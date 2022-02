Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Anita Groeneveld, orgasmecoach.

Orgasmecoach Wat mensen niet weten over het orgasme: "Dat het overal in je lichaam kan plaatsvinden."

Veel mensen denken bij seksualiteit alleen maar aan de daad tussen de lakens. Maar volgens Anita Groeneveld is seksualiteit eigenlijk de basis van alles in het leven. Ook als je seksualiteit wat verstrikt is geraakt, want dan gaat die frustratie zich uiten in andere zaken. "Seksualiteit is een ongelooflijke natuurkracht, die we óf onderdrukken, óf grenzeloos beleven", zegt de orgasmecoach.

Hoewel Groeneveld zichzelf orgasmecoach noemt, wil ze benadrukken dat het orgasme echt maar een heel klein onderdeel van seksualiteit is. Groeneveld: "Daarbij kan een orgasme overal in je lichaam plaatsvinden, niet alleen in je genitaliën."

Ook is het volgens haar bij veel mensen een hardnekkige overtuiging dat je voor een orgasme een ander nodig hebt. "Je bent zelf verantwoordelijk voor je seksualiteit", zegt Groeneveld. "Je seksuele energie ontdekken en omzetten in levenskracht begint bij zelfbeminning."

Groeneveld geeft cursussen zelfbeminning en 'seksueel geluk' aan vrouwen in individueel en groepsverband. De vrouwen krijgen allereerst theorie te lezen over het zogenoemde 'vallei-orgasme', een taoïstische term en verzamelnaam voor alles wat niet een piekorgasme is. Daaronder vallen orgasmes die niet alleen in de genitaliën worden ervaren en orgasmes die niet per se tot een hoogtepunt hoeven te komen.

Prestatiedrang kunnen loslaten

"Om hieraan toe te kunnen geven, moet je de prestatiedrang los kunnen laten en zonder verwachtingen of doelen jezelf beminnen", zegt Groeneveld. "Dat vergt overgave aan het moment." De vrouwen krijgen huiswerk en moeten zichzelf opnieuw leren beminnen. In groepssessies worden de ervaringen besproken. "Heel betamelijk, hoor!" zegt Groeneveld. "De kleren blijven gewoon aan."

Sinds coronatijd werkt Groeneveld ook online. Volgens haar is dat geen belemmering, want juist meedoen vanuit je eigen thuisomgeving leent zich goed om je open te stellen voor intieme onderwerpen.

“Cliënten zijn vaak verbaasd hoeveel een betere seksualiteit voor de rest van hun leven kan betekenen.” Anita Groeneveld, orgasmecoach

Wat de ervaringen van haar cursisten dan inhouden? "Cliënten zijn vaak verbaasd hoeveel een betere seksualiteit voor de rest van hun leven kan betekenen", zegt de orgasmecoach. "Ze geven aan veel dichter bij zichzelf te komen, veel gelukkiger en energieker te worden."

Maar het diepere contact met jezelf en je gevoelens dat gecreëerd wordt, maakt volgens haar soms ook dat oude pijn en verdriet loskomen. Het mooiste vindt Groeneveld als ze ziet hoe vrouwen gaan stralen, een blos op de wangen krijgen, knopen durven doorhakken en liever voor zichzelf en hun omgeving worden.

Porno niet de oplossing als seksleven geen bevrediging geeft

Haar doel als orgasmecoach is om vrouwen en mannen te laten beseffen dat seksualiteit niet ophoudt bij het krijgen van kinderen of af en toe een leuke avond beleven met je partner. Ook een nieuwe minnaar of minnares vinden of je in porno storten en verliezen is volgens haar vaak niet de oplossing als je seksleven geen bevrediging biedt.

Groeneveld: "Het is het maken van een volgende stap in je seksuele ontwikkeling dat je verder gaat helpen. Je seksualiteit kan je namelijk altijd blijven doorontwikkelen en daarmee ook je gezondheid en levensgeluk."