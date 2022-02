Als je te vaak ongelukkig bent in je werk, is het tijd om in actie te komen. En dat hoeft helemaal niet te betekenen dat je ontslag moet nemen.

Met tegenzin naar het werk gaan of blij zijn als de werkdag er weer op zit: iedereen heeft weleens zo'n dag. Wanneer is het tijd om daar conclusies aan te verbinden? "Uiteraard als je merkt dat je gezondheid eronder lijdt, of als het negatieve gevoel lang aanhoudt", antwoordt prof. dr. Pascale Peters, hoogleraar Strategisch Human Resource Management aan Nyenrode Business Universiteit. "Maar ook als je geen energie meer krijgt van je werk of als het je energie kost."

Als dat gebeurt, hoef je niet meteen ontslag te nemen, zegt Onno Hamburger van de Gelukkig Werken Academy. "Dat is wel de neiging die veel mensen hebben", zegt Hamburger. "We leggen de schuld al snel buiten onszelf: de leidinggevende is niet goed, je collega's zijn stom, de organisatie werkt niet zoals zou moeten… Soms is dat ook zo, dan kun je inderdaad beter op zoek gaan naar ander werk. Maar meestal heeft het negatieve gevoel te maken met hoe je zelf in de wedstrijd zit."

Andere omgeving zet zaken in een ander perspectief

Peters raadt aan om op zo'n moment even afstand te nemen van je werk. Bijvoorbeeld door er een weekendje tussenuit te gaan. "Door een andere omgeving zie je dingen in een ander perspectief. Misschien kom je dan tot de conclusie dat het allemaal wel meevalt en dat er vooral veel leuke kanten aan je werk zitten, waarna je weer met plezier teruggaat", aldus de hoogleraar.

“Vaak denken we dat we energie krijgen van dingen waar we goed in zijn, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn.” Onno Hamburger, Gelukkig Werken Academy

Ook Hamburger adviseert om even afstand te nemen en na te denken over de vraag waarom je ongelukkig bent in je werk. "Wie ben jij, en waar krijg jij energie van? Vaak denken we dat we energie krijgen van dingen waar we goed in zijn, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn."

Of ga eens praten met een vertrouwenspersoon of coach op je werk, stelt Peters voor. "Dat is een veilige omgeving om stoom af te blazen en te sparren over mogelijkheden." Want die mogelijkheden zijn er zeker, zeggen beide experts. Hamburger: "Als de sfeer in je team niet goed is, kun je bijvoorbeeld voorstellen om samen te kijken hoe je meer waardering voor elkaar kunt uiten. Of bespreek eens waar je als team trots op bent."

Schrijf al je taken eens op een A4'tje

Is het vooral de inhoud van je werk die je is gaan tegenstaan? Ook daar valt vaak over te praten. Word je bijvoorbeeld te weinig uitgedaagd? Of zijn er bepaalde taken waar je geen plezier aan beleeft?

Hamburger: "Ik heb ziekenhuispersoneel eens de opdracht gegeven een week lang hun werkzaamheden bij te houden op een A4'tje. Op de ene kant van het papier moesten ze schrijven waar ze plezier aan beleefden, op de andere kant wat ze niet leuk vonden."

Op die manier worden patronen zichtbaar. "Al snel bleek bijvoorbeeld dat een verpleegkundige veel plezier beleefde aan complexe, uitdagende situaties. Routinematig werk, zoals infusen prikken, vond ze vreselijk om te doen. Een ander bleek het prikken van infusen juist heel leuk te vinden en hij was daar ook goed in."

Nu iedereen dit wist, was de oplossing simpel. "De ene collega werd erbij geroepen als er complexe situaties waren en degene die meer plezier beleefde aan het zetten van infusen, mocht dat vaker doen. Zo'n verdeling kun je op veel werkplekken maken."

'Wie chronisch ontevreden is, levert minder goed werk'

Moet je het met je leidinggevende bespreken als je je werk niet leuk vindt? Nee, zegt Hamburger. "Maar een beetje goede leidinggevende heeft het natuurlijk wel door. Wie chronisch ontevreden is, levert minder goed werk, ziet er anders uit en zit anders achter zijn computer."

Hamburger adviseert wel om na te denken over wat je tegen je leidinggevende zegt en hoe je dat doet. "Blijf weg van beschuldigingen of oordelen en leg het probleem niet bij je leidinggevende neer. Denk ook vooraf na over oplossingen, leidinggevenden hebben graag proactieve medewerkers."

“Bedrijven willen goede mensen niet verliezen en talenten van medewerkers benutten.” Pascale Peters, hoogleraar Strategisch Human Resource Management

Ook Peters denkt dat het goed is om je onvrede met je leidinggevende te bespreken. "Eigenlijk is dat iets waar je regelmatig samen over moet praten: hoe bevalt je werk? En wat zijn je ambities?" De hoogleraar kan zich voorstellen dat werknemers het spannend vinden om dat te bespreken. "Maar besef ook: bedrijven willen goede mensen niet verliezen en talenten van medewerkers benutten, dus het is ook in het belang van het bedrijf dat jullie dit gesprek voeren."