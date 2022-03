De reiskostenvergoeding die veel werknemers krijgen, dekt maar een deel van hun uitgaven om van en naar het werk te gaan. Nu brandstof steeds duurder wordt, wordt dat verschil alleen maar groter. Kun je vragen om een hogere vergoeding? En is een vergoeding voor het openbaar vervoer gunstiger dan een voor gereden kilometers met de auto? Arbeidsrechtadvocaat Gerard Berghuis van BAASZ Advocaten legt het uit.

Heb je wettelijk recht op reiskostenvergoeding?

"Nee, de werkgever is niet wettelijk verplicht om je reiskosten te vergoeden. Je kunt het dus niet afdwingen bij je werkgever. Maar het komt in Nederland niet vaak voor dat werknemers helemaal niets krijgen hiervoor, want meestal is de reiskostenvergoeding vastgelegd in een cao of in het bedrijfsreglement. Over de vergoeding onderhandelen kan wel. Wil je meer krijgen vanwege de hogere brandstofprijs, dan kun je dat proberen. Maar een recht is het niet."

Veel bedrijven bieden een reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer, waarom dat bedrag?

"Dat is het wettelijk vastgestelde maximum waarover de werkgever geen belasting hoeft te betalen. Als de werkgever besluit om je bijvoorbeeld 0,25 euro per kilometer te geven, dan ziet de Belastingdienst de extra zes cent als loon. En hierover moet dus loonbelasting betaald worden."

"De werkgever kan dit voorkomen door gebruik te maken van de werkkostenregeling. Hij krijgt hierdoor wat extra ruimte om belastingvrije vergoedingen aan de werknemer te verstrekken. Het nadeel is dat deze ruimte beperkt is en vooral grote bedrijven niet iedereen extra reiskosten kunnen aanbieden."

Wordt die 0,19 euro ooit nog verhoogd? De brandstofprijzen stijgen immers ook flink...

"Dit bedrag is in 2006 vastgesteld en sindsdien is er niets meer aan veranderd. In de praktijk is 0,19 cent per kilometer al jaren niet meer kostendekkend voor werknemers. In 2024-2025 wordt het onbelaste bedrag eindelijk verhoogd naar 0,24 cent. Maar hopelijk gebeurt het eerder."

Is het voor nu niet slimmer om een regeling voor het openbaar vervoer af te spreken?

"Als het steeds meer geld kost om geld te verdienen, dan is het openbaar vervoer zeker een goede optie. Je kunt kiezen voor een vergoeding van de werkelijk gemaakte reiskosten met het openbaar vervoer. In dat geval is het hele bedrag belastingvrij en dus ook gunstig voor een werkgever om helemaal uit te betalen. Op deze manier probeert de overheid het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. Maar het ov is natuurlijk niet voor iedereen dé oplossing. Niet iedereen woont dicht bij een station in de buurt, bijvoorbeeld."

Veel mensen werken deels op kantoor en deels thuis. Hoe zit het dan met de reiskostenvergoeding?

"Als je naar kantoor reist, om hier de hele dag te werken, dan mag je dit declareren. Maar doordat de reiskosten met de auto niet volledig gedekt worden, is het voor sommige mensen goedkoper om thuis te werken, mits dit natuurlijk mogelijk is in hun functie."

"Sinds januari 2022 kunnen werknemers aanspraak maken op de thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag. Let hierbij wel op dat je de vergoedingen niet allebei declareert. Je mag dus niet op dezelfde dag thuiswerkvergoeding én reiskostenvergoeding aanvragen."