Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Thea van Bodegraven (54), relatiecoach bij ggz-diagnose.

Wie: Thea van Bodegraven

Thea van Bodegraven Wat: relatiecoach bij ggz-diagnose

relatiecoach bij ggz-diagnose Doel: dat partners elkaar weer zien, in plaats van alleen de diagnose

Lange tijd was er voor partners van mensen met een ggz-diagnose bijna geen hulp. En als die er was, dan was die gericht op het omgaan met de diagnose van de ander. Ook Van Bodegraven - opgeleid als verpleegkundige - leeft al lange tijd samen met een man en een kind die in het verleden een dwangstoornis hadden.

Ze besloot vanuit haar eigen ervaringen een relatiecoachingspraktijk op te zetten voor stellen die te maken hebben met ggz-problematiek. "Ik ben geen vervanging van een therapeut. Ik focus me op de relatie, hoe mensen die goed kunnen houden ondanks de diagnose."

De mens achter de diagnose blijven zien

Uit haar ervaring weet Van Bodegraven dat een diagnose snel de hoofdrol kan gaan spelen in een relatie. "Bijvoorbeeld bij een langdurige depressie kan alles gaan draaien om de depressie van die persoon."

Volgens haar is het juist van belang om de mens achter de diagnose te blijven zien, terwijl je de diagnose wel bespreekbaar houdt. "Tegen mijn cliënten zeg ik altijd: probeer je steeds weer te herinneren waarom je verliefd werd op je partner. Diegene is er ook nog steeds."

“Veel mensen beseffen misschien niet eens dat ze met een partner samenwonen die tekenen van een bepaalde stoornis vertoont.” Thea van Bodegraven, relatiecoach bij ggz-diagnose

Een van de oefeningen die ze haar cliënten meegeeft, is per dag een vast tijdstip prikken waarop beide partners ongestoord vijf tot tien minuten mogen vertellen wat ze op het hart ligt. De ander mag tijdens deze minuten niet in de weerstand schieten, niet verdedigen of aanvallen. Van Bodegraven: "Hierdoor kunnen beide partners zich even gehoord voelen."

De valkuil in de relaties die ze vaak tegenkomt, is dat beide partners gelijk willen krijgen. "De persoon met de dwangstoornis reageert bijvoorbeeld vanuit de dwanggedachte en wil dat die erkend wordt. De andere persoon reageert weer vanuit de wens en overtuiging dat die de ander kan helpen om van de dwang af te komen. Zo blijf je in een cirkeltje ronddraaien."

Op een betere manier uit elkaar dan met een vechtscheiding

In veel gevallen durft de ene partner ook juist niets meer te zeggen, uit angst een gevoelige snaar te raken. "Veel mensen beseffen misschien niet eens dat ze met een partner samenwonen die tekenen van een bepaalde stoornis vertoont. Je raakt eraan gewend." Moet je dingen in huis vaak op exact dezelfde manier doen van je partner? Voel je je belemmerd in je eigen keuzes? Dat zijn volgens Van Bodegraven signalen dat er weleens iets meer aan de hand kan zijn.

De stellen die bij Van Bodegraven komen, doorlopen meestal een traject van drie tot vier maanden en komen gemiddeld eens in de twee weken bij haar langs. Sommigen hebben daar genoeg aan, anderen komen later weer terug. "Er zijn ook stellen die toch besluiten uit elkaar te gaan", zegt ze. "Maar ook dat kan op een betere manier dan met een vechtscheiding."

“Door de dwangstoornis van de man was het erg moeilijk om de babykamer klaar te maken.” Thea van Bodegraven, relatiecoach bij ggz-diagnose

Twee cliënten die haar nog goed bijstaan, waren een man die een dwangstoornis had en een vrouw die zwanger was. "Ze waren dolblij met de komst van hun kind", vertelt Van Bodegraven. "Maar door de dwangstoornis van de man was het erg moeilijk om de babykamer klaar te maken. Zijn smetvrees zorgde ervoor dat hij niets nieuws het huis in wilde halen."

Gedurende het coachingstraject bij Van Bodegraven is het stel zo ver gekomen dat ze toch een hele nieuwe babykamer hebben kunnen inrichten. "En ook de vader kon hier uiteindelijk met veel liefde aan meewerken."