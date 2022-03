Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Toine van Well, die gebieden in kaart brengt met een camera-auto.

Wie: Toine van Well

Toine van Well Wat: operator bij Cyclomedia

operator bij Cyclomedia Al in kaart gebrachte gebieden: verschillende steden in Nederland, natuurgebieden in Zwitserland en Zweden

Je hebt ze vast weleens zien rondrijden: auto's met een camerasysteem op het dak, die alles rondom hun route vastleggen op beeld. Google Street View is de misschien wel de bekendste naam op dat gebied, maar ook andere organisaties gebruiken die technologie om gebieden in kaart te brengen. Toine van Well is operator bij Cyclomedia en rijdt dagelijks uren door Noord-Brabant en Zuid-Holland, terwijl zijn auto foto's maakt. Daarnaast heeft hij al hele natuurgebieden in Zwitserland en Zweden in kaart gebracht.

Van Well kwam via via bij de organisatie terecht en werkt er inmiddels meer dan twintig jaar. "Toen ik begon hadden we zes auto's. Nu rijden er zo'n zestig rond in Nederland", zegt de operator.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen

De beelden die Van Well maakt worden onder andere door gemeentes ingezet bij het maken van nieuwe gebiedsplannen of het onderhoud aan bestaande gebouwen. Maar ook zonne-energiebedrijven nemen de beelden af, om hun zonneparken te controleren. Van Well: "Waar een gemeentewerker of stadsplanner vroeger zelf op pad moest om een gebied te verkennen, kan diegene dat tegenwoordig digitaal doen met behulp van onze database."

Route gaat soms ook over voet- en fietspaden

De werkdag begint in de vroege uurtjes. "Dan zijn er nog niet zo veel mensen op de weg en kan ik rustig mijn werk doen", legt Van Well uit. Om een gebied goed in kaart te brengen, moet de operator zeer nauwkeurig te werk gaan. Elk hoekje en steegje moet uiteindelijk geregistreerd worden. En daarvoor moet de operator soms ook over fiets- en voetpaden rijden.

Tussendoor controleert Van Well of de kwaliteit van de beelden goed genoeg is; iets waar zowel een moeilijke locatie als bijvoorbeeld weersomstandigheden effect op kunnen hebben. Zo nodig stelt hij de camera bij.

“Wij fotograferen enkel openbare plaatsen. Alle kentekens en gezichten worden onherkenbaar gemaakt.”

Volgens Van Well moet je er als operator wel goed tegen kunnen om lange dagen te maken en veel alleen op pad te zijn. Wanneer hij echter door meer bewoonde gebieden rijdt, heeft hij wel vaak aanspraak van voorbijgangers. "Zo'n auto met een grote camera-installatie roept natuurlijk vragen op."

Soms bieden mensen hem zelfs een kopje koffie aan en legt hij uit wat zijn werk precies inhoudt. Weer anderen schrikken van de camera's en zijn bezorgd om hun privacy. Volgens Van Well is dat echter nergens voor nodig: "Wij fotograferen enkel openbare plaatsen. Alle kentekens en gezichten worden onherkenbaar gemaakt. Mochten mensen toch twijfelen, kunnen ze altijd contact opnemen. We kijken dan direct wat we kunnen doen!"

Navigeren in de hectiek van de stad

Het leukste aan zijn werk vindt de operator de vrijheid en flexibiliteit om zijn dag zelf in te delen. Van Well: "Daarnaast kom je op veel plekken in Nederland, ook dat is leuk." Kleinere plaatsen of buitengebieden zijn volgens hem het makkelijkst in beeld te brengen.

De uitdaging ligt in het fotograferen van drukke steden. "Daar gaat het er een stuk hectischer aan toe", legt hij uit. "Je maakt niet alleen beelden, maar je moet ook goed opletten wat er om je heen gebeurt en zorg dragen voor je eigen veiligheid en die van het overige verkeer."