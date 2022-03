Nu het thuiswerkadvies wordt geschrapt, zullen meer Nederlanders weer op kantoor gaan werken. Maar drukke werkomgevingen zijn we niet meer gewend. Voor sommige (vaak introverte) medewerkers is het echt even omschakelen. Hoe voorkom je dat je niets gedaan krijgt en overprikkeld raakt?

Björn Deusings, timemanagementexpert en directeur van Tijdwinst.com, denkt dat veel werknemers straks nog steeds de mogelijkheid krijgen om een aantal dagen vanuit huis te werken. Dat heeft volgens hem deels te maken met dat managers het zelf ook fijn vinden. "Een leidinggevende zei laatst dat hij het heerlijk vindt om direct om 8.00 uur te beginnen. Als de kinderen 's middags uit school komen, heeft hij al heel veel kunnen doen."

Werk je op kantoor, dan moet je reizen, haal je vaak eerst een kop koffie en maak je een praatje met collega's voor je aan de slag gaat. Deusings: "We misten het sociale aspect enorm tijdens de lockdown, maar nu weten ondertussen we dat het toch niet altijd zo goed is voor onze productiviteit."

Naast afleiding door collega's zijn er ook veel meer geluiden op kantoor. Prikkels waar introverte medewerkers gevoeliger voor zijn dan hun extraverte collega's, zegt Marloes Bouwmeester, oprichter van trainingsbureau de Succesvolle Introvert. "Ze kunnen ook minder prikkels aan en raken sneller overprikkeld. Daarom was het thuiswerken voor introverten zo fijn. Ze ontdekten voor het eerst hoe het is om niet overprikkeld te zijn na een dag werken."

“Beschouw het kantoor écht als ontmoetingsplek en bewaar de echte concentratietaken liefst voor thuis.” Björn Deusings, timemanagementexpert

Terugkeer naar kantoor betekent omschakelen

Voor introverten betekent de terugkeer naar kantoor omschakelen. Maar ook extraverten zijn gewend geraakt aan de prikkelarme thuisomgeving, zegt Bouwmeester. "Ze zijn vaak geschokt over hoe weinig ze eigenlijk gedaan krijgen op een kantoordag. Ook zij konden zich thuis veel beter focussen."

Wat bij de terugkeer kan helpen, is niet verwachten dat je op kantoor evenveel werk gaat verzetten als op je thuiswerkplek. Bouwmeester: "Anders ga je je alleen maar heel onprettig voelen. Kijk daarom goed welke dingen je beter thuis kunt doen."

Dat advies geeft Deusings ook mee. "Beschouw het kantoor écht als ontmoetingsplek en bewaar de echte concentratietaken liefst voor thuis. Zodat je daar in alle rust een presentatie kunt voorbereiden of bijvoorbeeld rapporten kunt uitwerken."

Overlast door luid bellende collega's

Je zou op kantoor apart kunnen gaan zitten om prikkels te vermijden, maar niet iedere werkvloer is daarop ingericht. Hoe ga je dan om met al die luid bellende collega's? Deusings vindt dat werkgevers daar het beste korte metten mee kunnen maken. "Het mag wat mij betreft cultuur worden dat hardop bellen in een kantoortuin als asociaal wordt gezien. Je wil als werkgever toch niet dat je andere medewerkers door die stoorzenders niets gedaan krijgen?"

Veel organisaties laten hokjes plaatsen waarin medewerkers rustig kunnen bellen of in alle rust kunnen werken. Maar dat betekent niet dat terugtrekken in de praktijk ook wordt geaccepteerd, ziet Bouwmeester. "Bij sommige bedrijven wordt dat als niet-sociaal gezien. Houd daar rekening mee. Als het gek wordt gevonden, dan kun je beter thuis aan die focustaken werken."

Eén troost: je zult zien dat je over een tijdje weer gewend bent aan al die prikkels. Bouwmeester: "Als je een koekoeksklok koopt, moet je daar in het begin ook enorm aan wennen. Maar op een gegeven moment merk je hem niets eens meer op. Dat zal ook zo met de prikkels op kantoor gaan. In het begin zul je sneller overprikkeld zijn, maar je went eraan. Dat zullen zowel introverten als extraverten hebben."