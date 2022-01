De wekker gaat en het liefst blijf je nog even liggen. Je hebt een prima baan, maar vandaag heb je er gewoon geen zin in. Zelfs werknemers met de leukste functies hebben soms een baaldag. Wat kan je hier het best tegen doen?

"Het is heel normaal om je soms neerslachtig te voelen", vertelt werkgelukcoach Laura Arkema. "Mensen denken dat negatieve emoties niet mogen bestaan, maar iedereen heeft ze." Hoe leuk, uitdagend, inspirerend of fantastisch een baan ook is: "Iedereen heeft weleens een dag dat het wat minder gaat."

Maar een negatief gevoel hoeft de werkdag niet te verpesten. Maak het juist een leuke dag met onderstaande tips van een werkgelukcoach en -deskundige.

1. Accepteer dat je een baaldag hebt

Soms heb je een baaldag omdat je koffie over je kleding morst of omdat je net de trein hebt gemist. Om dit nare gevoel dragelijker te maken, moet je de baaldag accepteren, zegt Yaël Rosen, werkgelukdeskundige en auteur van het Werkgeluk Werkboek. "Het is net zoals die roze olifant waar je niet aan mag denken. Er hard tegen strijden maakt het alleen maar erger. Als je het nare gevoel accepteert, dan verdwijnt het veel sneller naar de achtergrond."

“Als je iets positiefs uit een negatieve ervaring haalt, dan kan je beter omgaan met het negatieve gevoel.” Yaël Rosen

2. Denk als een geluksvogel

Er zijn ook mensen die nooit een pechdag lijken te hebben. Ze hebben altijd net de laatste parkeerplek, ontlopen de dagelijkse file of weten altijd de beste koffiemok te bemachtigen. "Ook zij hebben weleens een baaldag", zegt Rosen. "Ze gaan er alleen anders mee om."

Ze legt uit dat geluksvogels vaker iets positiefs zien in een negatieve ervaring. "Een onderzoeker vroeg aan mensen: 'Beeld je eens in dat je in je arm wordt geschoten tijdens een overval. Wat is dan je reactie?' De meesten gaven aan het vreselijk te vinden. De geluksvogels zeiden: 'Dan heb je geluk! Je had ook in je hoofd geschoten kunnen worden'."

Gelukvogels hebben dus een andere manier van denken. "Als je iets positiefs uit een negatieve ervaring haalt, dan kan je beter omgaan met het negatieve gevoel. Je relativeert het meer."

3. Begin met de taak waar je het meest tegenop ziet

Een naar gevoel kan ook ontstaan doordat er een vervelende taak op je wacht. "Stel deze niet uit, maar begin er direct aan", adviseert Arkema. "In het Engels wordt dit ook wel 'eat your frog' genoemd' oftewel 'eet de kikker'. Na afloop word je vaak beloond met een overwinningsgevoel."

Sommige moeilijke taken kun je niet naar voren halen doordat ze een vast tijdstip hebben, zoals een spannende presentatie. Wat dan? "Als deze taak je energie kost, plan dan later een activiteit die je wel veel energie geeft", zegt Rosen. "Dan kan je hiernaar uitkijken en wordt je batterij weer opgeladen."

4. Verzin een ochtendritueel

Een baaldag begint meestal 's ochtends al. Dat gevoel gaat niet weg als je de hele dag achter je laptop zit. Arkema legt uit dat je op vier verschillende manieren energie kunt krijgen: mentaal, spiritueel, fysiek en emotioneel. "Als je werk vooral mentaal of fysiek is, dan is het slim om het af te wisselen met een taak uit de andere categorie. Bel bijvoorbeeld met een gezellige collega, zodat je emotioneel energie kan krijgen. Of ga een rondje wandelen als je de hele dag stilzit."

Maak hier een ochtendritueel van om je werkdag goed te starten. "Maar wissel het wel af, zodat er geen sleur ontstaat."

5. Spelen op het werk

"Het klinkt wat gek, maar spelen op het werk kent veel positieve effecten", zegt Rosen. "Je wordt creatiever, energieker en gelukkiger." Op sommige kantoren staat al een tafelvoetbaltafel of hangt een dartbord, maar volgens Rosen kan het ook al helpen om een breinbreker op te lossen. "Het is goed voor je om even op iets totaal anders dan je werk te focussen."

Een paar minuten spelen is voldoende. "Dan ben je de rest van de dag veel productiever en verdwijnt hopelijk ook het nare gevoel van je baaldag", aldus Rosen. "Maar let wel op: er moet afwisseling in de vorm van het spel zijn. Een sjoelbak kan niet eeuwig energie opleveren."