Supermarktketen Hoogvliet geeft zijn werknemers een bonus als ze zich niet ziek melden. Mag dit wel? En hoe hoog mag een bonus zijn? Joke van der Velpen, kennismanager Wet- & Regelgeving bij Visma|Raet legt uit hoe het zit.

Wat is een bonus?



"Een bonus is vaak een geldbeloning boven op het standaardsalaris. Een werknemer krijgt extra geld, omdat diegene goed presteert of aan de target voldoet. Sommige bedrijven kiezen ervoor de bonus uit te keren in cadeaus, zoals een tablet of een weekend weg. Maar meestal is het geld."

Wanneer mag een bonus gegeven worden?

"De leidinggevende van een bedrijf mag zelf bepalen waarvoor hij een bonus uitkeert. Dit kan van alles zijn, zoals een stimulans om gezonder te eten of om een verkoopdoel te behalen. De supermarktketen Hoogvliet geeft een bonus als iemand zich niet ziek meldt. Dat mogen ze doen, maar deze regeling is naar mijn mening achterhaald. De werkgever gaat ervan uit dat ziek zijn een keuze is, maar je bent niet zwak als je thuisblijft. Het pleit juist voor je als je collega's niet wil besmetten."

"Een bonus moet ook geen straf zijn, maar echt een beloning. Het is dus ook niet de bedoeling dat het salaris van een werknemer wordt ingetrokken als hij de voorwaarden van de bonus niet heeft gehaald."

Zijn er verdere voorwaarden aan een bonus verbonden?

"Het is aan de werkgever op welke manier hij de bonussen uitkeert, maar er zijn wat regels aan verbonden. Zo moet elke werknemer eerlijk behandeld worden. Het is niet de bedoeling dat Jantje een bonus krijgt, terwijl Pietje in dezelfde functie - met dezelfde prestaties - helemaal niets krijgt."

"Om dit te voorkomen, moet je als werkgever van tevoren schriftelijk vaststellen wanneer iemand een bonus krijgt én aan welke eisen hij moet voldoen. Het is dan een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden geworden. Op deze manier zijn de werknemers precies op de hoogte en komt de bonus dus voor niemand als een verrassing."

"Het moet ook aan de rest van het personeel en de buitenwereld uit te leggen zijn. Zorg er dus voor dat de voorwaarden van de bonus controleerbaar zijn, zoals een x-aantal verkopen. Een goed voorbeeld hiervan zijn bankdirecteuren. In de publieke opinie lijkt het alsof zij zichzelf een grote bonus uitkeren, maar de raad van bestuur toetst wel degelijk of ze de bonus mogen krijgen."

Hoe hoog mag een bonus zijn?

"De hoogte van de bonus ligt aan de sector waarin iemand werkt. Als iemand onder de balkenendenorm werkt, zoals bij de publieke omroep, mag de bonus niet boven deze norm komen. In 2021 was de maximale beloning 209.000 euro. In het bedrijfsleven is er geen officiële grens."

"Er is wel vaak een sociale grens. Als nieuws over een miljoenenbonus naar buiten komt, zoals bonussen bij vliegtuigmaatschappijen of banken, dan komt er kritiek vanuit de maatschappij. Door de sociale druk wordt de bonus dan weer ingetrokken, terwijl het van de wet wel mag."