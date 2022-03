Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Marloes Floor (36), professioneel verrasser.

Wie: Marloes Floor

Marloes Floor Wat: professioneel verrasser

professioneel verrasser Hoe: Op basis van de wensen van de klant organiseert Floor een uitje. Pas op het laatste moment weten mensen wat ze gaan ondernemen.

Marloes Floor verzon altijd de leukste uitjes en origineelste cadeaus voor haar vriendinnen. Later besefte ze dat ze daar ook prima haar beroep van kan maken.

Niet helemaal tevreden in haar vorige baan bij een grote verzekeraar zat Floor een avond met een vriendin in de kroeg. "Die vriendin zei: 'Jij verzint altijd de meest leuke uitjes en cadeaus, kan je daar niet iets mee?'" Ze besloot het uit te proberen en ging - naast haar werk - verrassingen op maat verkopen.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen

Het verzekeringswerk, verrassingen maken en een baby bleken niet goed te combineren. Floor kreeg een burn-out. "Heel cliché, maar hier ben ik sterker uit gekomen. Het heeft mij doen inzien dat je echt moet gaan voor datgene waar je blij van wordt." Na de bevalling van haar tweede kind is ze daarom in 2019 vol voor haar bedrijf Floor Verrast gegaan.

Iedere verrassing die Floor maakt is maatwerk, afgestemd op de klant. "Geen enkel persoon is hetzelfde, daarom zijn mijn verrassingen dat ook niet." Soms maakt ze een verrassing voor één persoon en de andere keer voor een bedrijf van vijfhonderd man. De meeste aanvragen ontvangt ze via via. "Als mensen eenmaal ervaren hoe leuk het is om verrast te worden, vertellen ze daarover op verjaardagen en op het schoolplein."

Grote uitdaging met coronamaatregelen

Voordat Floor een verrassing gaat plannen, vult de klant een vragenlijst in. "De verrassing is echt afgestemd op hun behoeftes. Hebben ze zin in ontspanning, sociaal contact, een groot thema? Of willen ze iets leren?" In 2021 heeft Floor bijna driehonderd verrassingen georganiseerd. Een grote uitdaging, met alle coronamaatregelen die toen golden.

Maar daar wist Floor een mouw aan te passen. In plaats van een restaurant regelde ze een luxe diner op de kamer, de zakelijke bijeenkomst werd online georganiseerd, een jarige kreeg een zangeres aan de deur voor een privéoptreden en ook stelletjes kregen hun verrassing.

“Het weekend had ze meer gebracht dan tien sessies bij de therapeut.”

"Zo is er laatst een stel met een schaapsherder mee geweest. Ze moesten toen zelf zorgen dat de hele kudde van A naar B ging. En dat is lastiger dan je denkt!" Maar één stel is haar in het bijzonder bijgebleven: "Ze hadden een jong kind, weinig tijd voor elkaar en zaten al een tijd in relatietherapie. Na het verrassingsweekend schreven ze me dat ze elkaar weer echt hadden gezien en dat het weekend ze meer had gebracht dan tien sessies bij de therapeut."

Juist in deze tijd is de behoefte aan plezier heel erg groot, vertelt Floor. "Het is belangrijk om leuke dingen te blijven doen. Niet alleen met vrienden of familie, maar juist ook met je team. Om een keer samen plezier te maken en het niet over werk te hebben." Een verrassing heeft volgens haar zoveel kracht omdat je zelf even helemaal niets hoeft te regelen. "Daarnaast is het bewezen dat als we iets onverwachts beleven - zonder negatieve consequenties - ons brein hier altijd positief op reageert."