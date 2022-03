Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Annemarie de Ruijter, bruidsdanschoreograaf.

Wie: Annemarie de Ruijter

Annemarie de Ruijter Wat: bruidsdanschoreograaf

bruidsdanschoreograaf Choreografieën gemaakt: op onder andere Beastie Boys, AC/DC en hele flashmobs

Op vierjarige leeftijd begon Annemarie de Ruijter met ballet, omdat ze het zo'n sprookjesachtige dans vond. Ze groeide uit tot professioneel danseres voor tv en theater en gaf ook jaren les in het dansonderwijs. Hoewel ze gelukkig was met wat ze bereikt had, wilde ze op een gegeven moment toch wat anders. "Ik vroeg me af: waarom ben ik ook alweer begonnen?"

Dat bracht haar op het idee om bruidsdanschoreografieën op maat te gaan maken en bruidsparen deze dansjes te leren. De Ruijter: "Want wat ligt er nou dichter bij een sprookje dan een bruiloft?" Een openingsdans zet volgens De Ruijter de toon voor het hele huwelijksfeest. "Het kan een intiem moment zijn, een hoogtepunt of juist een swingende start."

Inspiratie uit musicals en YouTube-filmpjes

De tango en de chachacha waren vroeger populaire keuzes voor de openingsdans. "Daarvoor danste men vaak de foxtrot of de Engelse wals. Toen zaten de meeste mensen als tiener nog op stijldansen en was het niet per se nodig om een dansdocent in te huren voor de bruiloft." Nu zijn er nog maar weinig mensen die hebben leren stijldansen. "Daarnaast willen mensen nu ook wel wat anders op hun feest. Soms kijken ze ter inspiratie een musical, een dansfilm of zelfs YouTube-filmpjes."

De Ruijter noemt een paar van de grappigste en meest memorabele dansen die ze heeft gemaakt en begeleid. "Een dans op Intergalactic van de Beastie Boys op een podium in stoere ruimtepakken, Thunderstruck van AC/DC waarbij de bruidegom de bruid vasthield als een gitaar."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen

Eén stel voerde een complete slapstickmusical op. "Met figuranten, over het levensverhaal van het bruidspaar en een dans met de Dirty Dancing-lift." Die move raadt ze de meeste stellen vanwege de moeilijkheidsfactor trouwens níét aan. Voor bruidsparen die graag iets spectaculairs willen doen, heeft ze wel andere trucs ontwikkeld om elkaar op te tillen.

Maar niet iedereen is een even getalenteerde danser. Lukt het De Ruijter toch om al haar cursisten te leren dansen? "Door mijn docentenopleiding heb ik veel geleerd op het gebied van doceren, motiveren en overbrengen. Uiteraard is het startniveau wisselend, maar iedereen kan leren dansen. Het komt aan op vertrouwen."

Bruidsparen krijgen ook huiswerk

Als mensen zich veilig, prettig en aangemoedigd voelen, stellen ze zich volgens De Ruijter ook meer open om te leren. "Bovendien sta ik altijd open voor feedback. Als een danspas of bepaalde move niet werkt, dan passen we het toch aan?" Tussen de lessen door - waarvan er gemiddeld vier worden gegeven in drie maanden tijd - krijgen de bruidsparen ook huiswerk. De grootste uitdaging is volgens de bruidsdanschoreograaf namelijk de tijdsdruk. "Als bruidsparen hun huiswerk niet doen, redden ze het niet."

“Ik zie vaak hoe mensen tijdens het dansen nog dichter bij elkaar komen en nog verliefder worden.”

De Ruijter heeft naar eigen zeggen heel ontroerend en dankbaar werk. "Je maakt mensen mee in een heel gelukkige en blije periode." Veel van haar klanten staan na afloop van de danslessen versteld van zichzelf en elkaar. "Dat is leuk om te zien! Daarnaast zie ik heel vaak hoe mensen tijdens het dansen nog dichter bij elkaar komen en nog verliefder worden."

De bruidsdanschoreograaf is zelf nog maar één keer op een bruiloft van haar klanten geweest. "Maar dat geeft ook niet. Het is hun feest, ik heb mijn werk dan al gedaan."