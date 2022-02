De salarissen voor de vitale beroepen zijn al jarenlang punt van discussie. Maar hoe hoog (of laag) liggen de lonen voor deze functies precies? Deze week nemen we het salaris van uitvaartverzorgers onder de loep.

Ze doen niet alledaags werk en zijn er op de moeilijkste momenten in het leven van anderen. Wat verdienen uitvaartverzorgers daar eigenlijk mee?

Wat verdien je als je net begint?

De uitvaartverzorging bestaat uit veel verschillende functies. Zo zijn er de medewerkers die koffie schenken in de kantine na afloop van een crematie of begrafenis, maar ook telefonisten, receptionisten, lijkverzorgers en uitvaartleiders. Ze vallen allemaal onder dezelfde cao. Als je net begint, zonder ervaring, zit je zo rond het minimumloon, zegt Marlies Possel, bestuurder namens de FNV in de uitvaartbranche. Schaal 1, bedoeld voor de eenvoudigste functies, begint bij 1.714 euro bruto (o.b.v. veertig uur).

Hoe maak je stappen?

Als je naar behoren functioneert, ga je elk jaar een trede in je schaal omhoog. Daarnaast zijn er nog cao-specifieke verhogingen. Schaal 1 eindigt bij 2.292 euro. Wie meer wil verdienen, kan intern een opleiding volgen. Zo kom je terecht in schaal 2 (1.854 tot 2.593 euro).

Heb je nog meer verantwoordelijkheden, zoals het vervoeren of verzorgen van overledenen, dan kom je in schaal 3. Die begint, inclusief toeslagen, bij 2.053 euro en eindigt bij 2.885 euro. Ben je volwaardig uitvaartverzorger of uitvaartleider, dan zit je respectievelijk in schaal 4 en 5 en verdien je tussen de 2.365 en 3.423 euro. Geen vetpot, vindt Possel.

Wat is het hoogst haalbare salaris?

Voor de daadwerkelijke uitvaartzorg - degenen die zogezegd nog met de poten in de klei staan - ligt dat rond de 3.000 euro bruto. Meer verdienen doe je in managementfuncties. Zit je helemaal in de top van de boom bij een grote uitvaartorganisatie, dan kun je volgens de cao maximaal 5.127 euro verdienen.

Zijn er nog extra's?

Die zijn er. Uitvaartverzorgers draaien vaak onregelmatige diensten - de dood houdt zich immers niet aan kantoortijden. En volgens de Wet op de lijkbezorging moeten medewerkers binnen een uur ter plaatse zijn om een lichaam na bijvoorbeeld een ongeluk of zelfdoding. Dan kan het dus gebeuren dat ze midden in de nacht hun bed uit moeten. Voor beschikbaarheidsdiensten (stand-by staan) ontvangen werknemers 2,21 euro bruto per uur. Als ze daadwerkelijk in actie moeten komen, krijgen ze het dubbele.

“We willen een keurmerk, zodat niet iedereen zomaar uitvaarten kan gaan regelen.” Marlies Possel, bestuurder namens FNV in de uitvaartbranche

Voor welke uitdagingen staat de beroepsgroep?

Een van de uitdagingen voor de sector is dat er de laatste jaren veel kleine uitvaartondernemers op de markt zijn gekomen, zegt Possel. Iedereen kan zich uitvaartverzorger noemen, het is geen beschermd beroep. Dat is de FNV een doorn in het oog. "We willen een keurmerk, zodat niet iedereen zomaar uitvaarten kan gaan regelen. Als dat er eenmaal is, hebben we als sector ook veel minder last van die eenpitters."

Want nu concurreren die eenpitters, de zelfstandige uitvaartondernemers, vaak met grote uitvaartbedrijven zoals DELA, Monuta en Yarden. Als tussenpersoon maken zij veel winst op diensten die alsnog door de grote spelers worden uitgevoerd. "De grote jongens lopen daardoor veel winst mis en moeten zo veel mogelijk extra's bij uitvaarten proberen te verkopen om het hoofd boven water te kunnen houden."

Door corona was er oversterfte en was er dus - hoe wrang ook - genoeg werk voor iedereen, maar in normale tijden is de markt in deze branche beperkt. Possel: "Dan helpt het niet als er veel kleine ondernemers in dezelfde vijver komen vissen."