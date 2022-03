Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Stella Carpintera (39), boomhutbouwer.

Op een volkstuinenpark in de provincie Groningen zit Stella Carpintera (39) in een boomhut. Die bereik je via een hangbrug, die tussen de boomhut en een andere boom is gemonteerd. Hapjes en drankjes hijst ze naar boven met een kratje aan een katrol.

Carpintera heeft de boomhut eigenhandig gebouwd. Ze is namelijk professioneel boomhutbouwer. Een boomhut in je achtertuin, de kinderkamer, hutjes voor de televisieserie Expeditie Robinson: Carpintera maakte het allemaal met haar bedrijf One-Two-Treehouse.

“Vaak is het ook onder het mom van 'voor de kinderen', maar moet ik vervolgens een tweepersoonsbed voor volwassenen in de boomhut maken.” Stella Carpintera, boomhuttenbouwer

Na haar aanvankelijke studie voor etaleuse volgde Carpintera een opleiding tot houtbewerker en vond ze een boomhutbouwer bij wie ze in de leer kon. Ze wilde zelf dingen leren maken. Waarom dan specifiek boomhutten? Carpintera: "Omdat je bij het maken van boomhutten best vrij bent. Je kunt gaandeweg het bouwen wel wat improviseren aan de stijl. Een boomhut heeft juist charme als het niet te uitgedacht en rechtlijnig is. Daarnaast geniet ik ervan dat ik door mijn werk veel buiten ben."

Dichter bij de natuur leven en wonen

Waar er in de tijd van haar stage nog maar een enkele boomhutbouwer in Nederland actief was, zijn boomhutten de laatste jaren volgens Carpintera veel populairder geworden. "Ik denk dat het komt door populaire tv-programma's zoals Treehouse Masters en De Boomhut Battle", zegt ze. "Maar mensen willen ook steeds dichter bij de natuur leven en wonen. Dat zie je ook terug in de hype rondom tiny houses. Daar sluit de boomhuttrend natuurlijk bij aan."

De aanvragen die Carpintera krijgt, variëren van rustieke boomhutten tot superluxe boomlounges. "Vaak is het ook onder het mom van 'voor de kinderen', maar moet ik vervolgens een tweepersoonsbed voor volwassenen in de boomhut maken", zegt ze lachend. Een van de leukste boomhutten die ze maakte, is een boomhut in de vorm van een kasteeltje, inclusief puntig torentje.

Boomhutten gebouwd voor Expeditie Robinson

Een grote droom van Carpintera was om mee te mogen bouwen aan het decor van Expeditie Robinson. Na een paar onbeantwoorde e-mails naar de artdirector van het programma besloot ze de stoute schoenen aan te trekken en verzond ze met Kerst een handgeschreven brief.

"Dat heeft gewerkt!", zegt ze. "Ik werd uitgenodigd op een proefdag. Na de dag vroeg de artdirector of ik drie maanden vrij kon nemen om naar de Filipijnen te gaan." Voor het tv-programma bouwde ze de afgelopen jaren onder andere spellen en een 'winnaarshut', een hut waar de winnaars van die week in relatieve luxe konden slapen.

“Je moet zorgen dat de hut goed vaststaat, maar ook dat er groei- en bewegingsruimte blijft voor de boom.” Stella Carpintera, boomhuttenbouwer

Waar je bij het bouwen van boomhutten goed op moet letten, is volgens Carpintera vooral de veiligheid. "Je moet zorgen dat de hut goed vaststaat, maar ook dat er groei- en bewegingsruimte blijft voor de boom. Mensen kunnen weleens denken dat de hut mee omhoog gaat groeien met de boom. Dat is niet zo; een boom groeit vooral in de breedte en in de toppen."

Omdat de boom dus wel dikker wordt, moet de boomhut soms na enkele jaren worden bijgewerkt bij de plek waar hij om de boom heen zit. Daarnaast is niet elke boom geschikt. Berken zijn bijvoorbeeld te zacht, een eik of beuk is beter. Voor hobbyboomhutbouwers heeft Carpintera een tip: "Begin laag in de boom met experimenteren!"