometer op de fiets. "Ik vind het belangrijk om goed in m'n vel te zitten en je moet voor het presenteren veel en goede energie hebben."

Daarna gaat ze aan de slag met het bedenken van vragen voor een quiz en - afhankelijk van de dag - later in de middag of avond ook een quiz presenteren op locatie. "Ik heb mijn droombaan. En dat als alleenstaande moeder; daar ben ik ontzettend trots op."

“Een quizvraag is voor mij goed als het antwoord op het puntje van je tong ligt.”

Van den Haak maakt voornamelijk twee soorten pubquizen: voor in haar vaste kroegen en voor teambuilding. Bij die laatste beantwoordt elke werknemer eerst een vragenlijst. "Vervolgens haal ik van iedereen het leukste antwoord eruit en moet geraden worden wie welk antwoord heeft gegeven", legt Van den Haak uit.

Voor de horecazaken zet Van den Haak vooral in op de actualiteit, waarop ze maandelijks de hele pubquiz afstemt. "Elke pubquiz bestaat uit negen rondes. Het is een heel creatief denkproces, want elke ronde heeft een ander thema, dat ik ook zelf bedenk. Niets is standaard." Mensen denken volgens haar vaak ten onrechte dat een pubquiz alleen maar competitief is. "Mijn klanten ervaren het spelen vaak juist als verbindend."

Wat het geheim is van een goede pubquizvraag? Van den Haak: "Weet je het antwoord op een vraag meteen, dan is hij te makkelijk. Heb je geen idee, dan is hij te moeilijk. Daarom is een quizvraag voor mij goed als het antwoord op het puntje van je tong ligt en je er net wel of niet op kan komen."

Een lach en een traan

Het leukste aan haar werk vindt Van den Haak dat mensen altijd blij zijn als ze komt. Vooral de teambuildingspubquizen liggen haar nauw aan het hart; vanwege hun persoonlijke karakter en de bijzondere verhalen die collega's op deze manier met elkaar kunnen delen.

Zo was ze een keer op een school waar allemaal juffen en twee mannelijke conciërges meededen aan de pubquiz. Een van de vragen was: welke film heb je meer dan tien keer gezien? Bij het antwoord 'The Sound of Music' moesten de collega's raden van wie dat kwam.

Van den Haak: "Uiteindelijk stond een stoere conciërge op en iedereen schoot in de lach. Toen iedereen uitgelachen was zei hij: 'Dit was de lievelingsfilm van mijn overleden vrouw en als ik die kijk voelt het alsof ze weer naast me op de bank zit.' De lach maakte her en den plaats voor een traan en je kon de verbroedering bij iedereen voelen."