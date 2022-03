Jaarlijks emigreren zo'n 40.000 Nederlanders naar het buitenland. Hoe bevalt het werken in hun nieuwe (tijdelijke) thuisland? En willen ze eigenlijk nog wel terug naar Nederland? Deze keer spreken we Carlijn in Zuid-Italië.

Wie: Carlijn de Nijs

Carlijn de Nijs Functie: teamleider recruitmentbureau Working Adventures

teamleider recruitmentbureau Working Adventures Waar: Brindisi, Apulië (Zuid-Italië)

Brindisi, Apulië (Zuid-Italië) Sinds wanneer: 2014

Hoe ben je in Italië terechtgekomen?

"Mijn man komt hiervandaan. Na lang op en neer te hebben gereisd ben ik hier acht jaar geleden komen wonen. Ik was toen freelance online communicatiespecialist en kon dat werk prima vanuit een ander land doen. En ik ben mee gaan helpen met het runnen van onze bed and breakfast."

"Sinds maart vorig jaar ben ik international recruiter bij het internationale wervingsbureau Working Adventures. Ik miste de regelmatigheid van een vaste functie en het werken in een team, dus heb ik hier toen op gesolliciteerd. Ik had geen ervaring in recruitment, maar het ging meteen heel goed. Inmiddels leid ik het Nederlandstalige team."

Het emigreren ging je dus best makkelijk af.

"Ik heb er gewoon nooit zoveel over nagedacht, ik ben gewoon gegaan. Italië is natuurlijk ook niet zo ver weg. Ik heb ook lange tijd in Australië gezeten. Hoe groot kunnen de verschillen tussen Nederlanders en Italianen zijn, dacht ik. Maar die bleken groter dan ik had verwacht."

“Met mijn Nederlandse vriendinnen bespreek ik alles, hier heeft nog nooit iemand aan me gevraagd hoe het nou echt gaat.” Carlijn de Nijs

Vertel eens.

"Italianen zijn een stuk traditioneler. Uit eten gaan doe je eigenlijk altijd met stelletjes. Daar moest ik wel aan wennen. En het Italiaans was ook wel een puntje, het duurde even voor ik de taal sprak. Nu ik de gesprekken goed kan volgen, valt het me op dat Italianen nooit echt de diepte ingaan. Met mijn Nederlandse vriendinnen bespreek ik alles, hier heeft nog nooit iemand aan me gevraagd hoe het nou echt gaat."

Wat heb je van de Italianen geleerd?

"Ik ben wel een stuk relaxter geworden sinds ik hier woon. Niemand plant vooruit. Je kunt echt niet op woensdag al plannen maken voor het weekend. Nederlanders willen weten wanneer er afgesproken wordt, wat we gaan doen en hoe. Dat wilde ik tien jaar geleden ook weten. Maar ik merk nu hoe benauwend dat kan werken."

Je zit in een toeristisch deel van Italië, hoe is het er in de winter?

"In de wintermaanden kun je hier echt een kanon afschieten. Niemand komt buiten. Ik heb weleens gedacht om in de winter naar Nederland te gaan. Daar heb je nog Sinterklaas, carnaval en mensen zitten gezellig buiten op terrasjes met dekentjes. Maar het is ook wel lekker dat we in de winter kunnen uitrusten. De rest van het jaar hebben we het druk genoeg met onze gasten."

“Er is wel een groot nadeel van een eigen bed and breakfast hebben: je kunt nooit echt weg.” Carlijn de Nijs

Hoe vind je het om gastvrouw te zijn?

"Mensen zijn vaak heel blij, dat is erg leuk. We hebben in het begin veel tijd gestoken in het wegwijs maken van de gasten en de extra services, zoals ophalen van het vliegveld. Nu zijn we allebei zo druk met onze banen, dat we dat iets meer los hebben gelaten. Er is wel een groot nadeel van een eigen bed and breakfast hebben: je kunt nooit echt weg."

Wat doen jullie het liefst in het weekend?

"Meestal gaan we uit eten, dat doen we trouwens vaak wel een paar keer per week. Even pizza eten of uit lunchen gaan is hier veel minder duur. En alles is hier zo vers en lekker. Als je antipasti bestelt, krijg je echt tien borden met allerlei lekkere hapjes."

Ga je ooit nog terug naar Nederland?

"Het is de bedoeling dat we hier blijven wonen, maar je weet nooit wat de toekomst brengt."