Hoeveel je kunt verdienen in je vak, hangt in Nederland voor een groot deel af van je sector of branche. Maar hoe hoog (of laag) liggen de lonen voor verschillende beroepen precies? Deze week: ondertitelaars.

Als ze hun werk goed doen, wordt het door velen voor lief genomen, maar als ze een fout maken, dán valt het direct op. Ondertitelen is een precieze, soms ingewikkelde taak, die niet altijd op waarde wordt geschat. Betaalt dit werk dan tenminste wel goed?

Wat verdien je als je net begint?

Als je vers afgestudeerd begint als ondertitelaar voor televisieprogramma's, verdien je rond de 1900 euro bruto per maand (o.b.v. 40 uur), zegt FNV-bestuurder Media & Cultuur Andrée Ruiters. Veel ondertitelaars hebben een afgeronde universitaire of hbo-opleiding.

Hoe maak je stappen?

Bij een goede beoordeling krijg je er jaarlijks iets bij. In de beginperiode zijn die stappen vrij groot, zegt Ruiters. Zo krijg je er de eerste paar keer ongeveer 5 procent salaris bij. Functioneer je excellent, dan kun je zeker in het begin sneller stappen zetten. Na vier jaar worden de stapjes kleiner, en later nog kleiner. Ruimte om anderszins te groeien is er nauwelijks. "Het is een vak dat niet goed betaalt", concludeert Ruiters.

Wat is het hoogst haalbare salaris?

Dat is afgerond 3500 euro bruto, maar het duurt volgens Ruiters erg lang voor je dat bereikt. Voordat je rond de 3000 euro zit, ben je (bij goed functioneren) al vijftien jaar verder, en vanaf dan gaat het salaris helemaal tergend traag omhoog.

Zijn er nog extra's?

Als je 's avonds en/of in het weekend werkt, wat vaak voorkomt, krijg je daar extra voor betaald. 's Avonds en op zaterdag is de toeslag 2,17 euro per uur (bruto), 's nachts en op zondag 3,91 euro per uur en op feestdagen 6,00 euro per uur. "Die toeslagen heb je ook hard nodig", zegt Ruiters. "Als je heel sec naar de uurlonen kijkt, zitten die zeker voor starters net boven het wettelijk minimumloon. Een junior vertaler verdient 10,74 euro, het wettelijk minimum is 9,98 euro."

“Het kan grote gevolgen hebben als je de woorden van een president bijvoorbeeld verkeerd vertaalt.” Andrée Ruiters, FNV-bestuurder Media & Cultuur

Voor welke uitdagingen staat de beroepsgroep?

"De aanname dat Google Translate net zo goed zou werken, is een bedreiging voor de sector", meent Ruiters. Ondertitelen is echt een vak, benadrukt ze. "Je bent meer dan een wandelend woordenboek. Je woordenschat moet weliswaar goed zijn, maar je moet ook kennis hebben van de onderwerpen die je vertaalt. Je moet begríjpen wat je aan het vertalen bent."

Nuance is heel belangrijk. "Het kan grote gevolgen hebben als je de woorden van een president bijvoorbeeld verkeerd vertaalt. We moeten echt blijven benoemen dat het vak van belang is en dat je echt niet hetzelfde resultaat bereikt met een leuk vertaalprogrammaatje."