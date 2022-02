Jaarlijks emigreren zo'n 40.000 Nederlanders naar het buitenland. Hoe bevalt het werken in hun nieuwe (tijdelijke) thuisland? En willen ze eigenlijk nog wel terug naar Nederland? Deze keer spreken we Saskia Mardi op Bali.

Wie: Saskia Mardi

Saskia Mardi Functie: eigenaar van The Business Minimalist

eigenaar van The Business Minimalist Waar: Bali, Indonesië

Bali, Indonesië In het buitenland sinds: 2019

Hoe ben je op Bali terechtgekomen?

"Mijn man is Balinees. Zelf kom ik uit Australië en ik heb hiervoor vijftien jaar in Nederland gewoond. Daar heb ik mijn man ook ontmoet. Hij zei wel vaker dat hij ooit terug wilde naar Bali, naar zijn familie. Die wens werd steeds groter en in 2019 zijn we gegaan."

Het klinkt alsof je er nooit aan getwijfeld hebt.

"Ik ben al eerder geëmigreerd in mijn leven, dus het idee was me niet onbekend. Bali stond eigenlijk niet bovenaan mijn wensenlijstje met landen om naartoe te verhuizen. Ik vond het altijd een leuke vakantiebestemming, maar er gaan wonen sprak me iets minder aan. Inmiddels ben ik wel helemaal verliefd op het eiland."

Waar moest je het meest aan wennen?

"In Nederland viel het me op dat iedereen alles zo snel doet. De mensen praten snel, bewegen snel, regelen alles snel. Op Bali is dat heel anders. Het leven hier is een grote oefening in geduld. Ook is alles minder goed geregeld. In Nederland was ik eraan gewend dat als je een theedoek nodig hebt, je weet dat de HEMA die heeft. Hier moet je eerst op zoek naar een winkel waar ze theedoeken verkopen en dan is het hopen dat ze op voorraad zijn."

“Op Bali krijg je nooit ergens commentaar op, Nederlanders vinden sneller ergens wat van.”

Wat vind je het fijnst aan wonen op Bali?

"De vrijheid. Er zijn minder regels, je kunt zelf bepalen hoe je je dag indeelt. Die vrijheid had ik sowieso al als ondernemer, maar ik merkte in Nederland dat er alsnog een bepaald idee bestaat van hoe je leven eruit moet zien. Op Bali krijg je nooit ergens commentaar op, Nederlanders vinden sneller ergens wat van. Toen we vertelden dat we naar het buitenland wilden verhuizen, kregen we veel de reactie: 'Maar je hebt een hypotheek, een goede baan en een kind. Dat kan dan toch niet?'

Is dat ook de reden dat je zelfstandig ondernemer bent geworden?

"Toen ik moeder werd, wilde ik graag zelf bepalen wanneer ik werkte. En ik merkte dat ik geen echte stappen heb kunnen zetten in mijn carrière, doordat ik vaak ben geëmigreerd. Dus ik wilde liever locatieonafhankelijk werken. Hoe ik mijn bedrijf runde vanuit Nederland is hetzelfde al hier, ik heb alleen tijdsverschil om rekening mee te houden."

"Wat wel een ding was: de inschrijving van mijn bedrijf. Als je je uitschrijft uit Nederland, vervalt je KVK-inschrijving ook. Een Indonesische onderneming starten bleek ingewikkeld, dus nu heb ik een Estlands bedrijf. Daar ben ik e-resident. Je woont er niet, maar mag wel een bedrijf runnen en betaalt er belasting. Het land wilde meer inkomsten, zonder hun eigen burgers te hoeven belasten. Ik heb wel iemand moeten inhuren om mijn belastingaangifte te doen, want ik begrijp geen woord Est."

Naast werken hebben jullie vast ook genoeg tijd voor leuke dingen.

"Jazeker. We gaan regelmatig fietsen, bijvoorbeeld naar Ubud, dat is hier 10 kilometer vandaan. Of we gaan een dag naar het strand of de natuur in. Het is nu erg leuk om populaire bestemmingen te bezoeken omdat er vanwege corona bijna geen toeristen zijn. Voor de plaatselijke bevolking is dat wel heel lastig, 80 procent van de economie draait op toerisme."

Gaan jullie ooit nog weg?

"Alleen Nederlanders vragen dat, haha. Ik heb geleerd om nooit 'altijd' te zeggen en nooit 'nooit'. Ik zie onszelf in ieder geval niet snel weggaan, we blijven sowieso nog een paar jaar. We zijn nu een stuk land aan het zoeken waar we zelfvoorzienend met andere gezinnen kunnen gaan wonen. Ik wil graag een simpel leven, met eigen verbouwde groente en een paar kippen."