De salarissen voor vitale beroepen zijn al jarenlang punt van discussie. Maar hoe hoog (of laag) liggen de lonen voor deze functies precies? Deze week nemen we het salaris van medisch specialisten onder de loep.

Medisch specialisten zijn letterlijk van levensbelang. Zonder cardiologen, chirurgen, gynaecologen, neurologen, anesthesiologen en al die andere gespecialiseerde artsen zijn patiënten reddeloos verloren. Maar wat verdienen zij eigenlijk met hun belangrijke werk?

Wat verdien je als je net begint?

Dat is afhankelijk van je werkplek, zegt woordvoerder Femke Theunissen van de Federatie Medisch Specialisten. Er zijn namelijk verschillende cao's voor medisch specialisten. Specialisten die werken bij een van de acht academische ziekenhuizen in Nederland vallen onder de cao UMC.

Voor medisch specialisten in dienst van een algemeen ziekenhuis of revalidatie-instelling geldt de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS), die voortvloeit uit de cao Ziekenhuizen. En dan is er ook nog een cao Geestelijke Gezondheidszorg, voor medisch specialisten die in ggz-instellingen werken (zoals psychiaters). Om het overzichtelijk te houden, beperken we ons hier tot de ziekenhuizen.

Een medisch specialist in een umc begint bij een eerste tijdelijk contract op 6.158 euro bruto per maand (fulltime). In een algemeen ziekenhuis is het beginsalaris 7.054 euro. Dat lijkt misschien veel voor een 'starterssalaris', maar op het moment dat je jezelf medisch specialist mag noemen, heb je er al wel zes jaar geneeskundestudie op zitten plus vier tot zes jaar vervolgopleiding.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen

Hoeveel werk moet je voor dat salaris verrichten?

De werkweken zijn niet misselijk: medisch specialisten met een fulltime dienstverband werken volgens de cao's gemiddeld 45 uur per week (in academische ziekenhuizen is dit 40 tot 48 uur). Met avond-, nacht- en weekenddiensten kan dit oplopen tot een gemiddelde van 55 uur per week.

In de praktijk werken ze vaak nog meer: werkwerken van 60 uur zijn volgens Theunissen geen uitzondering. En dan tellen de bereikbaarheidsuren nog niet eens mee.

“Een medisch specialist in dienstverband in een algemeen ziekenhuis verdient volgens de cao maximaal 12.572 bruto per maand.”

Hoe maak je stappen?

Je gaat elk jaar automatisch een trede omhoog in de schaal, mits je je functie naar behoren vervult. In de umc's krijg je als medisch specialist vaak eerst een tijdelijk contract of je volgt eerst nog een subspecialisatie.

Ben je in vaste dienst, dan word je ingeschaald als universitair medisch specialist. Dan verdien je minimaal 8.168 euro en maximaal 11.933 euro bruto.

Wat is het hoogst haalbare salaris?

Een medisch specialist in dienstverband in een algemeen ziekenhuis verdient volgens de cao maximaal 12.572 bruto per maand. In de umc's is de hoogste trede voor een medisch specialist 11.933 euro. Ben je daarnaast ook nog hoogleraar én afdelingshoofd in een umc, dan krijg je maandelijks 15.117 euro (bruto) bijgeschreven.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het gemiddelde brutojaarsalaris van een medisch specialist in dienstverband 158.900 euro. Voor medisch specialisten die hun beroep vrij beoefenen, is de gemiddelde winst uit onderneming 169.800 euro.

Van alle medisch specialisten is 30 procent vrijberoepsbeoefenaar, de overige 70 procent werkt in dienstverband. In umc's werken alle medisch specialisten in dienstverband, in algemene ziekenhuizen is dat zo'n 35 procent.

Zijn er nog extra's?

Jazeker. Zo is er een vakantietoeslag (8 procent) en een maandelijkse toeslag voor het verrichten van avond-, nacht-, en weekenddiensten. De hoogte van die laatste (de zogenoemde inconveniëntentoeslag) wordt gebaseerd op de frequentie en de intensiteit van diensten.

De medisch specialisten in de umc's en ggz krijgen nog een eindejaarsuitkering (één bruto maandsalaris), in de algemene ziekenhuizen is die er niet.

“Budgetten staan onder druk en we hebben te maken met onnodige administratielast en ICT-problematiek.” Femke Theunissen, Federatie Medisch Specialisten

Voor welke uitdagingen staat de beroepsgroep?

"Het zijn indrukwekkende tijden voor medisch specialisten en andere zorgprofessionals", zegt Theunissen. "De impact van de coronapandemie op de zorgprofessionals is groot. Operaties en behandelingen zijn uitgesteld en die willen dokters zo snel mogelijk hervatten."

Tegelijkertijd lopen zorgprofessionals al jaren tegen de grenzen aan van wat mogelijk is. "Door de vergrijzing stijgt de zorgvraag en de zorg wordt ook almaar complexer. Budgetten staan onder druk en we hebben te maken met onnodige administratielast en ICT-problematiek. Wij zeggen dan ook: halveer de administratielast. De dokter wil meer tijd voor de patiënt. Iedere patiënt heeft recht op tijd van de dokter."

Een andere uitdaging is het tekort aan verpleegkundig personeel. Theunissen noemt het zelfs een van de grootste bedreigingen voor de toegankelijkheid van de medisch-specialistische zorg. "Werken in de zorg is teamwork en medisch specialisten kunnen niet zonder hun collega's. Ze moeten zelf natuurlijk ook gezond en met plezier kunnen blijven werken. De arbeidsmarktproblematiek moet wat ons betreft bovenaan de politieke agenda."