Vaak begin je enthousiast aan een nieuwe baan. De collega's zijn leuk, het kantoor ligt perfect en je werk is in theorie zeer uitdagend. Maar een paar weken of zelfs maanden later voel je je nog steeds niet op je gemak in je nieuwe functie. Hoe komt het dat het misgaat? En wat kun je doen om je wel thuis te voelen op je nieuwe werkplek?

"Het gevoel dat je niet goed bent ingewerkt, komt tegenwoordig bij veel werknemers voor", merkt loopbaancoach Marianne Kremer. "Doordat iedereen tijdens corona moest thuiswerken, is het inwerken veel ingewikkelder geworden. Iemand op de schouder tikken met een vraag is een stuk laagdrempeliger dan iemand (video)bellen. Dan probeer je het toch eerst zelf op te lossen."

Het is ook nooit de bedoeling van een bedrijf om iemand slecht in te werken, vertelt loopbaancoach Jessica den Ouden. "Het is vaak geen onwil maar onhandigheid. Soms is een werkgever zich niet goed bewust hoe belangrijk een goede inwerkperiode is."

Kijk niet alleen naar wat er fout gaat

Toch is het volgens Kremer nooit te laat om vragen te stellen. "Het maakt niet uit of je één dag bij een bedrijf werkt, een paar weken of zelfs vijf jaar. Als je iets niet snapt, dan moet er ruimte zijn om hiernaar te vragen." Dit kan dus ook ná de inwerkperiode.

Vraag bijvoorbeeld of een collega kan meekijken of dat iemand extra uitleg kan verschaffen. Om dit voor elkaar te krijgen, adviseert Kremer om zo snel mogelijk een afspraak te maken met de leidinggevende. "Dit soort onderwerpen bespreek je niet bij de koffieautomaat. Als je beter ingewerkt wil worden, dan is er tijd en privacy nodig."

Een goede inwerkperiode is namelijk niet alleen goed voor jezelf, ook het bedrijf profiteert hiervan. Zij willen een werknemer die goed functioneert. "Ga in het gesprek dus niet alleen in op wat er allemaal fout gaat. Vertel in het begin ook wat er wél goed gaat en wat er leuk is aan de baan. Dan staat de werkgever niets in de weg om je verder te helpen."

Voorkom dat het een frustratiepunt wordt

Plan direct daarna een tweede gesprek in. "Een paar weken of maanden later kun je alles evalueren en bekijken waar je alsnog tegenaan loopt", vertelt Kremer. "Niemand schiet er iets mee op als je te lang met problemen blijft rondlopen. Het wordt op een gegeven moment een frustratiepunt. Bij sommigen is dit het begin van een burn-out."

De kwaliteit van de inwerkperiode aankaarten, hoeft niet alleen als je er al werkt. Ook als sollicitant kun je de touwtjes in handen nemen. "Een tegenvallende inwerkperiode komt vaak doordat iemand start met verkeerde verwachtingen", zegt Den Ouden. "Je valt in een zwart gat als je denkt dat iemand je gaat inwerken, maar er uiteindelijk niemand voor je klaarstaat."

Voorkom deze teleurstelling door in je tweede sollicitatiegesprek al je inwerkperiode te bespreken. "Vraag hoe de inwerkperiode eruit gaat zien, wie je gaat inwerken en wanneer ze het inwerkprogramma naar je opsturen", legt Den Ouden uit. Op deze manier neem je een proactieve houding aan en weet de werkgever dat je veel waarde hecht aan de inwerkperiode.

Waar is mijn laptop?

Den Ouden: "Een ander voordeel is dat de werkgever direct aan de inwerkperiode wordt herinnerd. Het komt soms voor dat de leidinggevende nog een laptop of werkplek moet regelen als je aan je eerste dag wil beginnen. Door al ruim van tevoren vragen te stellen, voorkom je dit soort taferelen."

Voor jou is het fijn om duidelijkheid te hebben over de inwerkperiode, andersom is het ook handig dat je nieuwe baas weet wat jij prettig vindt in het inwerkproces, zegt Den Ouden. "Sommige mensen zijn op hun best als ze in het diepe worden gegooid en de ruimte krijgen om zelf alles uit te zoeken. Anderen vinden het juist prettig om op de eerste dag heel veel uitleg te krijgen."