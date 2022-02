Vaak vermoeid, wazig of simpelweg uitgeput: jaarlijks hebben 1,2 tot 1,3 miljoen Nederlanders last van klachten die kunnen wijzen op een burn-out. Toch worden jaarlijks 'slechts' enkele duizenden gevallen van burn-out gemeld. Hoe komt dat?

Tijdens de eerste lockdown stonden de kranten er vol mee. In de slipstream van corona zouden het massale thuiswerken en thuisonderwijs weleens tot een tweede epidemie kunnen leiden. Werden mensen niet geveld door het longvirus, dan wel door een burn-out.

"Dat is niet uitgekomen", zegt Tinka van Vuuren, bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement aan de Open Universiteit en consultant bij a.s.r. "Sterker nog: over de hele linie zijn burn-outachtige klachten in het afgelopen jaar iets afgenomen. Sommige groepen, zoals jongeren en jonge ouders, kunnen er wel meer last van hebben."

De term burn-out is aan inflatie onderhevig, zeggen Wilmar Schaufeli, emeritus hoogleraar Arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht en de KU Leuven en stressexpert Jan Jaap Verolme. In hun boek De burn-out bubbel ontkrachten ze een aantal veelvoorkomende mythes over burn-out. Een daarvan is dat ruim een miljoen mensen er last van hebben of er dicht tegenaan zitten.

“In mijn coachingpraktijk zie ik mensen die bij wijze van spreken de deurklink niet meer naar beneden kunnen doen.” Jan Jaap Verolme, stressexpert

"Deze cijfers zijn gebaseerd op werkbelevingsonderzoek van TNO", zegt Verolme. "Jaarlijks worden mensen daarin gevraagd naar allerlei werkgerelateerde zaken. Vijf vragen gaan over vermoeidheid en uitputting. Deze klachten zijn onderdeel van burn-out, maar vormen niet het hele plaatje. Toch worden de uitkomsten in het publieke debat vaak versimpeld en vertaald als 'burn-out'."

Onterecht, want mensen met een burn-out zijn er doorgaans slecht aan toe. "Ze kunnen soms niet eens meer de straat oversteken" zegt Van Vuuren. "In mijn coachingpraktijk zie ik mensen die bij wijze van spreken de deurklink niet meer naar beneden kunnen doen", zegt Verolme. "Er zijn ook mensen die van zichzelf zeggen dat ze een burn-out hebben, maar nog best monter ogen."

Verzekeraars vergoeden alleen op basis van DSM

Hoewel een 'echte' burn-out niet zo alomtegenwoordig is als wordt geschetst, stijgen de aantallen volgens Van Vuuren wel degelijk. In de afgelopen tien jaar rapporteerden huis- en bedrijfsartsen zo'n 6 procent meer burn-outs. Bovendien is er vaak sprake van onderrapportage, die in sommige schattingen oploopt tot het dubbele van het aantal geregistreerde gevallen.

Dat komt mede doordat burn-out niet is opgenomen in de DSM, het internationale classificatiehandboek voor psychische aandoeningen. Verzekeraars vergoeden alleen zorg op basis van diagnoses uit de DSM. Daardoor kunnen huis- en bedrijfsartsen vaak alleen doorverwijzen als ze aanverwante diagnoses gebruiken, zoals depressie.

"Wat er wel en niet in de DSM komt, is een politiek proces", zegt Schaufeli. "Psychiaters van over de hele wereld praten over de aandoeningen waarvan zij vinden dat ze er wel en niet in moeten. Vroeger zat homoseksualiteit er bijvoorbeeld in, nu niet meer. PTSS zat er niet in en nu wel. Er staan nu drie keer zo veel aandoeningen in als in de jaren vijftig. Dat betekent niet dat de wereld drie keer zo gek is geworden, maar dat we steeds meer gedrag problematisch zijn gaan vinden."

Groot verschil met situatie in VS

Dat burn-out een containerbegrip is geworden, zou te maken kunnen hebben met de overgewaaide betekenis uit de VS. "Daar is burn-out meer wat wij overspannenheid noemen", zegt Schaufeli. "In Nederland is burn-out juist een heel ernstige vorm van overspannenheid gaan betekenen."

En aangezien bedrijfsgezondheidszorg in de VS totaal anders is ingericht dan in Nederland, lopen mensen daar de kans hun baan te verliezen door een burn-out. In Nederland draaien bedrijven vaak voor de kosten op, mede doordat het ontbreekt aan goede doorverwijzing. "Het is een principieel probleem dat huisartsen niet kunnen doorverwijzen terwijl de zorg er wel is", zegt Verolme. "Voor bedrijven is het veel te duur om mensen lang uit de roulatie te hebben, dus betalen ze de professionele psychische ondersteuning vaak maar zelf."

“Een ‘echte’ burn-out is een zware mentale stoornis, die vaak samen met angst of depressie voorkomt.” Wilmar Schaufeli

Van Vuuren vindt dat werkgevers een verantwoordelijkheid hebben om het niet zo ver te laten komen. "Als de werkdruk structureel hoog is en werknemers continu op hun tenen moeten lopen, bouwen stress en spanning zich op. Uit onderzoek blijkt dat bij bedrijven die meer aandacht hebben voor de gezondheid van hun werknemers minder uitval is. Dat geldt helemaal als de werknemers betrokken zijn geweest bij het bedenken van de maatregelen."

'De meeste mensen pakken zelf de draad weer op'

Bij lang niet iedereen leiden spanningsklachten tot overspannenheid en - de fase daarna - een burn-out. "De meeste mensen pakken zelf de draad weer op", zegt Schaufeli. "Ze gaan sporten, nemen vakantie of praten met hun baas over hun takenpakket. Hun klachten verdwijnen na verloop van tijd. Een 'echte' burn-out is een zware mentale stoornis, die vaak samen met angst of depressie voorkomt."

Gek genoeg kan de inflatie van de term helpen om het taboe dat op mentale problemen ligt te doorbreken, denkt Verolme. "De aandacht voor burn-out heeft het onderwerp wel bespreekbaar gemaakt. Dat maakt het misschien makkelijker voor mensen om in een eerder stadium hulp te zoeken."