Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Jose Mercado (34), NFT-ontwerper.

Wie: Jose Mercado

Jose Mercado Wat: NFT-ontwerper

NFT-ontwerper Waarom dit beroep? "Digitale kunst en 3D-kunst hebben de toekomst, en technologisch vooruitstrevende bedrijven kiezen ervoor om te handelen in NFT's."

Jose Mercado begon ooit als ontwerper van notitieboekjes. Nu werkt de 34-jarige Mexicaan als NFT-designer met 45 mensen in dienst en honderden duizenden dollars winst. NFT's (non-fungible tokens) zijn licentierechten die op digitale objecten zitten. In het geval van Mercado is dit digitale kunst. Hij maakt digitale kunstwerken die als NFT verkocht worden.

De koper krijgt de rechten van zo'n plaatje en is dus voor altijd eigenaar van het werk. De NFT-markt is een relatief nieuwe markt, waarin volgens Mercado vooral bedrijven opereren die een nieuwe technologische wereld willen betreden en bijvoorbeeld ook al in bitcoin handelen.

“Door de pandemie zakte de handel in fysieke objecten in. Ik besloot over te stappen naar digitale illustratie.” Jose Mercado, NFT-ontwerper

Ook Mercado kwam met NFT's in aanraking doordat hij al in bitcoin handelde. "Ik had al een illustratiestudio", vertelt hij. "Lange tijd ontwierp ik notitieboekjes die online verkocht werden. Door de coronapandemie zakte de handel in fysieke objecten echter in. Ik besloot over te stappen naar digitale illustratie." In februari 2021 begon Mercado zelf in NFT's te handelen en in juni van dat jaar besloot hij ook zelf NFT-ontwerpen te gaan maken.

Mercado: "Doordat ik al veel ervaring had met illustraties, automatisering en digitaal verkopen nam dat een snelle vlucht." De eerste set NFT's, een verzameling digitale kunstwerken, verkocht Mercado voor 2.000 dollar (zo'n 1.800 euro). Sindsdien is dat al opgeschroefd naar eerst 5.000 dollar en toen 10.000 dollar. In totaal verdiende de designer al 270.000 dollar met zijn NFT's onder zijn bedrijfsnaam Jfrico Studios.

Jongere generatie kunstenaars gewend aan digitaal

Volgens Mercado zit er niet zo'n groot verschil tussen digitale kunst en fysieke kunst. "Het is meer een generatiedingetje, denk ik", zegt hij. "Ik werk met illustratoren van in de veertig en zij hadden het moeilijk met de overgang naar digitaal. Maar een paar zeer jonge tekenaars die ik ken, zouden niet eens overwegen om iets fysieks te maken."

Mercado werkt met gemiddeld acht tot veertien mensen aan het creëren van een set NFT's. Het duurt tussen de tweehonderd en vierhonderd uur voor een set klaar is. Het bedrijf werkt op opdrachtbasis en op aanvraag voor klanten over de hele wereld. Vaak zijn dit technologisch vooruitstrevende bedrijven die in NFT's de toekomst van handel zien. Mercado en zijn team krijgen het leeuwendeel van hun klanten en omzet via het freelanceplatform Fiverr binnen.

Digitale personages en werelden

Hoe dat ontwerpen in zijn werk gaat? Mercado: "We creëren eerst een digitaal personage dat de hoofdrol speelt in een artwork en maken dan een heleboel accessoires en uitdrukkingen, met als doel om variaties van het personage te maken. Om de personages heen wordt ook een hele wereld gecreëerd." Mercado en zijn medewerkers zijn dagelijks bezig met het uitdenken, ontwerpen en verkopen van al die nieuwe personages en de vele variaties daarop.

Ook voor de toekomst heeft Mercado grootse plannen. Hij is zijn ontwerpbedrijf al aan het uitbreiden van 2D- naar 3D-digitale kunst voor de zogeheten metaverse (het gehele netwerk van aan elkaar gekoppelde virtuele 3D-ruimtes van verschillende gebruikers). "Denk hierbij aan avatars en complete werelden die in 3D ontworpen zijn", zegt Mercado. "Dat is een wereld die fors gaat profiteren van de technologie achter NFT's."