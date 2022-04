Jaarlijks emigreren zo'n 40.000 Nederlanders naar het buitenland. Hoe bevalt het werken in hun nieuwe (tijdelijke) thuisland? En willen ze eigenlijk nog wel terug naar Nederland? Deze keer spreken we Nischa Us in Londen.

Wie: Nischa Us



Nischa Us Functie: Head of sales VK & Europa bij Banking Circle

Head of sales VK & Europa bij Banking Circle Waar: Londen, Engeland

Londen, Engeland Sinds: 2015

Hoe ben je in Engeland terechtgekomen?

"Ik werkte bij ABN AMRO voor een afdeling met veel Engelse klanten. Om nog meer voet aan de grond te krijgen in Engeland stelde ik voor om daar een tijdje heen te gaan. Dat mocht, voor zes maanden. Toen ik bijna terug moest naar Amsterdam, wist ik dat ik wilde blijven. Ik had geluk: in mijn laatste maand kreeg ik een baan aangeboden bij Banking Circle."

Wat vond je baas daarvan?

"Die vond dat natuurlijk niet zo leuk. Maar ik dacht: hoe vaak krijg ik nou zo'n kans? Ik heb meteen ja gezegd, maar zonder goed naar de arbeidsvoorwaarden te kijken. Die bleken in Nederland veel beter. Ik kreeg bijvoorbeeld helemaal geen vakantiegeld. Dat is dus ook een les: kijk altijd goed naar je contract voor je tekent."

“Mensen lijken hier altijd bezig te zijn en zijn veel meer gericht op hun carrière. Dat sprak me meteen aan.”

Waarom was je zo verliefd geworden op Londen?

"Het was een totaal andere wereld dan in Amsterdam, waar ik geboren en getogen ben. Als je daar lang woont, begint het als een dorp te voelen omdat iedereen je kent. In Londen kende niemand me, ik kon met een schone lei beginnen. En de stad bruist, mensen lijken altijd bezig te zijn en zijn veel meer gericht op hun carrière. Dat sprak me meteen aan."

Voel je jezelf inmiddels een Londenaar?

"Ik had een tijdje een Londense huisgenoot, door haar heb ik Londen heel goed leren kennen. Inmiddels woon ik hier nu zeven jaar, heb een verloofde, een dochtertje met een Engels paspoort en we hebben een huis gekocht. Ik ben helemaal ingeburgerd, maar ik zal altijd Nederlandse blijven."

Hoe uit zich dat?

"Mensen vinden me erg direct, terwijl ik mezelf helemaal niet zo zie. Mijn Britse collega's kunnen ergens lang omheen draaien. Dan ben ik geneigd om gewoon de knoop door te hakken. Die aanpak vindt mijn team uiteindelijk wel fijn trouwens."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen

"Engelsen blijven ook altijd erg beleefd. Toen ik uit eten ging met mijn verloofde, zei hij dat hij het heel leuk en lekker vond. Maar toen ik een tijdje later voorstelde om daar weer heen te gaan, zei hij het toch niet zo leuk te hebben gevonden. Ik dacht: waarom had je dat niet meteen gezegd? Maar hij vindt dat onbeleefd."

Wat vind je leuk aan de Britten?

"Ze zijn erg trots op hun afkomst, op het koningshuis en hun geschiedenis. En ik vind hun pubcultuur erg gezellig. Een drankje drinken na het werk gebeurt hier veel meer. Dat samen naar het café hoort bij het opbouwen van een vriendengroep."

Wat doen jullie het liefst in het weekend?

"Wandelen. Er zijn veel leuke wijken, waar je elke keer wel iets nieuws ontdekt. Ook gaan we vaak naar musea, die zijn hier gratis te bezoeken. Dat vind ik erg belangrijk, cultuur is ontzettend goed voor de ontwikkeling van kinderen. En wat ik ook erg gezellig vind is de traditionele Sunday Roast. Na een lange, het liefst koude, wandeling met z'n allen bij een pub geroosterd vlees en aardappelen eten."

“In Engeland is het verschil in kwaliteit van basisscholen nog veel groter dan in Nederland.”

Blijven jullie voorlopig in Engeland?

"Ik heb het enorm naar mijn zin hier, maar omdat mijn dochter ouder wordt, denk ik er soms over om terug te gaan naar Amsterdam. In Engeland is het verschil in kwaliteit van basisscholen nog veel groter dan in Nederland. De beste scholen liggen in de rijkere buurten en zijn daardoor alleen toegankelijk voor de kinderen die daar wonen. Je kunt je kind ook naar een privéschool sturen, maar die zijn behoorlijk duur."

"Ik vond het zelf heel fijn om in De Pijp in Amsterdam op te groeien, maar probeer daar nu maar eens een betaalbaar huis te vinden. Daarnaast betaal je in Nederland meer belasting over je inkomen, al liggen de kosten voor levensonderhoud veel hoger in Engeland. Er zijn voor- en nadelen. Gelukkig zou mijn partner achter beide keuzes staan."