Het is nooit leuk om afgewezen te worden voor een baan. Helemaal als je niet weet wat de precieze reden was. Sommige werkgevers bieden daarom een nagesprek aan. Dat levert afgewezen kandidaten vaak nieuwe inzichten op én in veel gevallen toch nog een baan.

Iedereen die op sollicitatiegesprek is geweest bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het niet is geworden, krijgt een gesprek aangeboden met een van de interne loopbaanadviseurs.

Niet meer dan logisch, stelt de SVB. Kandidaten hebben ook tijd vrijgemaakt en moeite gestoken in het sollicitatietraject. "Ze hebben hun nek uitgestoken. Dan is het wel zo eerlijk dat je te horen krijgt waarom het niet gelukt is én wat je daaraan kunt doen. Misschien ging het gesprek niet goed, mist er wat op je cv of zoek je het toch niet in de juiste hoek. Wij helpen je dan verder", zegt Didi Rokosch, manager loopbaanadvies en recruitment.

De SVB is niet de enige werkgever die loopbaanadvies aanbiedt aan afgewezen kandidaten. Ziekenhuis Reinier de Graaf doet dit al sinds 2015, zegt sollicitatie-expert Aaltje Vincent. "Ze organiseren een sollicitatiespreekuur voor álle kandidaten. Ook als je niet wordt uitgenodigd voor de volgende sollicitatieronde mag je met een van de recruiters van het ziekenhuis in gesprek."

Recruiters kunnen volgens Vincent met een kort gesprek al veel betekenen voor sollicitanten. "Zo solliciteerde iemand voor de functie van anesthesist. Ze deed dit werk al in een dierenkliniek, maar wilde graag anesthesie voor mensen gaan doen. Ze werd uiteindelijk niet gekozen, maar haar is toen wel verteld dat ze alleen nog een deelcertificaat nodig had. Daar kon ze wat mee."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen

Misschien wel geschikt voor een andere functie binnen het bedrijf

Vincent kent nog een voorbeeld van een oudere vrouw die jaren als secretaresse had gewerkt, maar de baan in het ziekenhuis niet had gekregen. "Ze was bang dat niemand haar nog wilde hebben vanwege haar leeftijd. Toen kreeg ze de tip om een opleiding te doen tot medisch secretaresse, dan zou ze zo aan de slag kunnen bij de afdeling oncologie. Daar hebben ze juist graag iemand met wat meer levenservaring."

Dat een nagesprek zo veel kan opleveren, komt volgens Vincent vooral door de ontspannen sfeer. "Tijdens een sollicitatiegesprek zit er toch altijd spanning op. De werkgever wil een goede kandidaat vinden, de kandidaat wil graag een goede indruk maken. In een nagesprek leer je iemand op een meer ontspannen manier kennen, omdat de druk er dan af is."

Zo gaan kandidaten uiteindelijk toch nog met een goed gevoel naar huis, ook al zijn ze afgewezen. Dat is volgens Vincent goed voor je employer branding, je 'werkgeversmerk'. "Kandidaten vinden je daardoor aantrekkelijker. En misschien haal je door loopbaanadvies te geven alsnog goede mensen binnen."

“Een afwijzing is nooit leuk. Nu kunnen we mensen toch verder helpen en iets positiefs meegeven.” Bianca van der Weide, corporate recruiter SVB

De loopbaanadviseurs bij de SVB werken nauw samen met het recruitersteam. De adviseurs kunnen sollicitanten via de recruiters misschien wel aan een andere functie binnen het bedrijf helpen.

Het bedrijf doet het niet alleen voor het eigen gewin, zegt Bianca van der Weide, corporate recruiter bij de SVB. "We zijn een maatschappelijke organisatie, we willen er voor iedereen zijn. Een afwijzing is nooit leuk. Nu kunnen we mensen toch verder helpen en iets positiefs meegeven."

Onderscheiden op een krappe arbeidsmarkt

Maar Van der Weide zegt ook dat de krapte op de arbeidsmarkt een rol speelt. "Door net dat stapje extra te doen, proberen we ons te onderscheiden op een krappe arbeidsmarkt. Dat betekent voor ons dat we iemand zo concreet mogelijk verder helpen als diegene het niet is geworden."

Rokosch weet dat niet alle werkgevers hier zo veel moeite in steken. "We horen vaak dat sollicitanten niet altijd uitleg krijgen na een afwijzing, of zelfs alleen maar een standaard reactie. Wij merken dat ze het heel prettig vinden dat wij een eerlijk verhaal geven. Zo voelen ze zich serieus genomen."

Vincent vindt dat alle bedrijven goede uitleg zouden moeten geven bij een afwijzing. "Je wil toch altijd horen waarom je het niet geworden bent. Ik vind dat iedere werkgever een gefundeerde reactie moet geven en kandidaten zouden moeten zeggen: als een bedrijf geen gefundeerde reden geeft waarom een kandidaat het niet geworden is, dan solliciteer ik niet."