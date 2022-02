Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Danielle Regout, foto-organizer.

Met de opkomst van digitale fotografie en het gemak waarmee iedereen zelf foto's kan maken, stapelen de kiekjes zich vaak op in telefoons, in schoenendozen en op harde schijven, zonder dat men nog weet hoe ze te ordenen. Danielle Regout zag hier een gat in de markt: ze werd professioneel foto-organizer. Wat begon met digitale fotoboeken in elkaar zetten, is nu een fulltime business, waarbij ze de volledige fotoarchieven aanpakt.

"Ik ben zelf geboren in het buitenland en samen met het gezin zijn we veel verhuisd", vertelt Regout. "WhatsApp en videobellen bestonden toen nog niet. Wij stuurden daarom foto's heen en weer met de familie in Nederland. En mijn moeder was supergoed in het bijhouden van fotoboeken. Door die foto's blijven mijn jeugdherinneringen heel levend. Ik denk dat daar mijn eigen liefde voor foto's verzamelen ook is begonnen."

Hoewel Regout dit werk al bijna tien jaar doet, kwam 2,5 jaar geleden pas echt het kantelpunt: de Netflix-serie over Marie Kondo kwam uit in Nederland. Opruimen werd hot en Kondo startte een opleiding, waar je je kon laten scholen tot 'KonMari Consultant'. "Er waren een paar KonMari-consultants hier in Nederland en die heb ik benaderd om samen te werken." Zo geschiedde, en sindsdien zit Regout om klanten niet verlegen.

Interview om het leven van klanten in kaart te brengen

Inmiddels organiseert Regout per maand zo'n twee tot drie archieven en heeft ze ook een foto-organizer in opleiding aangenomen. Online biedt ze een DIY-cursus aan. De basis van elke opdracht - of het nou analoge of digitale foto's en video's zijn - is volgens haar hetzelfde: "Fotochaos! Dozen, kratjes, kisten, harde schijven, oude laptops, plastic tassen vol met negatieven, dia's, oude VHS-banden, plakboeken, noem het maar op."

“Al meermaals heb ik in het fotoarchief van een vreemde bekenden en familie van mezelf ontdekt.” Danielle Regout

De reden waarom haar klanten bij haar aankloppen verschillen: van een scheiding tot opruimdrang, en van het leeghalen van een ouderlijk huis na een overlijden tot het proberen te redden van de inhoud van een gecrashte computer.

Omdat foto's zo persoonlijk zijn, voert Regout ook met elke klant een interview om hun leven in kaart te brengen. "Denk aan geboortedata, gezins- en familiesamenstelling, leven opa's en oma's nog? Heeft het gezin een vaste vakantieplek? Zijn er religieuze thema's of tradities?"

Danielle Regout werkt al bijna tien jaar als foto-organizer. Danielle Regout werkt al bijna tien jaar als foto-organizer.

Briefgeld tussen de foto's

Aan de hand van deze informatie kan Regout de foto's en video's sorteren en prioriteit geven. Ze voegt losse foto's samen tot 'gebeurtenissen', en vakanties komen bijvoorbeeld netjes bij elkaar te staan. "Ik zie ongelofelijk veel levensverhalen en ik blijf het ontzettend bijzonder vinden dat mensen mij hun hele leven toevertrouwen", zegt Regout.

Tijdens haar werk komt ze ook geregeld opmerkelijke dingen tegen: "Ik heb weleens 1.700 euro aan briefgeld gevonden in een archief, verstopt tussen de foto's, en ik kom heel vaak (positieve) zwangerschapstesten tegen. En wat het grappigst is: al meermaals heb ik in het fotoarchief van een vreemde bekenden en familie van mezelf ontdekt."

Voor wie wil beginnen met het sorteren van de foto's heeft Regout een paar tips. "Maak altijd eerst een back-up voordat je bezig gaat met foto's. En begin ermee om alles op een plek te verzamelen. Het voelt dan misschien alsof je nog niets hebt gedaan, maar dat is wel de grote, eerste stap."