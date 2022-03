Als je je wil ontwikkelen in je carrière kun je de steun van een ervaren collega gebruiken. Of je schakelt een mentor in. Ondernemers Soraya Koendjbiharie en Nupur Kohli en organisatiepsycholoog José Heesink leggen uit waarom dit een slim idee is.

Ondernemer Koendjbiharie (34) heeft in haar werkende leven al meerdere mentoren gehad. "Een mentor geeft mij extra zelfvertrouwen en wijst me op mijn blinde vlekken", zegt Koendjbiharie. In haar clubje van ondernemersvrienden is het heel normaal om met hulp van een mentor jezelf en je bedrijf te ontwikkelen.

Volgens organisatiepsycholoog Heesink - hoofddocent, leidinggevende en mentor/coach aan de Rijksuniversiteit Groningen - is het concept van mentorschap op de werkvloer verre van nieuw. "Noem het mentorschap, coaching, een meestergezel of buddy. Het komt op hetzelfde neer. De exacte term hangt af van de organisatie en hoe deze aansluit bij de doelgroep."

Steun als je begint aan een nieuwe loopbaanfase

Wanneer stap je naar een mentor toe? Heesink legt uit dat een mentor goed kan helpen wanneer je een nieuwe stap in je carrière wil zetten, maar hier nog wat onzeker over bent. Of juist wanneer je net aan iets nieuws begint. "Je plek vinden op een nieuwe werkplek is soms lastig, dan is het fijn als iemand je hierbij helpt."

Volgens haar wordt mentorschap op de werkvloer de laatste tijd wel meer gestructureerd toegepast. "Er worden projecten opgezet om bepaalde groepen meer ondersteuning te bieden of je krijgt al standaard een mentor toegewezen bij je bedrijf of opleiding."

Idealiter kies je je eigen mentor, adviseert Heesink. "Voor een succesvol mentorschap is het belangrijk dat jij een klik ervaart met de mentor en het gevoel hebt dat je iets van diegene kan leren." Bedrijven en mentororganisaties doen er daarom verstandig aan om die keuzemogelijkheid aan te bieden.

Kritischer leren kijken naar je eigen werk

Ook arts en medisch adviseur Kohli (32) heeft ervaring met mentorschap. Bij haar huidige werkgever - een grote zorgverzekeraar - kreeg ze een mentor aangeboden, net zoals bij haar vorige baan als voorzitter van een internationale stichting.

Destijds kon ze om de paar weken bij een mentor terecht om te praten over zaken waar ze in haar werk tegenaan liep en om te sparren over ambities. Kohli kan dankzij haar mentor nu kritischer naar haar eigen werk kijken. Ook heeft ze nieuwe vaardigheden aangeleerd, zoals flexibel leiderschap.

Kohli: "Ik heb geleerd dat je op verschillende manieren leiding geeft én neemt, afhankelijk van de huidige positie van de organisatie. Juist met deze flexibiliteit help je als leider de organisatie verder."

“Als je een bepaalde stap in je carrière wil zetten, dan kan je het best iemand uitzoeken die op een positie zit die je zelf ambieert.” José Heesink

Om tot zulke waardevolle inzichten te komen, is het volgens Heesink belangrijk om een ander perspectief te krijgen op je eigen situatie. Dat kan niet altijd in je eentje, en juist daarom is een mentor zo waardevol.

Maar niet elke mentor is voor iedere situatie geschikt. Heesink: "Als je een bepaalde stap in je carrière wil zetten, dan kan je het best iemand uitzoeken die op een positie zit die je zelf ambieert. Daar kan je van leren. Maar als je wil sparren over je huidige werksituatie, dan kan je juist het best iemand nemen die verder van jouw beroepspraktijk afstaat. De objectiviteit van die persoon helpt dan om de dingen helderder te zien."

Out of the box denken

Een mentor van buitenaf is ook waardevol, omdat niet alles altijd binnen het eigen team uitgesproken kan worden. Heesink: "Iemand wil misschien niet alle zwakheden en onzekerheden open en bloot delen met collega's en baas. Je bent bang om erop afgerekend te worden, of dat het een stempel drukt op je werk." Er is behoefte om de onzekerheden over het eigen functioneren in een neutrale, veilige omgeving te kunnen delen.

Ook Koendjbiharie had veel profijt van deze veilige omgeving. Zij ervoer haar mentor als haar professionele beste vriend, met wie ze alles kon delen. "Met deze persoon kan ik op een opbouwende manier praten over hoe ik kan groeien in mijn loopbaan. Een goede mentor heeft oog voor je en ondersteunt je. Dat geeft zelfvertrouwen."