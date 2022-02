Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Yolanda Jansen, herstelgesprekcoach.

Wie: Yolanda Jansen

Yolanda Jansen Wat: Herstelgesprekcoach

Herstelgesprekcoach Tips om een conflict op te lossen: Probeer altijd eerst te begrijpen, voordat je begrepen wil worden. Wees nederig en nieuwsgierig. Niemand heeft de waarheid in pacht.

Yolanda Jansen is geïnteresseerd in alles wat met (zelf)ontwikkeling te maken heeft. Vrienden noemen haar gekscherend een workshopjunkie. Vijftien jaar lang haalde ze veel voldoening uit haar werk als fondsenwerver voor organisaties, die iets betekenen voor de ontwikkeling van mensen in verschillende delen van de wereld. "Maar ik stond te ver af van de mensen waarvoor ik me inzette", zegt Jansen. Daarom is ze nu herstelgesprekcoach.

In haar werk helpt Jansen mensen om lastige gesprekken te voeren met respect voor elkaars positie. De partijen nemen samen verantwoordelijkheid voor de situatie en de verbetering ervan. Haar klanten variëren van managers binnen bedrijven tot individuen, die een persoonlijk conflict willen verhelpen of voorkomen.

Situatie vanuit beide partijen in kaart brengen

"Soms zijn er binnen een bedrijf veel ideeën, maar komt er niets van de grond. Of vertonen medewerkers weerbarstig gedrag. Het doel van het gesprek is om bloot te leggen waardoor dit komt. Vaak heerst er een onderhuids conflict, zijn er mensen onuitgesproken niet tevreden of is er angst om keuzes te maken of prioriteiten te stellen." Maar ook begeleidt ze mensen die een moeilijk gesprek willen aangaan met een goede vriend.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen

Haar interesse voor het vakgebied werd gewekt tijdens een conferentie over hervormingen van juridische systemen. Daar maakte Jansen kennis met Restorative Justice: een praktijk die gericht is op herstel na een misdaad, door gesprekken te faciliteren tussen de dader en het slachtoffer. Naast werkvloerinterventies, zoals kringgesprekken voor teambuilding, verzorgt Jansen als Restorative Justice Facilitator ook tweegesprekken na incidenten, waarbij (relatie)schade is opgetreden.

Voordat een herstelgesprek kan plaatsvinden, voert Jansen intakes. Daarbij wordt de situatie vanuit beide partijen in kaart gebracht en geëvalueerd of de partijen gelijkwaardig aan het gesprek kunnen deelnemen: Zijn de verwachtingen realistisch, komen de verhalen over gebeurtenissen voldoende overeen? Zijn de deelnemers mondig en taalvaardig? Mentaal ontwikkeld en stabiel genoeg? Is er sprake van drugs- of drankmisbruik? En als er sprake is van een dader: neemt deze voldoende verantwoordelijkheid?

Beide partijen delen impact van incident

Als aan de voorwaarden is voldaan, stelt Jansen een script op voor het herstelgesprek. Daarin staan de kaders waarbinnen een constructief gesprek gevoerd kan worden. "De eerste stap is altijd het uitwisselen van de impact", zegt Jansen. "Hierbij deelt elke partij welke impact het incident op hun gevoelens en gedachten heeft gehad." Wanneer beiden hierin zijn gehoord, worden onder begeleiding van Jansen oplossingen en een actieplan bedacht voor herstel.

“Ik ben niet bang om vreemden indringende vragen te stellen.”

Onlangs werd Jansen benaderd door een moeder die in een langslepend conflict met haar dochter zit. Ze wilde graag met haar dochter praten, maar alleen onder begeleiding. Maar de dochter wil het momenteel niet. Jansen: "Dan houdt het op. Een herstelgesprek vindt namelijk altijd en alleen op vrijwillige basis vanuit beide partijen plaats."

Hoewel Jansen haar eigen conflicten nooit uit de weg is gegaan, vermeed ze die van anderen voorheen wel. "Achteraf besef ik dat dat juist kwam doordat ik er zo gevoelig voor ben", zegt ze. "Ik bemerk zo'n onderhuidse spanning heel snel. Daarnaast ben ik een weetgraag type en niet bang om totale vreemden indringende vragen te stellen."

Nu zet Jansen deze twee eigenschappen juist in voor haar werk en weet ze conflicten steeds sneller bloot te leggen. "Een talent dat mij in privésfeer niet altijd in dank wordt afgenomen", zegt ze lachend.