Wekenlang mag een jonge moeder met haar baby in haar eigen bubbel leven. Even lijkt er niets belangrijker dan je kind. Maar dan opeens is je verlof voorbij en moet je weer aan het werk. Het is een wereld van verschil. Hoe combineer je het jonge moederschap met je werkende leven?

Arbeids- en organisatiepsycholoog en moeder van drie dochters Rianda van der Veen helpt met haar bedrijf MasterMama (jonge) moeders door middel van coaching. "Elk verhaal is anders, maar de meesten worstelen met de balans. Hoe houd ik tijd over voor mezelf, naast het zorgen voor mijn kind en gezin, werk en sociale leven?"

Volgens Van der Veen lopen veel moeders zichzelf snel voorbij. "Soms is het vooral een kwestie van inzicht krijgen in waarom het niet lekker loopt." Zeker als de moeder net terugkomt van verlof. De moeders die Van der Veen spreekt, hebben in de meeste gevallen echt weer zin om te werken, maar worstelen met gedachten over hoe ze dit moeten doen qua tijd.

“Ze willen zich groot houden, vooral omdat ze denken dat veel vrouwen het op deze manier doen. Maar dat is nergens voor nodig.” Rianda van der Veen

Na je verlof weer aan het werk gaan, kan een behoorlijke stap zijn. Van der Veen raadt aan om al tijdens de zwangerschap te beginnen met voorbereiden. "Laat je werkgever weten hoe je de periode na je verlof voor je ziet en wat je wensen zijn. Als je verlof nadert, dan is het slim om afspraken concreet te maken. Zo weet je beiden waar je aan toe bent."

Shiron Boots weet hoe het mis kan gaan. Toen zij een kindje kreeg, had ze weinig afspraken gemaakt met haar werkgever, behalve over hoe haar taken werden overgenomen tijdens haar verlof. "Afspraken rondom mijn terugkeer waren er niet, alleen dat ik mijn eigen taken weer zou oppakken. Maar toen ik terugkwam, liep het heel anders: het bedrijf bleek op losse schroeven te staan door de coronacrisis."

Ze heeft hiervan geleerd: "De volgende keer zal ik betere afspraken maken en mijn verwachtingen uitspreken naar mijn werkgever. Nu liep alles anders door corona, maar het was goed geweest om hier een duidelijker beeld van te hebben. Op die manier duik je niet in het diepe en kun je zorgen voor een rustige opbouw."

Partners hebben ook een rol

Jonge moeders hoeven het ook niet alleen te doen. "Ik geef moeders handvatten, zodat zij inzicht krijgen in hoe ze hun tijd en de taken het best kunnen indelen. Vaak komt hier ook de partner bij kijken: de opvoeding en het huishouden zijn taken van de ouders samen, toch vinden een hoop moeders het moeilijk om bepaalde taken uit handen te geven aan hun partner", zegt Van der Veen.

Van der Veen ziet een hoop vrouwen die denken dat ze "even op hun tanden moeten bijten" om die eerste periode door te komen. "Ze willen zich groot houden, vooral omdat ze denken dat veel vrouwen het op deze manier doen. Maar dat is nergens voor nodig. Het is veel beter om vooruit te denken en je voor te bereiden op de nieuwe werkwerk."

Ze adviseert om dit niet alleen voor of tijdens het verlof te doen, maar ook op een normale zondag. "Op deze manier kom je niet voor verrassingen te staan op je werk of thuis. En dat voorkomt een hoop stress."

Tips voor jonge moeders 1. Neem een momentje om even stil te staan bij wat er allemaal gebeurt in je leven. Vraag jezelf af hoe je je voelt en of alles wel goed gaat, of dat er misschien dingen anders kunnen.

2. Maak dat momentje onderdeel van je dagelijkse routine (of doe het in ieder geval één keer per week).

3. Probeer de signalen van stress te herkennen. Als je alert bent op deze signalen en weet wat jou helpt om weer te ontspannen, dan is het makkelijker om je eigen balans te herstellen.

4. Schroom niet om extra hulp in te schakelen en accepteer ook dat niet alles altijd verloopt zoals je zelf van tevoren had bedacht.