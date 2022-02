Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Angelina van Sas (45), croupier.

Wie: Angelina van Sas

Angelina van Sas Wat: croupier

croupier Spellen: roulette, blackjack, punto Banco, poker

Van Sas is niet het type dat een gokje waagt. Zelfs als ze in Las Vegas op vakantie is, laat ze de gokspellen aan zich voorbij gaan. Toch wilde ze al vanaf haar zestiende croupier in het casino worden. Waarom? "Omdat het een fascinerende wereld is om in te werken", zegt Van Sas. "Ik geniet ervan om leiding te hebben over het spel en als gastvrouw een onvergetelijke beleving te creëren voor de spelers. Daar krijg ik energie van."

Van Sas werkt inmiddels al twintig jaar als croupier en heeft haar tienerdroom daarmee zien uitkomen. In een groot casino in Utrecht staat ze aan de roulette-, blackjack-, puntobanco- en pokertafels.

"Sommige mensen denken dat ik de hele dag in een donker hol sta", zegt ze lachend. "Met allemaal mensen aan het gokken, verstopt van de buitenwereld. Maar dat is echt een achterhaald idee. We hebben juist op elke verdieping daglicht en onze spellen zijn er ook steeds meer op gericht om ook een leuke middag te beleven. Daarin is ons casino ook wel modern."

Spel moet een spel blijven

Aan haar tafel treft Van Sas allerlei soorten mensen, uit diverse culturen. Dat maakt het werk volgens haar extra leuk. "Ik ben een entertainer in hart en nieren", zegt Van Sas. "Het belangrijkst is dat mensen plezier en gezelligheid ervaren."

Het is daarbij belangrijk dat ze in de gaten blijft houden hoe het met elke gast gaat. Het spel moet een spel blijven en de sfeer moet goed zijn. Van haar gasten hoort ze vaak hele verhalen, over hun afkomst of over hoe ze in het leven staan. "Juist die gesprekken, van mens tot mens, dat maakt dit werk voor mij zo waardevol."

“Vaak denkt men wel dat ik dan zelf ook een grote gokker moet zijn. Maar dat is dus niet zo.” Angelina van Sas

Ook haar familie en vrienden komen weleens langs op haar werk. Aan haar tafel mogen die echter niet plaatsnemen. "Dat is tegen het protocol", zegt Van Sas. "En het zou alleen maar oncomfortabel zijn. Dus dat is ook niet erg. Zij vermaken zich wel op andere automaten en in mijn pauze kletsen we dan even bij." Wat die vrienden en familie ervan vinden dan Van Sas croupier is? "Ze weten niet beter. Ik doe dit natuurlijk al mijn halve leven."

De meeste reacties op haar werk zijn volgens haar sowieso heel positief. Mensen vinden het meestal een ontzettend gave baan. Van Sas: "Vaak denkt men wel dat ik dan zelf ook een grote gokker moet zijn. Maar dat is dus niet zo."

Humor en reageren op onverwachte situaties

Wil je croupier worden? Dan heeft Van Sas nog wel een paar tips. Om een goede croupier te zijn, moet je volgens haar zeker over een gezonde dosis humor beschikken, zodat het allemaal niet te zwaar en serieus wordt.

Daarnaast zijn een goede rekenvaardigheid, gastgerichte houding, communicatieskills en flexibiliteit onmisbaar. "Je moet namelijk ook ingrijpen als het anders loopt dan verwacht met een gast. Daar worden we uiteraard wel goed voor opgeleid en gelukkig komen onaangename verrassingen slechts incidenteel voor."