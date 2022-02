Kranten bezorgen, vakkenvullen in de supermarkt of glazen afwassen in de lokale kroeg. Veel jongeren hebben een bijbaantje, maar wat zijn de wetten en regels rond minderjarigen en werk? FNV Young & United en Nibud leggen het uit.

"In 2020 had 45 procent van de scholieren een bijbaan", vertelt Nibud-woordvoerder Max Vermeer. Bijna de helft van de jongeren in de leeftijd van dertien tot achttien jaar klust dus bij buiten de schooluren.

"Het is een goede manier voor een kind om te leren omgaan met geld. En met een bijbaan leer je over contracten, uurtarieven, loonstroken en belastingaangifte doen. Iets waar je later ook mee te maken krijgt als je als volwassene gaan werken."

Vanaf welke leeftijd mogen jongeren werken?

In Nederland kunnen jongeren vanaf hun dertiende klusjes uitvoeren. "Ze mogen dan niets tillen en er moet altijd begeleiding bij zijn. Vanaf vijftien jaar mogen ze meer zelfstandig werken", zegt Salim el Aater, adviseur bij FNV Young & United. "Dit is ook de leeftijd waarop jongeren recht hebben op het minimumjeugdloon. De grens is op deze leeftijd gesteld omdat de overheid jongeren waarschijnlijk niet wil stimuleren zo jong mogelijk aan het werk te gaan."

Wat is het minimumloon?

Hoe ouder iemand is, hoe meer geld diegene per uur verdient. In onderstaand schema is per leeftijd aangegeven wat het minimumuurloon is op basis van een veertigurige werkweek.

Overzicht minimumuurloon 2022 15 jaar: 2,99 euro

16 jaar: 3,44 euro

17 jaar: 3,94 euro

18 jaar: 4,98 euro

19 jaar: 5,98 euro

20 jaar: 7,97 euro

21 jaar of ouder: 9,96 euro

Bron: Rijksoverheid

Hoeveel uren mogen jongeren werken?

"In Nederland zijn er veel regels over wat jongeren tussen de dertien en de achttien jaar wel en niet mogen. Dit om uitbuiting te voorkomen", zegt El Aater.

Zo mag iemand van dertien of veertien jaar nooit op zondag werken en mag diegene op een schooldag maximaal twee uur een dienst draaien. "Schooluren worden ook als werkuren gezien, dus hier mag je er geen fulltime baan naast hebben", aldus El Aater. "Het urenlimiet geldt voor iedereen tot achttien jaar, maar het aantal uren dat je kan werken op een schooldag of in het weekend wordt wel langer."

“Bij een nulurencontract verwachten veel mensen dat ze geen recht hebben op vakantiedagen, maar iedereen heeft dit recht.” Salim el Aater, FNV Young & United

Zo mag je op je vijftiende wel op zondag werken en vanaf je zestiende kan je veertig uur per week op de werkvloer staan, maar dit is dus ook inclusief de schooltijd. "Je mag bijvoorbeeld niet 's nachts werken, wat betekent dat de werkgever je niet na 23.00 uur kan inplannen", vertelt de adviseur. "In de praktijk komt dit wel voor, zoals in de horeca. Je kan de dienst draaien, maar als je het afwijst kan dit geen consequenties hebben voor je baan. De werkgever mocht je in eerste instantie al niet inplannen."

Zijn er nog valkuilen waar jongeren op moeten letten?

Jongeren hebben vaak meer rechten dan ze denken, vertelt El Aater. "Bij een nulurencontract verwachten veel mensen dat ze geen recht hebben op vakantiedagen, maar iedereen heeft dit recht. Ook als je geen vaste uren hebt."

Het is daarom belangrijk het contract goed te lezen en het loonstrookje te checken. "Als vakantiedagen worden uitbetaald, dan is het bedrag ongeveer 10 procent van je loon. En vakantiegeld is nog eens 8 procent. Het is zonde als je dit misloopt." Hij raadt aan het contract ook te laten lezen door een volwassene, bijvoorbeeld een ouder of een oudere broer of zus.

Een andere valkuil is het all-inloon, dat vaak wordt toegepast in supermarkten. Bij dit loon is het vakantiegeld al toegevoegd, waardoor het hoger lijkt dan het loon van de concurrent. "Als je banen gaat vergelijken, kies je misschien sneller voor het all-inloon. Maar de werkgever met het lagere loon betaalt het vakantiegeld waarschijnlijk later uit, waardoor het uiteindelijke loon hetzelfde is." El Aater zegt dat je het soort loon kan controleren in het contract of via het loonstrookje.

Wat zijn de populairste bijbaantjes?

Niemand onder de achttien jaar mag gevaarlijk werk uitoefenen. Je mag dus niet machines besturen of extreem zwaar tillen. Dan blijven er nog wel veel andere bijbaantjes over, zegt Vermeer van het Nibud.

"Uit het scholierenonderzoek van 2020 blijkt dat werken in de supermarkt het populairst is, met zo'n 29 procent. Dit bijbaantje wordt op de voet gevolgd door krantenbezorging (23 procent) en oppassen (18 procent)."