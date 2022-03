Slechts 7 tot 10 procent van wat we communiceren is verbaal. Wat we willen zeggen en wie we zijn brengen we voornamelijk over met de toon waarop we praten en met onze lichaamstaal. Kun je lichaamstaal eigenlijk bewust inzetten om beter te communiceren met collega's?

Met gebaren en bewegingen laten we zien wat er in ons leeft. Ze zijn de emotionele belichaming van de woorden, waarmee we de inhoud van de boodschap communiceren. Er zijn grofweg drie communicatiemiddelen: verbaal, tonaal en lichaamstaal.

Kan een van deze elementen niet goed geregistreerd worden, bijvoorbeeld wanneer je een mailtje stuurt of wanneer je de taal van de spreker niet volledig begrijpt, dan krijgen de andere elementen meer gewicht. "Het is bijvoorbeeld bewezen dat mensen op rumoerige borrels ook meer gebruik gaan maken van lichaamstaal, zodat dingen beter verstaanbaar worden", zegt Wim Pouw, die aan het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour onderzoek doet naar het samenspel van onze bewegingen, toon en spraak.

Maar zo'n verschuiving - dat een van de drie communicatiemiddelen wordt gecompenseerd door een ander - kan ook zorgen voor misverstanden. Wil je dus écht optimaal een boodschap overbrengen, dan doe je dit het beste als je elkaar in het echt ziet, op een rustige plaats.

Wil je een belangrijk bericht echt liever via de mail te sturen? Pouw adviseert dan om eerst eens na te gaan waarom je voorkeur daarnaar uitgaat. "Heb je misschien het gevoel dat je niet alles van jezelf kunt laten zien op je werk? Wordt er van je verwacht dat je geen kwetsbaarheid toont?"

Rechtop staan, handpalmen laten zien en langzaam spreken

De meeste van de gebaren en bewegingen die we maken ontstaan onbewust. Sommige ervan zijn helemaal niet te sturen, zoals rood worden of zweten. Toch zijn er volgens lichaamstaaldeskundige Anne Floor Schoemaker wel een aantal zaken waar je op kunt letten. Met haar bedrijf Krachtige Lichaamstaal, dat ze samen runt met Marcus van Teijlingen, geeft Schoemaker trainingen non-verbale presentatie in het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven.

Schoemaker: "Je kunt je zekerder en energieker voelen door andere lichaamstaal in te zetten. Uit onderzoek is gebleken dat je constructiever op feedback reageert en meer zelfvertrouwen en zelfbeheersing ervaart als je rechtop staat en je buikspieren licht aanspant."

“Een lage stem wordt geassocieerd met leiderschap.” Anne Floor Schoemaker, lichaamstaaldeskundige

Ook de Clinton Box-methode kan je helpen op de werkvloer. Die werkt als volgt: beeld je in dat je in een denkbeeldige doos staat, waarbinnen je je handen enkel tussen je heupen en borst kan bewegen. Door je handen binnen dat gedeelte te bewegen, straal je betrouwbaarheid uit. Komen je handen boven je borst, dan duidt dit op verhoogde emoties.

Ook je stemgeluid en spreektempo kun je volgens Schoemaker bewust inzetten. "Een lage stem wordt geassocieerd met leiderschap. Soms wat langzamer praten, een stilte laten vallen, een duidelijke punt achter de zin inbouwen, zegt: ik heb een belangrijke boodschap te vertellen, die je goed moet verwerken."

Probeer wel authentiek te blijven

Pouw is terughoudender over het bewust inzetten en regisseren van lichaamstaal. "Het wordt al snel onoprecht. Ik denk dat het juist onze kracht is om onszelf volledig te laten zien en ons lichaam voor zichzelf te laten spreken. We moeten waken voor een werkomgeving waar we ons eerder als machines dan als mensen met uiteenlopende emoties moeten opstellen."

Voel je je op werk belemmerd om jezelf te zijn? Dan zou je volgens Pouw moeten nagaan welke situatie ervoor zorgt dat je jezelf niet kunt laten zien. Maar ook Schoemaker waarschuwt ervoor om het niet te overdrijven: "Het moet absoluut authentiek blijven, de ander merkt het al snel als dat niet zo is."