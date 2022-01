Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: wat doe jij eigenlijk? Dit keer Mounya Dahma, stemacteur.

Wie: Mounya Dahma

Mounya Dahma Wat: stemacteur

stemacteur Spreekt de stem in van: commercials, speelgoed, slaapverhalen en meer

Dahma is het bewijs dat een goede advertentie werkt. In 2020 kreeg ze op internet meerdere keren een advertentie voor een basiscursus stemacteren voorgeschoteld, tot ze besloot om het een kans te geven.

Dahma vond het stemacteren uiteindelijk nog veel leuker dan ze dacht en besloot ook een vervolgcursus te doen, met het idee om - hopelijk - een paar keer per maand een script te kunnen inspreken. Tot haar grote verrassing werd ze in haar eerste jaar als professioneel stemacteur al voor ruim achthonderd scripts gevraagd. Ze bleek talent voor het vak te hebben.

Hoewel Dahma altijd al heeft geacteerd, besefte ze voorheen niet dat stemacteren ook een echt beroep is. "Ik gaf de knuffels van mijn zoon al allemaal een eigen stem", herinnert ze zich. "Soms vraagt hij nog of ik als die ene knuffel wil praten. En kinderboeken las ik voor alsof ik alle personages op een podium vertolkte. Ik dacht dat iedereen dat zo deed. Maar nu zie ik in dat dat toch de acteur in mij was."

“Mijn stem past vooral goed bij een warme, vriendelijke tone of voice.” Mounya Dahma, stemacteur

Het leven van een freelance stemacteur is volgens Dahma ook echt ondernemen. Ze heeft contact met opdrachtgevers van over de hele wereld. "Vooral in het begin was het aanpoten; je moet zelf contacten leggen en opdrachten zien binnen te halen."

Inmiddels varieert haar werk van het inspreken van webcommercials, telefooncentralestemmen en e-learnings tot het inspreken van slaapverhalen en de stem van een pratende en zingende speelgoedolifant. Bijna al haar opdrachten spreekt ze in haar eigen thuisstudio in.

"Veel mensen beseffen niet op hoeveel plekken stemacteurs worden ingezet. Niet alleen commercials en animatiefilms moeten worden ingesproken, maar ook bijvoorbeeld de stem van de zelfscankassa in de supermarkt, je mobiele apps en andere pratende apparaten."

'Bubbelen' om de stem in topconditie te houden

Een mooie stem alleen is volgens Dahma zeker niet genoeg om een goede stemacteur te zijn. Je gebruikt je hele lijf, je gebruikt ademtechnieken en je toon en energie moeten aansluiten bij elke opdracht. Daarnaast moet je je kunnen inleven in het script en de stem emotie geven.

"Als ik wil, kan ik goed een heel commerciële, enthousiaste toon gebruiken. Maar mijn stem past vooral goed bij een warme, vriendelijke tone of voice. Ook kan ik heel ontspannen, zacht en verwelkomend klinken, wat heel geschikt is voor meditaties en slaapverhalen."

Elk script neemt ze altijd deels in verschillende stemtonen op, zodat de klant kan kiezen welke het best past. Om haar stem in topvorm te houden, spreekt ze niet te lang achtereen in, drinkt ze voor en na het spreken thee met honing en is ze recent begonnen met 'bubbelen': met een siliconen buisje in water blazen, zodat er trillingen ontstaan die de spieren in en om het strottenhoofd helpen ontspannen. Dahma: "Fijn in extra drukke periodes, of wanneer ik verkouden ben."

Een bijzonder moment in haar carrière was toen een kennis van Dahma haar laatst een berichtje stuurde. "Ik kreeg een video van een van de cadeaus die op een kinderverjaardag waren gegeven. De jarige dreumes in kwestie keek geboeid naar een speelgoedolifant die zong en praatte terwijl ze kiekeboe speelde met haar grote oren. Dat was mijn stem. Zo grappig."